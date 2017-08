Comic.ar en Moebius

Este jueves 10 de Agosto a partir de las 19 hs. el sello Comic.ar presenta en sociedad sus nuevos libros: “Boquiabierta” de Rafael Curci y Lucas Nine, y ” La Guarida del Gusano Blanco” de Armando Fernandez y Sergio Ibáñez.

Es la oportunidad ideal para

1- Conocer a los autores, pedirles autógrafos, sacarles fotos y hasta tocarlos!

2- Comprarte los libritos en cuestión si hasta el día de hoy tuviste la mala suerte de no conseguirlos.

3- Participar de una amena y seguramente interesante charla acerca de las obras.

4- Degustar unos aperitivos y un par de exquisiteces para picar mientras departís con otros colegas comiqueros.

5- Vernos las jetas de una vez en vivo y en directo, que la vida no es solamente interactuar vía redes sociales!

La cita, con entrada libre y gratuita, es en el Espacio Moebius, Bulnes 658, ciudad de Buenos Aires.