El día más geek

Este sábado 6 de Mayo y por segundo año consecutivo, el Centro Cultural General San Martín (Sarmiento 1551, CABA) será la sede del evento gratuito Geek Out! Fest, donde el público podrá conocer y disfrutar las distintas ofertas del ambiente lúdico: juegos de mesa, videojuegos, juegos de cartas coleccionables y juegos de rol.

En esta su versión 3.0 la Geek Out! Fest tendrá como eje principal el 40° aniversario del estreno de la película Star Wars por lo que, aparte de juegos temáticos como el X-Wing, Imperial Assault, Armada o Rebellion, habrá actividades especiales relacionadas con el film, así como cosplayers y hasta varios R2D2 construidos en el país.

El evento, que comienza a las 14 hs, contará también con más de 300 juegos de mesa nacionales y extranjeros, videojuegos nacionales, una sala especial para juegos de rol y torneos oficiales y gratuitos de Magic: The Gathering y Catan en el que se competirá, por primera vez en el país, por una plaza en el mundial que se realiza en Alemania.

Tal como el año pasado también se entregarán los Premios Alfonso X a los mejores juegos de mesa argentinos. También se presentarán oficialmente nuevos juegos de mesa de edición argentina, como Corona de Hierro, Koi-Koi, Magus Aura Mortis, Si Seek Pai, Invocación Fronteras, Los Payasos, Vaca Muerta, La Granja y Geek Out! Masters, este último ganador del concurso de diseño de juegos por el aniversario de Geek Out! anunciado en la Geek Out! Fest 2.0.

Con la organización de JuegosArgentinos.org estarán presentes diseñadores nacionales de videojuegos que acercarán sus creaciones al público. La jornada contará también con la presencia de Durgan Nallar, periodista, profesor y consultor de Game Design, que presentará el libro “Memoria del Juego”, tercer tomo de la serie “Diseño de juegos en América Latina”, colección sobre la historia del juego desde sus orígenes.