Se viene Unifans, la convención donde están todos los expositores del género fantástico, comics, anime, ciencia ficción, videojuegos, recreacionismo, y demás. La misma se realizará este domingo 10 de Noviembre entre las 12 y las 19 hs en Formosa 136, ciudad de Buenos Aires.

Habrá un escenario de teatro, salón de exposiciones, galerias, y patio, stands comerciales, muestras y exposiciones exclusivas, patio de comidas y galería de artistas. La programación incluye homenajes a Batman, Wonder Woman, las Tortugas Ninja, Terminator, The Matrix, Transformers, Karate Kid, Ghostbusters, Stargate, The Simpsons, y además se anuncia la presencia de numerosos clubes de fans y cosplayers.

Unifans no cobra entradas, el evento es a beneficio del la Cooperadora del Predio, que cobrará un bono.