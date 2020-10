Judge Dredd y Justice League

Cuando escribí sobre Superman: Earth Stealers dije que había terminado el repaso por los aportes de John Byrne en DC, pero claramente le pifié, porque me quedaron en el tintero dos saguitas: una de la Justice League como dibujante y otra de Judge Dredd como guionista. Así que acá están las dos obras que se me habían escapado y de paso, una yapita.

JLA Classified

La serie que arrancó trayendo de vuelta a Grant Morrison, y supo también albergar el regreso de la Liga de Keith Giffen y J.M. DeMatteis, cerró su recorrido con una saga de cinco números que arranca en el número 50, y como ya había pasado algunos años atrás con Claremont, en esta oportunidad la Liga vuelve a reunir a Byrne con otro viejo colaborador, el maestro Roger Stern, que se encarga del guion, dejándole los dibujos a Byrne, entintado por Mark Farmer.

Esta saga, publicada a principios del 2008, enfrenta a la Liga con un viejo enemigo que regresa 10 años después de su primer enfrentamiento buscando revancha. Y de esta forma la historia se desdobla para contar lo que ocurre en el presente y lo que fue aquel primer enfrentamiento, contra una Liga primeriza, de la que Batman y Superman no formaban parte más allá de alguna colaboración circunstancial. Y buena parte del foco está puesto en eso, en la facilidad de este poderoso ser, de comerse cruda a la Liga, y cómo este enfrentamiento en el pasado hizo que tanto el murciélago como el kryptoniano se plantearan la posibilidad de estar más activos en sus filas.

Los cinco números se dividen dos en el presente, dos en el pasado y el ultimo divide las páginas a la mitad: por arriba pasa una historia y por abajo la otra, para mostrarnos en simultáneo la resolución de ambos conflictos. El guion de Stern cumple hasta ahí y el dibujo de Byrne es competente pero no mucho más, lo que nos deja una historieta que naufraga en la mediocridad y cierra de manera apenas decorosa una serie que supo tener sus altos y sus bajos y que a todas luces merecía un final mas digno. Quizás la editorial pensó que podría obtenerlo llamando a estas dos viejas glorias, pero Stern y Byrne laburaron a reglamento y nos dieron “una mas” de la Liga que no va a pasar a la historia, y ni vale la pena para tenerla en TP.

Judge Dredd

A medidos de la década del ´90, DC obtuvo los derechos para producir nuevas historietas del Juez Dredd, y decidieron darle dos series a falta de una. Las dos tenían la particularidad de que -para no confundir al público yanqui que quizá no estaba familiarizado con la cronología del personaje que se venía publicando en Inglaterra desde hacia años- sus historias transcurrían cronologicamente antes de las aventuras británicas, como si fueran una especie de precuela, sin estar atada a la continuidad. De esta forma debuto el título Judge Dredd, y el que nos compete, Judge Dredd: Legends of the Law, una especie de Legends of the Dark Knight pero protagonizado por el Juez más violento de Megacity One. La serie arrancó muy bien porque el primer arco tenía guiones de John Wagner (el creador del personaje) y Alan Grant (que lo había escrito un montón), con dibujos del maestro Brent Anderson. Después vendría un arco de Dan Chichester y Anthony Williams, para llegar al nº8, que es lo que nos importa porque ahí arranca la aventura escrita por Byrne y dibujada en su mayoría por Tommy Lee Edwards.

En estos tres numeritos vemos como Dredd pierde el control más que de costumbre al encontrarse bajo el influjo de un telépata que trabaja para un capo criminal, que se dispone a hundir al protagonista lo más posible en la miseria, para finalmente poder usar su fuerza y conocimientos a su favor, sumándolo a las huestes criminales de Megacity. Obviamente hay un giro al final y en términos generales todo funciona muy bien, es un guion muy sólido de Byrne qué nos muestra una faceta poco conocida del personaje y sin duda enriquece al mito. En lo personal, el dibujo no me gusta demasiado. No sólo Tommy Lee Edwards no se luce, sino que además en el último número lo ayudan a terminar para cumplir con las fechas y se nota mucha la mano de John Nyberg en el dibujo, haciendo que los números se vean muy distintos cosa que nunca esta buena. Pero como dije, el guion cumple y uno se deja llevar por la historia. Por ahí lo más criticable que tiene es la extensión y que todo se resuelve muy rápido entre el segundo y el tercer número, cuando al principio tiene una construcción más pausada, pero es algo lógico por el tipo de historia que están tratando de contar. Quizás con un número más, el final no parecería tan acelerado, pero más allá de eso está muy bien.

Antes de terminar la entrega de hoy, y ya que estamos con Judge Dredd, no quiero dejar pasar una historieta que Byrne dibujó para el personaje en 1983: una historia corta con guion del mítico John Wagner publicada en el 2000 A.D. Sci-Fi Special de ese año. La historia (que si no fuera porque la dibuja Byrne habría pasado sin pena ni gloria), lo agarra al maestro en casi su mejor momento y potenciado a todo blanco y negro, con un despliegue visual que le hace honor a su fama. La historia en sí es una gilada: durante la final del campeonato de Block-Out, los jueces deben contener a los hinchas más enfervorecidos para que el partido no se vaya de las manos por su culpa, porque ya es tradición que las finales se cancelen por los disturbios. Obviamente esta vez es Dredd el que está a cargo del operativo para que todo salga ordenado. Como dije, una huevada simpática, pero en la que Byrne se luce con sus trazos y a la que vale pegarle una mirada si les gusta mucho el dibujo del barbado canadiense.

Ahora sí, con esto dejamos atrás a DC, y ya nos metemos de manera definitiva en la recta final. Y qué mejor manera de terminar que por el principio…. Así que los espero acá la próxima, para meternos en los inicios del maestro cuando trabajó para la editorial Charlton.