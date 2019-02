Volvemos a sumergirnos en esa fosa séptica que es la época de John Byrne dibujando para DC en el dos mil y pico. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que me quedó pendiente cuando hice la nota de la Doom Patrol. Ahí mencionaba casi como un footnote que esa nueva encarnación de la Patrulla Condenada había debutado en unos numeritos de la JLA, y hasta ahí llegaba la cosa.

Pero como tengo tendencias masoquistas y ganas de infringirme más daño cerebral del que provocan los crossovers de Archie con Glee, me dispuse a redoblar la apuesta y hoy traerles un poco más en profundidad ese hito de la mediocridad conocido como el “Tenth Cricle”.

Decir que la cosa prometía es darle demasiado crédito, pero recuerdo que en aquel momento, saber que Chris Claremont y Byrne volvían a juntarse después de más de 20 años, nos generaba por lo menos alguna inquietud por saber qué iban a hacer. Igual eran años de capa caída pero los vetustos ídolos y la Liga de la Justicia (que estaba por alcanzar el número 100) tampoco estaba en su mejor momento. Así es como esta saguita que va del 94 al 99 de la JLA, publicada durante 2004, no va a quedar anotada como ninguna gema del Noveno Arte.

El guión firmado por la dupla, supongo tiene mucha mano de Byrne, ya que es un gran preámbulo para lo que después va a ser su Doom Patrol. No sólo es la primera aparición del equipo (y sí, otra vez Byrne reescribiendo la continuidad) si no que además, presenta varios personajes nuevos y situaciones que después van a ser fundamentales en el desarrollo de la otra serie (para mayor información, los remito a mi entrega dedicada a dicha serie unos meses atrás). Todo parece indicar que el aporte de Claremont debe venir por el lado de los diálogos, y capaz algunas ideas para lo que es plot de la Liga en si. Y ahí nos encontramos con el primer problema: la JLA contra los Vampiros se podría haber llamado la saga, al mejor estilo de las películas de Mingo y Aníbal. El villano en cuestión es un vampiro llamado Crucifer, que esta tratando de devolver a la tierra a un monton de vampiros atrapados en el séptimo circulo del infierno por las amazonas varios siglos atrás.

Si hay algo que se nota durante toda la saga es que la dupla no se lleva nada bien con la actual narrativa descomprimida, por eso es que a la amenaza vampirica se le suma la aventura de Atom en el universo microscópico y el encuentro de la Liga con la Doom Patro (sumado a todo lo referente a este grupo que ya mencioné). Estos recursos sirven para mantener la historia durante los 6 números que dura, que tranquilamente sin tanta cosa podrían haber sido la mitad. A diferencia de los comics de los últimos tiempos, en cada número pasan muchísimas cosas y terminamos con una saga hipercargada al pedo, porque la realidad es que no daba para tanto. Si en lugar de tratar de chorearnos para después sacar el TP, DC nos hubiera entregado dos numeritos de la dupla, por ahí serian de esos para recordar, que uno atesora como rarezas dentro de una colección, pero por desgracia terminó en una saga estirada y para el olvido.

Mención aparte merece la parte gráfica , en buena medida mérito de las tintas de Jerry Ordway. Como dijimos en otras entregas, en esta época Byrne estaba bastante vago para dibujar al punto que los que miramos mucho su laburo, suponemos que ya casi no hacia lápiz y se mandaba derecho con la tinta en la mayoría de los casos. Claramente acá está trabajando con un entintador y eso no lo podía hacer; pero viendo lo fuerte que es la impronta de Ordway, uno tiende a pensar que al pobre Jerry no le llegaron más que un monton de páginas llenas de monigotes de Byrne, las que tuvo que rellenar con la mejor maestria posible, y la verdad sea dicha no está nada mal, sin ser algo glorioso.

Como para ir cerrando, no quiero dejar de mencionar otro laburito que hizo Byrne para la Liga también en 2004, y fue para el Secret Files and Origins, en la que dibujó la mitad de una historia de Joe Kelly, que cuenta cómo hace Flash para sobrevivir siendo miembro de la JLA y de la Elite. Byrne dibuja las escenas con la Liga y Doug Mahnke las de la Elite. El guión de Kelly es muy bueno, pero muy relacionado con lo que pasaba en ese momento en las revistas de las Ligas. Las páginas de Byrne están correctas y producen un contraste medio raro con las de Mahnke. Aparecen Felix Faust y Circe como villanos, lo cual no está nada mal y juega mucho con el contraste en los métodos de cada equipo. Un tipo de historia que suele funcionar muy bien en estas ediciones especiales, y para pasar el rato se la banca lo más bien.

Asi dejamos atrás otro momento olvidable de la carrera de Byrne, pero no se preocupen porque siguen los éxitos. Para la próxima les prometo la época del sórdido romance con Gail Simone.