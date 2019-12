A todo 9 Paneles

9 Paneles celebra su primer año con un evento especial, en el que el público podrá presenciar la grabación de tres podcasts a publicarse durante el verano.

Uno de ellos es Eventorama (con nuestros colaboradores Leo Rubio y Ezequiel Saccon), que grabará un episodio dedicado a la mítica Age of Apocalypse, junto los integrantes de Gen Mutante, un podcast dedicado a los X-Men a estrenarse el próximo año.

Otro es Distinguida Competencia, que hace alianza legionaria con 60 Años Después para hablar de las Magic Wars, el evento protagonizado por la Legion of Super-Heroes previo al Five Years Later.

Finalmente, el podcast de 9 Paneles despide el año con una entrevista en vivo con invitado sorpresa, como muestra del nuevo formato que tomará el podcast el próximo año.

Un evento absolutamente dedicado al deleite del comiquero, con sorteos de material fino y totalmente gratuito.Esto será este sábado 14 de Diciembre a partir de las 15 hs, en Sector 2814 (Suipacha 892, ciudad de Buenos Aires).