Este sábado 1 de Junio desde las 14, se realiza Celebrando el Fanzine, un evento con convocatoria abierta que tendrá lugar en las inmediaciones del Planetario de la ciudad de Buenos Aires.

La consigna es “quieran no importa si no vendemos ,vamos a divetirnos y pasar un genial dia rodeados de fanzines y colegas artistas”. Si te gusta la historieta emergente y autogestiva, no te lo pierdas.