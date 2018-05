Alejandro Caracciolo

Gema del Tiempo: Terry and the Pirates, de Milton Caniff.

Publicada a mediados de la década del ´30, es una de las historietas más influyentes de la historia. Los episodios de Terry and the Pirates se publicaban en los periódicos, tanto en las ediciones dominicales como en las diarias y Caniff lograba mantener dos arcos argumentales simultáneos en ambas ediciones, hasta que en algún punto convergían, y culminaban en un final satisfactorio para ambas. Caniff era un verdadero genio narrativo, y tanto sus historias como sus dibujos, y sus personajes demostraban un desarrollo que incluso hoy en día pocas tiras y comics tienen.

Gema del Espacio: Death, A Winter’s Tale, de Neil Gaiman y Jeff Jones.

Fue publicada en el número 2 de Vertigo: Winter’s Edge una antología compuestos por historias cortas protagonizadas por los personajes de Vertigo de aquel momento. Esta breve gema presenta en primer plano a Death, la hermana mayor de Sandman, en una historia de tan sólo seis páginas, pero realmente brillante, en la que Gaiman muestra a la protagonista en un momento introspectivo en el que ella sufre de forma muy humana un conflicto que sólo puede tener la muerte misma. Lo maravilloso de ésta historia, es que realmente le creés cada palabra. Llegás a creer, que Gaiman logró descifrar, como “pensaría” o “sentiría” la muerte, si es que la muerte pudiera personificarse. En esas seis cortas páginas, la muerte reflexiona sobre su larga trayectoria, y te transporta básicamente por todos los sentimientos humanos. La frase final es un guiño lleno de ironía, complicidad y humor, y son las palabras más sencillas. Simplemente perfecta.

Gema del Poder: Superman: Up, up and away, de Kurt Busiek, Renato Guedes y Pete Woods.

Allá por 2006, DC acababa de publicar Infinite Crisis con la excusa del vigésimo aniversario de Crisis on Infinite Earths y, entre sus muchas consecuencias, una de ellas fue la pérdida de los poderes de Superman, como parte de una movida en la que, durante un año, el universo DC avanzó sin Superman, sin Batman, y sin Wonder Woman. El lanzamiento de la serie semanal 52 apuntó en parte, a mostrar como se desenvolvió la comunidad heroica durante el año en que sus tres principales figuras se ausentaron, a la vez que el resto de los comics hicieron un salto de un año, formando parte de una dirección editorial llamada One Year Later. Precisamente, Up, up and away es la saga de Superman lanzada bajo ese sello, que reformularía a Superman para la nueva continuidad planteada en el nuevo mundo posterior a Infinite Crisis.

Busiek abre la saga con un Clark que estuvo durante un año sin ser Superman, dedicado de lleno a su matrimonio con Lois y a su trabajo de periodista. Es un Clark muy humano, aunque no por eso menos valiente.

Busiek aprovecha entonces para ir reconstruyendo a Superman desde abajo, y a medida que avanza la historia, mientras vamos acercándonos más a Clark, van volviendo los poderes de a poco, y junto con los poderes, también vuelven los villanos. Es hermosa la forma en que la vuelta gradual de los poderes va emulando la forma en que Superman se fue haciendo más poderoso en las distintas épocas (en la Golden Age, en los ´50, y en la Silver), y como el ritmo del comic se va acelerando a medida que las amanazas van siendo más peligrosas, para llegar en el último episodio a un combate final con Lex Luthor al que no le falta nada.

Gema de la Mente: Like a velvet glove cast in iron, de Daniel Clowes

Una obra organizada en varias historias separadas, en apariencia disconexas en un principio, pero que sobre la marcha sus personajes se van cruzando y las historias interconectando, a tal punto que cuanto más sabemos, menos claro resulta dónde se encuentra realmente el inicio. Es un trabajo brillante, simplemente. Clowes mezcla personajes muy reales, entrelazados en relaciones con personajes bizarros en situaciones muy surreales. Así logra trasladar al lector a un mundo que se siente extrañamente familiar, a la vez que alienígena, y de a momentos hasta lo más humano parace más grotesco que lo bizarro. Todo acentuado por el estilo único y versátil de Clowes.

Gema de la Realidad: It’s a bird, por Steven T. Seagle y Teddy Kristiansen.

Esta novela gráfica cuenta el conflicto personal que atraviesa su autor, quien la escribe y protagoniza, cuando le ofrecen ser el nuevo escritor de Superman. Seagle vive perseguido por una enfermedad que ha estado presente en su familia que recibió por vía hereditaria, y el complejo que la misma le genera, le impide encontrar puntos en común con Superman, a quien ve como un símbolo de todo lo que él nunca podría llegar a ser. Sin embargo, a lo largo del comic, Seagle va a descubrir aquello que los fans de Superman y los héroes en general sabemos desde siempre, y es que hay mucho más detrás de los símbolos que lo que se ve en la superficie.

Gema del Alma: The Death of Captain Marvel, por Jim Starlin.

Si hay un comic que me sigue haciendo llorar cada vez que reúno el valor para volver a leerlo, sin dudas es éste.

Es muy común encontrarse historias de héroes que sacrifican sus vidas desinteresadamente durante el combate. Historias así son habituales en todo tipo de trabajo de ficción. Pero la muerte del héroe kree Mar-Vell no fue así. A diferencia de tantos otro héroes, Mar-Vell no muere en el campo de batalla, sino en la cama, resistiendo como puede contra el cáncer que lo consume de forma inevitable e implacable, frente a la impotencia de todos sus amigos y colegas (héroes la gran mayoría de ellos, aunque incluso algún que otro villano se acerca a rendir sus respetos) que no logran salvarlo.

Mar-Vell logra librar una última batalla antes de partir para siempre al más allá, pero es una batalla más bien metafórica, el último manotazo de ahogado del héroe que alguna vez fue, intentando resurgir en medio de una ilusión, antes de aceptar de forma definitiva su realidad.

El trabajo de Starlin en esta graphic novel (la primera de la colección Marvel Graphic Novel, lanzada en los ´80), es simplemente impecable, artística y narrativamente, y todos los recursos de los que se vale Starlin son aprovechados al máximo para conmover al lector profundamente.