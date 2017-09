Sobre Gail Simone

Me pasó algo muy loco estando en Rosario, bah, muchas cosas locas. Pero escuché a muchísimos asistentes decir que en la Crack Bang Boom de este año no había invitados relevantes . Y cuando les dije “está Gail Simone” su respuesta es “meh, otra feminazi más”. Así, sin vaselina.

Semejante reacción no debería sorprenderme, en particular si hacemos una retrospectiva sobre el tipo de notas que vengo haciendo en esta columna, pero lo hizo, porque en contraposición yo estaba súper emocionada y feliz de tenerla tan cerca y me costó mucho no llorar cuando le hablé el primer día (ya para el cuarto día estaba dándole recetas de empanadas a su marido).

Para los caídos de la palmera, Gail Simone es una guionista de historietas que comenzó su carrera como lectora crítica desde su página Women In Refrigerators y su columna en Comic Book Resources: You’ll all be Sorry! (que fue recopilada en un libro). Desde la página ella expuso el tratamiento desigual de las heroínas respecto a los héroes y de cómo, gracias a ese tratamiento, el interés de las lectoras decaía cada vez más. Incluso en la charla que dio el día viernes comentó que cuando le preguntó a editores de las grandes compañías “¿Cuántas mujeres creen que leen sus historietas?” la respuesta que recibió fue “No sabemos y no nos importa.” Es un 2+2, ¿no?

Después de ese trabajo de investigación y militancia sobre la reivindicación del lugar de heroínas como Wonder Woman (una pichi, evidentemente), comenzó lo que es una bastante prolífica carrera como guionista. Primero en Bongo Comics y Marvel, y después de forma sostenida y estable en DC Comics y ahora, Vertigo. Algunos de sus títulos más memorables fueron en Birds of Prey, Secret Six, Villians United, Action Comics, All-New Atom, Wonder Woman… y puedo seguir. Además trabajó como guionista para The Brave and the Bold, entre otras cosas.

Lo cual me lleva a la siguiente pregunta: ¿es menos relevante por qué?

Yo vi dos enormes posturas, la primera es la de los dinosaurios. “¿Quién es Gail Simone?, tráeme a Stan Lee”, y la segunda, que se siente incómoda con la postura de Gail de abogar por los derechos de la representación de las minorías en la historieta. Porque ella entiende que los lectores no son todos hombres, heterosexuales, caucásicos y de 30 años. Y esa era la mayoría. Entiendo que es una autora que es más representativa de mi generación que la de los que me preceden, pero si a mí no me impide maravillarme con Chuck Dixon el hecho de que yo no había nacido cuando escribió las cosas que más me gustan de su repertorio, me parece que tengo que abogar porque realmente, lo que les jode en el fondo, es que es mujer. Ahora, ya estoy viendo venir las amenazas usuales de la columna a mi mail.

Escuché también comentarios a lo “En vez de hacer esa forrada de Batgirl en el New 52, ¿por qué no puso a Cassandra Cain como Batgirl?” y es hilarante que realmente crean que eso es una decisión suya. En especial, después de que ella escribió a una Oracle super-empoderada y maravillosa, que pasó por una evolución psicológica, emocional y metafórica a lo largo de su tiempo en Birds of Prey. Todo para que la compañía en la que trabaja dijera “¿Viste que escribiste a Babs?, bueno, ahora empieza todo de nuevo y camina, ya fue”. Es bronca mal direccionada, para como yo lo veo.

Algo que me parece particularmente memorable del trabajo de Simone, es el tratamiento de los grupos. La forma en la que toma personajes totalmente dispares y los hace trabajar en conjunto de forma integral y orgánica. Sin presiones, con un timing para el sentido del humor impecable, que no le tiembla la mano para escribir y describir cosas super perversas y perturbadoras. Me parece una escritora muy versátil. También creo que es una autora que no tiene miedo de cambiar las cosas, que no se conforma con el status quo, que prefiere cagarla a quedarse en el lugar cómodo, y estoy bastante segura que es ahí donde salta la térmica del fan regular del comic de superhéroes. Ese fan que, cuando cambian ligeramente algo a lo que se aferra como sanguijuela porque es lo que lo retrotrae a tiempos más felices, siente que le arruinaron la infancia. Y perdón pero, si una película, o un par de episoios de uno de tus personajes favoritos escritos de forma que no te gusta te arruinan la infancia, no estaba tan buena entonces.

Por otro lado, y esto es más personal, le debo mucho a esta señora. Porque sin todo ese trabajo y empeño, esa determinación como lectora y fan de las superheroínas a levantar la mano y decir “che esto es una mierda” antes que yo, no sé si lo hubiera hecho. No sé si hubiera empezado mi blog de crítica y reseña de historieta hace 4 años. Definitivamente no hubiera ni soñado con ser guionista de historieta, o decir “Yo quiero escribir para las dos grandes”. Gail Simone se generó para ella misma, y en consiguiente para el resto de las mujeres en el medio, una visibilidad que hace que el recambio sea posible. Ella va con un machete en la mano y abre el paso, para que cuando viene el resto atrás, al menos se pueden ver las culebras.

Podemos matar a Gail por lo que escribió en Batgirl (que honestamente no me parece tan malo como dicen, de hecho me parece de lo más decente del N52), pero sería atacarla por sus puntos flojos y no hablar del trabajo integral como autora. The Clean Room es una de las series más perturbadoras e interesantes que actualmente ofrece Vertigo, por ejemplo. Léanla.

No estoy poniendo a Gail a la altura del pelado, pero si no decimos que Grant Morrison es un mediocre por todos esos comics falopa hindúes que se mandó, decir que Simone es una autora mediocre por lo que hizo en Firestorm es -como mínimo- injusto.

Además, quiere hacer un bote de empanadas. Es imposible de no querer. Giles.