Nuevas descargas gratuitas

Mientras trabajamos en el nº2 de la Comiqueando Digital (que explota en Junio con más de 200 páginas de material 100% inédito), seguimos sumando a nuestra tienda virtual nuevos contenidos que te podés descargar sin ningún costo. Son números de Comiqueando de las etapas anteriores que encontramos digitalizados en distintos lugares de la web, y el e-book que compila todas las reseñas publicadas durante 2011 en el blog 365 Comics por Año.

El mes que viene volvemos a renovar este sector, con distintas publicaciones siempre vinculadas a estos 27 años de historia de Comiqueando. Pasá por https://comiqueandoshop.blogspot.com/ y llevate todo esto sin poner un mango. Y si podés colaborar y comprar la descarga de la Comiquenado Digital nº1, mucho mejor porque ayudás a que el proyecto siga creciendo.

Este mes te regalamos:

Comiqueando nº3 (Comiqueando Press, Julio 1994)

El tercer número de la etapa clásica. 60 páginas que hicieron historia.

Incluye:

Zero Hour

Crisis on Infinite Earths

Entrevista a Robin Wood

Hora Cero, de Editorial Frontera

Tercera parte del informe coleccionable de X-Men

Tercera página de El Comic de Nunca Acabar, por Carlos Nine

Historieta inédita de Cazador, por Jorge Lucas y su equipo

Y además, Cebamiento Infinito, Mesa Redonda, La Verdulería, Charlas en el Parque y mucho más.

FORMATO: CBR

Comiqueando Extra nº4 (Freakshow, Sept./Oct. 2007)

64 páginas a todo color.

Incluye:

Robotech

Isidoro

Thor

Stardust

MAD

Homunculus

Gipsy

Historietas inéditas de Mr. Exes, El Bruno, Mauro Mantella, Salvador Sanz, Ariel López V., Fede Velasco y Sebastián Piriz.

Y además, fichas, Zona Crítica, Desde Adentro y más.

FORMATO: CBR

365 Comics por Año: Temporada 2011 (Biblioteca Árboles Muertos y Mucha Tinta, Marzo 2018)

704 páginas a todo color.

Todas las reseñas que publicó Andrés Accorsi en su blog durante 2011, convertidas por Roberto Barreiro en un libro virtual, que se puede compartir en forma gratuita. Una cantidad brutal de textos críticos, que incluyen (entre otras gemas) la saga de “Pijazos de Perfil”. Un complemento ideal para quienes tienen los dos libros editados por Llanto de Mudo que recopilan las reseñas de 2010.

FORMATO: PDF

Comiqueando nº57 (Enero 2004)

54 páginas a todo color.

¿Qué es esto?! Lo más raro de la historia de Comiqueando. Entre 2003 y… probablemente 2006, la Comiqueando Online fue un proyecto capitaneado por Martín Casanova, que aparecía una vez por mes en formato .pdf, y continuaba la numeración de la Comiqueando Clásica. Se hicieron muchos números de la “revista” en ese formato, pero la inmensa mayoría se perdió. Milagrosamente rescatamos este número, y lo compartimos para que vean cómo era la Comiqueando Online original.

Este número rescata la nota sobre Alan Moore que habíamos hecho para el nº55 (que quedó inédito y existe sólo como fanzine fotocopiado) y un artículo extenso acerca de la saga de Lord of the Rings, que por entonces era furor en el cine, y que NO es el mismo que se escribió para la Comiqueando nº55. También secciones como Comic Clips, Yo Opino, y Papa Fina, que no era otra cosa que reseñas de comics a cargo de Andrés Accorsi (o sea, un antecesor directo del blog 365 Comics Por Año). Complementan historietas y chistes a cargo de El Gasty y José Luis Gaitán.

Esto es MUY raro de verdad. Si por casualidad alguno tiene guardados otros números de esta etapa, por favor avísenos a través de Facebook, Twitter o Instagram.

FORMATO: PDF