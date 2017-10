Maximiliano Britos

Mi guantelete del infinito va a ser bien internac and pop, muchachos. Si no conocen alguna de mis gemas, merecen estar en la mitad del universo que perecerá para contentar a Lady Death. Empecemos.

Gema del Alma: Silver Surfer: Requiem de J.M. Straczynski y Esad Ribic.

Influye un poco, quizás, que Silver Surfer sea uno de mis personajes favoritos (de los buenos). Pero, ¡con qué maestría que funciona esta miniserie de cuatro números, por favor…! Si representa el alma, tranquilamente puede jugar con ella… estrujártela y hacerte experimentar desolación, nostalgia, odio y una tristeza enorme, que realza el amor que podés sentir por una construcción ficticia.

Requiem ES el desafío al alma del lector, es poner a prueba algo simple: ¿Pudiste disfrutarla? Si la respuesta es no, es porque NO tenés alma.

Gema del Tiempo: Little Nemo in Slumberland de Windsor McCay.

Aparecida por primera vez en 1905, puede ser la madre de miles de obras, y la maestría de Windsor McCay es innegable. Leerlo hace 100 años o ahora no cambia nada. O sí, porque quizás en su momento no se lo valoraba como merecía. Es atemporal, como el derroche de arte, los monstruosos puntos de fuga y la genialidad de diseños que ni en un viaje de LSD podés siquiera vislumbrar, con criaturas extravagantes y psicodélicas.

Van a pasar 100 años más y Little Nemo va a seguir siendo una gema.

Gema del Poder: One Piece.

Imposible que haya una obra con tanto arrastre, pegue, levante y fuerza en la historia de la humanidad como la creación suprema de Eiichiro Oda, allá en el lejano Japón.

Luffy y su cosmología infinita con sus más de 700 personajes creados, su geografía, historia, originalidad y protagonistas entrañables… One Piece le patea el orto al 99% de las obras ficticias que existen en viñetas, le duela al que le duela, sean militantes del indie, limitados que detestan obras largas japonesas, o haters del mainstream. Cualquier cosa es opacada ante la magnificencia de este manga que ya va está cerca de los 90 tomos, goza del record Guinness a la mayor cantidad de impresiones de una obra del mismo autor… y tiene para rato todavía, siempre dejando al lector al borde de la silla.

Calidad gráfica y estilo sublime y super personal, fanáticos hasta en la Antártida, personajes entrañables, temáticas excelentes, locura y delirios zarpados, momentos de ira y tristeza absoluta… lo tiene todo. One Piece es el mayor fenómeno de las viñetas en la actualidad y no por nada. Si hay una obra más poderosa que One Piece, claramente no es de este universo.

Gema del Espacio: Sandman: Fear of Falling.

¿Cómo resumir todo lo que representan Dream y la pluma de Neil Gaiman en algo breve y que te llegue? Fear of Falling (miedo a caer) es una invitación a la reflexión, a la esperanza y un canto a los mismísimos sueños, representados ni más ni menos que por el amo de ellos, que se aparece ante una persona completamente sumida en el miedo.

Serán 6 o 7 páginas que dejan en claro perfectamente cómo motivar a alguien y cómo resumir la esencia de una obra tan extensa como lo es Sandman y lo que representa, en un breve sueño de un personaje que logra superarse, dejándonos una gran frase que puede ayudarnos siempre que

suframos una caída. Porque escalar puede a veces ser un error, pero siempre es un error no tratar. Y podremos caer, y morir. Pero a veces, cuando caés, volás.

Gema de la Realidad: L’Ascension du haut mal (Epileptic), de David B.

Sí, hay algunas que capaz me gustaron más, pero le dejo Guy Delisle o Joe Sacco a los que vengan luego. No tengo ganas de clases de historia sino de drama, y la vida del autor y su familia lidiando con esta enfermedad de mierda (adivinen: Epilepsia), es realmente una cagada y una patada en las bolas a la realidad de un pibe, que incluso termina por darle forma física como los demonios que realmente lo atormentaron a lo largo de su crecimiento.



Gema de la Mente: Ultra Comics

Quiero ir por algo de Morrison, que claramente es mi Dios en todo este lío. Amo lo meta. Me iba a martillar la cabeza diciendo “Multiversity” de una, pero prefiero simplemente nombrar Ultra Comics, el anteúltimo número de la serie ya nombrada.

Ultra Comics es metaficción, es aprender a leer un comic de una forma distinta. Es interactuar con el comic y sus personajes. Es entender que el hecho de leerlo está afectando la misma ficción que pensás leer sin ser parte. No señor, sos parte, no te engañes. Y sos el culpable de lo que pasa. Ultra Comics es una maravilla y un himno al comic, que vincula al lector y a su lectura de una forma majestuosa donde incluso el formato de revista ayuda a que la historia tome más peso.

Eso, y ni hablar de las referencias a lo pavo que te tira (que ni me gasto en mencionar).