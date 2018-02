Andrea Vega

Gema del Tiempo: Ribbon no Kishi (Osamu Tezuka)

Antes de La Princesa Caballero, las historias dirigidas al público femenino eran muy diferentes. Esta historia épica de una princesa que, accidentalmente, recibe tanto un corazón femenino como uno masculino en el cielo antes de su nacimiento, fue la primera narrativa consistente en el shojo y le dio un gran impulso en popularidad. Estilísticamente, el manga se encontraba más en la línea de historias de ritmo dinámico e influenciadas por Disney que Tezuka había estado produciendo en el shonen durante los años previos, lo que marcaría una nueva corriente creativa en el género en décadas siguientes.

Gema del Espacio: On a Plate: A short story about privilege (Toby Morris)

El privilegio como temática social es algo complejo de abordar, pero el ilustrador neozelandés Toby Morris lo explica de manera sencilla y brillante en este comic. On A Plate contrapone las vidas de dos chicos: Richard, cuya vida familiar es próspera, y Paula, cuyos padres luchan día a día para pagar las cuentas. Viñeta tras viñeta, Morris muestra cómo la brecha se va haciendo más amplia a medida que los chicos crecen y los conduce a lugares muy diferentes en la adultez. Todo libre de resentimiento y de alusiones a la política, simplemente mostrando que todo se remite a la falta de empatía del ser humano.

Gema del Poder: Planetary (Warren Ellis, John Cassaday)

La saga protagonizada por los arqueólogos de lo imposible lo tiene todo. En esencia es un gran homenaje a la cultura popular del siglo XX, con elementos de distintos géneros como la ciencia ficción, el pulp, el terror, los superhéroes y las producciones kaiju japonesas entrelazados en un guión inteligente pero nunca confuso. La abundancia de escenas de acción dejan que el arte de Cassaday tome las riendas en el momento indicado, con un dibujo dinámico y una brillante composición de página que le imprimen a la obra el estilo cinematográfico que necesita. Ni hablar cuando se manda esas panorámicas que abarcan una página completa y te obligan a hacer una pausa en la lectura para admirar el arte; personajes extraños, maquinaria compleja, monstruos gigantes, todo con un nivel de detalle asombroso. ¿Otro punto a favor? No carga con el peso de la continuidad, debido a que la conexión con el resto del universo Wildstorm es mínima. Y todo esto en apenas 27 números.

Gema de la Mente: MPD Psycho (Eiji Otsuka, Sho-u Tajima)

Por lejos lo más perturbador que he leído, tanto conceptual como visualmente. Un detective con trastorno de personalidad múltiple, crímenes escabrosos mostrados de forma explícita, una organización que coloca códigos de barras en los ojos de la gente, y mucha, mucha demencia. El guión te quema el cerebro desde el inicio, haciéndose eco de la confusión que padece el protagonista debido a su desdoblamiento de personalidad, y colocándolo en un entorno donde la conspiración parece estar a la orden del día. El dibujo de Tajima ejecuta de manera realista las retorcidas ideas de Otsuka, haciendo de este manga una experiencia extremadamente inquietante. El hecho de que Takashi Miike haya realizado una miniserie basada en él es un buen indicio del nivel de violencia que contiene. No apto para lectores que no se bancan el gore y otras imágenes extremas.

Gema de la Realidad: Maus (Art Spiegelman)

Abordar un tema tan delicado como el Holocausto a través de un comic protagonizado por animales antropomorfos tuvo que ser una decisión artística muy arriesgada. Spiegelman lo hizo funcionar, marcando un antes y un después en el mundo de la novela gráfica. La historia de Vladek, un judío polaco sobreviviente de los campos de exterminio nazis, está contada por su hijo con honestidad brutal. Como si eso no fuera suficiente para impactarte, el autor también muestra la investigación para su historia a través de entrevistas a su padre; en el proceso, revela la atormentada historia familiar y la difícil relación entre ellos, lo que constituye la verdadera tragedia de fondo. En un momento también hace una pausa en la narrativa para comentar acerca de los sentimientos de culpa que lo agobian a medida que la obra avanza. Maus es uno de esos libros que uno no puede parar de leer, ni siquiera para irse a dormir. Ah, sí, también ganó el Pulitzer.

Gema del Alma: The Tale of One Bad Rat (Bryan Talbot)

Una experiencia emocionalmente intensa, que logra conmover sin recurrir al melodrama. El abuso infantil explorado a través de los ojos de la víctima, con una narrativa tan bien lograda que no necesita ser explícita en su tratamiento del tema; el enfoque está puesto en las consecuencias emocionales y en el esfuerzo por superarlas, más que en el abuso en sí o en el castigo del perpetrador. Talbot recurre a alegorías literarias para mostrarnos el estado emocional de la protagonista, evitando las palabras cuando las imágenes pueden comunicarnos todo lo que necesitamos saber. Un magnífico recordatorio del poder de autosanación del ser humano.