Azúcar, flores y muchos colores

La cosa es así: tengo 23 años y Las Chicas Super Poderosas sigue siendo uno de mis dibujitos favoritos. Incluso, ¿vieron esa lista que Neil Gaiman dice que hay que hacer cuando querés ser escritor sobre metas que te gustaría cumplir? La de Gaiman incluía escribir un guión de Dr. Who. La mía uno de las Chicas Super Poderosas. Posta.

No sólo son graciosas, entretenidas y dinámicas, no son sólo nenas de 5 años pateando a un mono, hay un universo de personajes individuales y con una progresión increíble, que iba más allá de tres nenas omnipotentes; eran nenas con personalidades multifacéticas, eran personajes ricos, interesantes. Es como la Silver Age con un modern spin, con villanos icónicos y héroes que aprenden sobre sí mismos en el proceso, incluso con sidekicks (Miss Bellum es como Alfred, piénsenlo). ¡Pero con nenas!

Bombón, Burbuja y Bellota eran personajes con defectos y fallas donde los otros programas para nenas mostraban chicas increíblemente bellas, talentosas y –admitámoslo- un poco superficiales. Ellas eran muy humanas. Todos en Saltadilla lo eran.

Y están de nuevo, en un mundo nuevo donde los protagónicos femeninos tienen un peso enorme, donde vemos en las películas, los comics y la literatura incluso una nueva era de héroes feministas. Las Chicas Super Poderosas están de nuevo, porque son necesarias.

Son las heroínas que se merecen las mujeres del futuro. Creo que mi generación no sería la misma sino hubiera existido este programa tan empoderador, con conciencia social, que no tenía miedo de tratar cuestiones de género, identidad, discriminación de todo tipo… El equipo creativo logró transmitir conceptos super complejos en el subtexto de un programa que se veían lindo, gracioso y con supervillanos que comían plasticola porque les hacían bullying.

Y sí, opino que es el programa más feminista que yo haya visto y lo defiendo ante cualquiera que me diga lo contrario, pero no lo hacía gratis, y no generaba una falsa sensación de igualdad que al final del día promociona conceptos erróneos sobre qué significaba el movimiento. Por ejemplo, en el episodio “Equal Fights” hay una villana que se llama Femme Fatale que es lo que internet hoy diría una feminazi (y quizás estén pensando “AH, PORQUE VOS NO”. Random reader, suck a bag of dicks), la mina robaba bancos pero sólo monedas de Susan B. Anthony, y demandaba a las chicas ser liberada para balancear la desigualdad de los sexos. Son nenas de cinco años y confundidas, la dejan irse. Y acá es donde entra mi personaje favorito, la sensual, inteligente y empática señorita Bellum, y ayuda a las chicas a darse cuenta de que Femme Fatale claramente ni siquiera entiende lo que igualdad de sexos significa. Así las chicas le dicen esto a la villana:

“En 1872, ella (Susan B. Anthony) rompió la ley yendo a votar. E incluso habiendo sido declarada culpable, los federales querían ser amables con ella, porque era una mujer y no quisieron mandarla a la cárcel. Ella no quería ningún trato especial, ella quería un trato igualitario. Así que demandó ser enviada a la cárcel como cualquier hombre que rompiera la ley. Y eso exactamente lo que vamos a hacer contigo”. ¡BOOM!

Lo mejor de todo, es que cuando mandaban a Femme Fatale a la cárcel, ésta se quejaba de que la ropa de presa la hacía ver gorda.

Sugar, spice and everything nice. Es una receta muy simple. Podés hacer una torta, hacer algún tipo de crema exfoliante en casa, o podés aplastar el patriarcado con eso. Aunque necesitamos la sustancia X.

Las Chicas Super Poderosas estuvieron al aire del ‘98 al ´05, y este año tienen un reboot. Con un nuevo cast de voces en los personajes de siempre, las niñas van a salir de la escuela para patear villanos e irse a dormir antes de las 10.

CN subió hace poco una promo clip de este nuevo show donde vemos a Bellota confrontar a un villano que opina que Saltadilla se volvió un pueblo maricón, y necesita volver a sus raíces masculinas. Mala leche para este tipo haberle dicho a Bellota “princesa”. Para Bellota, fue un pequeño movimiento de brazos lo necesario para mandar a este tipo donde se merecía, pero a diferencia del dilema de la nota anterior, tener este programa otra vez para una nueva generación de niñas de primaria, esto sí es a lo que yo le digo una ganancia feminista.

Véanlo, discútanlo, muéstrenselo a sus hermanas y hermanos, hijas e hijos, sobrinas y sobrinos. Porque Las Chicas Super Poderosas puede ser un programa con corazones y bocha de rosa sobre nenas chiquitas, pero por sobre todas las cosas, es un gran programa de superhéroes con grandes convicciones que aprenden sobre ellos mismos mientras tienen un bigote de chocolatada, y eso no tiene distinción de género.