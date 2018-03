de Leo Rubio

Gema Del Tiempo: Don Fulgencio, de Lino Palacio.

Este ícono de la historieta nacional hizo su primera aparición como tira en el diario “La Prensa”, allá por el año 1938. El personaje se caracterizaba por ser bonachón, inocente y de costumbres aniñadas que se niega a cambiar. Sin dudas representa al niño que todos los adultos llevan en su interior. Se hizo rápidamente tan popular, que hasta apareció en afiches publicitarios en colores, tuvo su propia revista, una adaptación teatral y una película con actores en 1950, protagonizada por Enrique Serrano. Don Fulgencio es una simpática muestra de una época dorada de una industria nacional en la que brillaban grandes tiras. Lino Palacio también creó a otros personajes tan populares como Avivato, Ramona y Doña Tremebunda, entre otros.

Imprescindible lectura para quienes disfrutan del buen humor y de personajes que supieron conquistar a grandes y chicos de todo el país.

Gema del Espacio: “Good Evening, Midnight”, de Klaus Janson.

Batman Black and White fue un excelente experimento que se realizó por primera vez en 1996. Aquí, varios autores de primera línea jugaron con uno de los personajes más importantes de la factoría de DC Comics. El concepto consiste en historias cortas en blanco y negro con gran variedad de autores como Jim Lee, Bruce Timm, Joe Kubert, Neil Gaiman, Brian Bolland, José Muñoz y Katsuhiro Otomo, entre otros.

Sin dudas podría haber elegido otras historias de esta antología pero este relato de Klaus Janson me pareció interesante por su enfoque. Esta contado desde el punto de vista de Alfred, quien le prepara un regalo a nuestro Caballero Nocturno en el día de su cumpleaños: una carta que le escribió su padre, Thomas Wayne, en la que le daba esperanzas a su hijo, y que mantuvo guardada, esperando el momento preciso para dársela.

Resulta muy particular y sorprende el trabajo realizado íntegramente por Klaus Janson, reconocido entintador de comics que trabajó junto a Frank Miller en Daredevil y el Dark Knight Returns (entre muchos otros). Por su impronta sencilla pero a su vez emotiva, merecía ser resaltada como gema del infinito.

Gema del Poder: “Transformers” de Bob Budiansky y varios dibujantes.

En las épocas en que pasaban los clásicos cartoons de Transformers por televisión en nuestro país, Ledafilms editaba sus comics, que originalmente eran publicados en EEUU por Marvel Comics. Ledafilms era una distribuidora de VHS, con gran catálogo de dibujos animados que alegraban nuestra infancia. Ahí conocí estas historias que eran muy diferentes a lo que veíamos en la pantalla. Las batallas entre Autobots y Decepticons nunca fueron tan épicas y tan dramáticas como cuando las escribía Bob Budiansky. Le dio chapa al villano Shockwave y al Transformer médico Ratchet como nunca lo veras en ninguna otra parte. De hecho hay una saga en donde Ratchet será el último Autobot en pie, y deberá hacer una alianza con nada menos que con Megatron para derrotar a Shockwave, que mantiene a todos sus compañeros prisioneros. Además en estos comics los personajes morían, cosa que en el dibujo recién ocurrió cuando los Transformers tuvieron su primea película animada. Budiansky comenzó siendo editor del título pero al poco tiempo se convirtió en su guionista oficial. Además de darle madurez a la franquicia, tiene el mérito de ser el que bautizó a importantes personajes como Megatron, los Dinobots, Sideswipe y Wheeljack, entre otros. El creó el concepto de la Matriz de los Autobots, que también fue utilizado en la mencionada película animada de 1986. Tan importante fue su trabajo que en 2010 ingresó en el Salón de la Fama de Transformers de la legendaria convención de Botcon. No puedo dejar de mencionar que Budiansky tuvo un digno sucesor, el británico, Simon Furman quien es para muchos el dios supremo de los guionistas de los Transformers. En materia de dibujantes tenemos a muchos verduleros como Don Perlin, y algunos recordados (por nosotros) como José Delbó, dibujante argentino que triunfó DC, Marvel y otras editoriales.

Gema de la Mente: “Midnight Nation”, de J. Michael Straczynski y Gary Frank.

Una de las mejores obras del recientemente retirado guionista Stracynski y quizás su historia más personal. Este comic tiene la particularidad de que cuando uno se sumerge en el relato se va dando cuenta de que hay mucho más de lo que ves en un principio y eso hace que sea una obra sumamente especial.

Esta es la historia del teniente David Grey, un policía de Los Angeles cuya vida es un desastre. Su novia lo dejó y en su último caso descubre que unos seres de “otro mundo” están cometiendo asesinatos. El se convierte en víctima de estos seres y cae en coma. Ahí descubre que está en una zona entre mundos donde la gente viva no quiere ver a los marginados por la sociedad. Un lugar que está entre la vida y la muerte, en donde Grey recibirá la ayuda de Laurel, quien se convertirá en su guía en su camino por este extraño submundo.

Stracyznsky (bien acompañado por Gary Frank, en la primera colaboración entre ambos) nos conduce por esta fábula intimista que recorre -entre otras cosas- los miedos que todos tenemos de algún día de desaparecer…

Gema de la Realidad: “Vietnam War”, de Motofumi Kobayashi

Kobayashi tiene el extraño mérito de ser el primer dibujante japonés en trabajar para Marvel. Antes de realizar este manga, el autor realizó hizo Cat Shit One, que se podría definir como el MAUS de la guerra de Vietnam. Es la historia de tres soldados estadounidenses (animales antropomórficos) que integran el escuadrón que le da nombre a la obra.

Después de charlar con su editor y movido por el gran interés que generaba en el público, el mangaka decidió encarar otra obra que incorporara documentación sobre el conflicto de Vietnam. Así nace Vietnam War, que por su increíble nivel de documentación es una obra ideal para todos aquellos que tengan interés en saber más de la guerra, además de ofrecernos un comic bélico puro y duro.

La obra consta de cinco historias sin relación entre sí, que nos cuentan historias enfocadas desde el punto de vista personal de cada uno de los protagonistas, a través de los años y conflictos en los transcurrió la “impopular” guerra. Un manga más que interesante y un complemento ideal para aquel que disfrutaron películas como “Apocalypse Now” de Francis Ford Coppola, o “Platoon” de Oliver Stone.

Gema Del Alma: “The Nearness of You” de Kurt Busiek y Brent Anderson.

Esta historia de Astro City podría haber figurado en el puesto de Gema del Espacio por su corta duración, pero sin dudas es una de las mejores historias de superhéroes que leí en mi vida. Hace el honor a la palabra gema.

El Astro City de Busiek nos cuenta un mundo de superhéroes donde el enfoque está puesto en el ciudadano común, algo que el autor inauguró en su obra “Marvels” junto a Alex Ross.

“The Nearness of You” nos cuenta la historia de un hombre llamado Michael Tenicek, quien sueña que una mujer que nunca conoció lo está haciendo recurrir a las drogas para no soñar con ella. Pero termina por descubrir que la mujer no es un sueño si no que existió y fue su esposa. Después de un evento al estilo Crisis en Tierras infinitas o Zero Hour (en donde triunfaron los buenos), ocurrieron algunos pequeños cambios en la reconstrucción del universo y en la versión actual de la realidad su esposa nunca existió. Gracias a una entidad cósmica, Michael tiene la posibilidad de elegir si quiere seguir recordando a la que fue el amor de su vida u olvidarla para siempre. Busiek nos regala esta historia donde nos da un punto de vista tremendamente original y emotivo del típico evento grandilocuente del comic superheroico.