Hubo un tiempo en que las editoriales independientes aspiraban a ser como Marvel y DC, por lo cual hacían malabares para tener/sostener sus propios universos superheroicos pero sin que los autores perdieran los derechos sobre sus personajes, ni la autonomía de hacer lo que se les cantara. Una de estas movidas fue el sello Legend dentro de Dark Horse, un universo que técnicamente era compartido por Hellboy, Monkeyman & O’Brien y algunos personajes creados por John Byrne.

Parte de esta movida es Danger Unlimited, un tributo a los Fantastic Four que el maestro decide hacer en 1994, ya que veía demasiado remota la posibilidad de retornar a Marvel e incluso sostenía que los FF de ese momento habían mutado demasiado, alejándose de lo que él entendía eran y tampoco tendría sentido hacer estas cosas con ellos. Igual, conforme el proyecto fue tomando forma, terminó yendo para otro lado y no tiene tanto de rip-off, si bien las bases son las mismas.

La serie fue concebida como una ongoing y prematuramente abortada por el propio Byrne. Danger Unlimited fue la típica víctima del sistema de venta directa de EEUU: sin que siquiera el primer número hubiera pisado la calle, las ventas del segundo se habían reducido a la mitad y asi mismo las del tercero también, tornando inviable el proyecto. Así, el autor decide cerrar la serie abruptamente en el nº4, molesto porque las comiquerías no apostaban por su producto, incluso sin siquiera verlo.

La historia transcurre en el año 2060, un futuro donde la Tierra es dominada por una raza extraterrestre. Después de 75 años sellado, se abre el cuartel de los Danger Unlimited y un grupo de COps (algo así como la policía de este futuro) va a investigar el lugar, para rescatar de una cámara de éxtasis a uno de los miembros originales del grupo: Thermal. Hay una explosión y uno de los miembros del equipo de rescate es expuesto al mismo componente que les dio poderes a la familia Carson en el primer momento.

De acá en más, la historia se desarrolla en el presente (2060) y por medio de flashbacks vemos el origen en 1959 y algunos fragmentos de la carrera superheroica del equipo original. Es así como nos enteramos que el Doctor Carson junto a sus dos hijos Coni y Calvin, se unen al explorador Mike Worley para investigar las ruinas de una nave alienígena que cayo hace muchos años en el Amazonas y las tribus de la zona adoran como a una deidad. Obviamente dentro de la nave son puestos en contacto con esta sustancia la que les otorga diferentes poderes a cada uno.

Mientras tanto, en el 2060 descubrimos que Calvin no tiene recuerdos de su pasado, de su origen o de quién es, pero es mediante un inductor psíquico que va reviviendo momentos del pasado de su familia (lo que sirve de disparador para los flashbacks del pasado que conté más arriba), a su vez que el miembro del equipo de rescate expuesto al “gunk” (así llaman a la sustancia que les otorga los poderes) está transformada en una suerte de The Thing pero con la posibilidad de revertir a su forma humana.

El último miembro del equipo será un científico, el Dr. Davis Palmenter, que motivado por la reaparición de Thermal, cree que es un buen momento para formar un nuevo Danger Unlimited que se oponga a los gobernantes extraterrestres y recupere la Tierra para los humanos. Por este motivo se expone a sí mismo a una muestra de gunk que recuperaron de la base de los DU, lo que le permite auto-clonarse y que de pronto sean tres en lugar de uno.

Y es ahí, con el equipo recién reunido, dispuesto a juntar fuerzas para oponorse a la potencia invasora, que la serie llega al final, dejándonos a todos con una manija terrible y sin contar demasiado, mas alla de una historia más de origen de personaje, algo que a Byrne por desgracia le viene pasando bastante seguido.

Y me guardo para el final un detalle que me llamó la atención, que es la aparición de Golgotha como villano, tanto de los Danger Unlimited como del Torch of Liberty, una suerte de Capitán América de este universo que luchaba contra los nazis en la Segunda Guerra. Para los que no se acuerdan este villano, es esa especie de Doctor Doom nazi, que años después se enfrentará a Trio y Triple Helix, en el paso del maestro por IDW que ya comenté unos cuentos meses atrás. Se ve que le parecía que el personaje daba para más y no dudó en reciclarlo aunque fuera en otro universo, otra editorial y contra otra copia de los FF.

Cierro diciendo que en este mismo universo se ubica también Babe, pero de eso ya hablaremos en la próxima entrega. Nos estamos leyendo.