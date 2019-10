Aliens: Earth Angel + Critical Error

Volvimos a Dark Horse, porque revolviendo en el arcón byrneano me encontré dos perlitas que no quería dejar pasar. Como dato de color, la editorial española Norma sacó un libro que junta estas dos historias que tienen muy poco que ver entre sí, pero se ve que -como me paso a mí- no sabían dónde más meterlas.

EARTH ANGEL

Esta historia escrita y dibujada por el maestro para el universo Aliens tiene varias particularidades: la primera es que antes de ser one-shot editado por Dark Horse en Agosto de 1994, fue serializada a lo largo de un año en el Previews que saca la distribuidora Diamond de a dos páginas por mes, lo que resulta en que cada esa cantidad de páginas haya como un pequeño cliffhanger para mantener enganchado al lector. Al leerlo de corrido, genera un sensación un poco extraña, donde pasan muchas cosas de manera muy rápida.

Lo segundo para destacar es que presenta un tipo nuevo de Xenomorph nunca antes y nunca después visto en la saga, del que se barajan varias teorías: desde que es una posible reina Alien, hasta que tiene otro tipo de rasgos por haberse gestado dentro de una especie que no es la humana, ya que al principio de la historia rescatan un plato volador, con un alien en su interior que tiene un face hugger abrochado a la cara.

Y lo último es que transcurre en la década del ´50, por eso el título en referencia al famoso tema de los Penguins de 1954 y que todos recordamos por “Volver al Futuro”.

La historia se siente acelerada (como ya dije, por lo extraño del formato de publicación original), como que pasan demasiadas para un comic de 24 páginas y todo se toca muy por encima. Por el lado del dibujo, teniendo en cuenta el ritmo de publicación, Byrne se tiró a chanta mal. No es un mal laburo, pero lejos está de ser una gema y tranquilamente tenía el tiempo para hacerlo. Las escenas con los motoqueros se notan super apuradas y algunas páginas que son sólo explosiones también son medio un choreo en una historia tan corta. En resumen, una rareza que posiblemente llame mucho más la atención de los fans de los Aliens que a los de Byrne, pero que no podía dejar afuera de esta exhaustivo repaso.

CRITICAL ERROR

Cuando uno habla de lo grande que es Byrne, enseguida se nos vienen a la mente, X-Men, Superman o Alpha Flight, pero yo creo que buena parte del talento del maestro se ve en pequeñas obras como esta. Originalmente publicada en blanco y negro en el libro The Art of John Byrne, esta historia muda de veintitantas páginas, nos cuenta la historia de un astronauta que queda varado en un planeta desconocido. Allí encuentra un domo que oculta una especie de ecosistema paradisíaco, en el que habita una hermosa joven de la que se enamora, para llegar a un final sorpresivo con mucho aire a la Dimensión Desconocida.

Y a los que les gusta el dibujo del maestro, que se agarren, porque acá pone toda la carne al asador. El laburo de fondos, de tecnología, de paisajes e incluso con los personajes, a los que hace aparecer en bolas, es increíble y se va al carajo. La versión que publicó más tarde Dark Horse en un one-shot con color de Matt Webb pierde un poquito, pero igual no le quita merito a la obra, que es contundente, simple y conmovedora, sin una sola línea de dialogo. Una perlita del maestro a la que sin dudas vale la pena echarle un ojo.