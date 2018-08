Fede Velasco

Gema del Tiempo: Prince Valiant

Siempre tuve debilidad por los mitos artúricos. Calculo que todo se desprende de ser muy fan de pibe del clásico de Disney “La Espada en la Piedra” o de pocos años después haber visto “Excalibur” y que me volara el bocho, por lo cual no es de extrañar que cuando me enteré que Hal Foster había incursionado en estos relatos, me tiré de cabeza y me hice fan casi de manera inmediata.

El dibujo de Foster, no hace falta decirlo, es increíble. No deja de sorprenderme el talento que había por aquellos años (finales de los ´30) en las tiras de los diarios. Lo que empezó como una tira rápidamente se transformo en una página, hasta 1972, cuando Foster abandonó el dibujo para seguir sólo como guionista durante unos cuantos años más. Pero la verdad sea dicha: aunque el trabajo de John Cullen Murphy es muy digno, no sé si vale la pena bancarle los trapos en todo lo posterior a Foster, que sigue hasta el dia de hoy.

Gema del Espacio: Blacksad: Escupir al cielo.

Dudé si esta no debía ser la Gema del Alma, por lo que me pegó en su momento esta historieta que cala profundo en los sentimientos de uno de manera impensada, haciéndolo entrar en la historia y rematándola de manera magistral para dejarnos un terrible sabor amargo, porque se parece demasiado a la realidad.

A esta altura hablar de las virtudes de Juanjo Guarnido y Juan Diaz Canales no tiene ningún sentido, porque nos cansamos de recomendar Blacksad desde hace muchísimos años. Pero acá la magia está desplegada en tan sólo dos páginas, un espacio tan limitado que a la mayoría no le alcanzaría para contar una mierda y estos tipos no sólo cuentan algo, sino que además te desgarran el alma al mismo tiempo.

Publicada originalmente en el número 11 de la revista francesa “Dos Veces Breve”, esta historieta por suerte se consigue fácilmente con sólo poner su nombre en el Google, así que en lugar de seguir leyendo las pelotudeces que puedo decir de ella, mejor búsquenla y sean felices (o sufran, si tienen alma).

Gema del Poder: Torpedo 1936

Mi relación con esta historieta es muy personal y tiene mucho que ver con el momento de mi vida en la que llegó a mis manos: yo debía tener unos 11 o 12 años y me voló la cabeza. Las puteadas, el sexo, la violencia y por sobre todo la mala leche que destilaban esas páginas hermosamente dibujadas por Jordi Bernet, a esa tierna edad me hicieron fan incondicional de la misma. Ahí tenía un protagonista que no sólo no era un héroe, si no que era un terrible hijo de puta y lo disfrutaba. Me quedó marcada la frase de final de la historia del origen, donde dice que a él le tocaba ser más hijo de puta que los hijos de puta y sin dudas lo había conseguido.

Muchos años después pude completar los tomos que me faltaban y por suerte, puedo decir que ya de adulto la magia sigue intacta. Pocos guionistas tienen la mala leche y la ejecutan de manera tan hermosa como Enrique Sánchez Abulí. Y son menos todavía los hijos de puta de pura cepa que se hacen querer tanto como Luca Torelli, pero es lógico porque sigue siendo un personaje de historietas.

Gema de la Mente: Promethea

Acá la saqué barata y no entiendo cómo con tantas entregas ninguno la había recomendado antes, pero mejor para mií. Sin lugar a dudas de lo mejorcito que creó Alan Moore para ABC, y sí: me animo a ponerlo por arriba de League of Extraordinary Gentleman.

Me acuerdo del slogan cuando lanzaron la línea de ABC, que decía Alan Moore redefine los comics otra vez, y es cierto. Como en su momento hizo con Miracleman, Swamp Thing, Watchmen, etc., acá el Mago nos trae una historieta compleja y que está años adelantada a su época, donde se juega a hacer cosas increíbles desde lo formal, explotando al máximo los recursos que tiene la historieta y presentado (de nuevo) una obra maravillosa. Promethea es 100% historieta, no funcionaría en otro formato o medio y tampoco se plantea hacerlo.

Cuando todo el mundo hablaba de lo glorioso y lo poético que era Sandman, viene Moore a cantarle retruco y demostrar por qué es el número uno indiscutido en esto de escribir comics.

Gema de la Realidad: Gekiga Hyōryū

La obra cumbre de Yoshihiro Tatsumi es un extenso bodoque de 800 paginas que nos cuenta la vida del autor desde que da sus primeros pasos como mangaka a mediados de los ´40, hasta entrados los ´60, cuando ya es un autor consagrado. Y lo mejor que tiene esta historia es que es historia viva del manga, nos mete de lleno dentro de esa industria, contada por uno de sus protagonistas que además no es cualquier tipo: es el que se dio cuenta de que el manga tenía que ir para otro lado y no sumarse a lo que estaban haciendo todos, el que no estaba conforme con las convenciones del manga de su época.

Creo que la cantidad de premios obtenidos por el libro y la calidad comprobada de la obra de Tatsumi en toda su carrera son motivos más que suficientes para entrarle sin asco. Pero si no les alcanzaba, ahora saben que además es una de las favoritas de este servidor.

Gema del Alma: Pedro & Me

La mayoría identifica a Judd Winick como ese tipo que le entregó el orto a DC y escribió algunos comics copados y muchos de mierda en la época del One Year Later y posteriormente su criticadísimo paso por Catwoman en el New 52. Ya nadie se acuerda de su paso por el reality show de MTV llamado The Real World: San Francisco y de su amistad con el cubano Pedro Zamora, quien muere de HIV poco tiempo después de finalizado el programa, lo que lleva a Judd a escribir la novela gráfica de la que estoy hablando.

Básicamente se trata de una autobiografía en la que Winick cuenta su relación con Pedro al conocerse durante el reality, un breve repaso de la vida de Pedro hasta ese punto y todo lo posterior, que son los meses en los que la enfermedad se precipita, para terminar con su muerte apenas algunos meses después de finalizado el reality. Si bien su amistad fue corta (no llegó a durar un año) claramente fue profunda y dejó una fuerte marca en la vida de Judd, que desde entonces se dedicó, como antes lo hiciera su amigo, a concientizar sobre el SIDA, dar charlas, etc. No me quiero extender mucho más en el contenido, simplemente decir que es una obra a la que no se le da toda la pelota que se le debería dar y que sin duda esta injustamente negada de un Olimpo de obras cumbre del que debería formar parte por su emotividad y sobre todo por el mensaje que trasmite. Y no hablo de tomar conciencia del SIDA, si no de la importancia de la amistad y las personas que dejan huellas imborrables en la vida de otras personas.