La dupla con Gail Simone

Continuamos en DC, y la idea es explorar la colaboración que tuvo el maestro John Byrne dibujando los guiones de Gail Simone. Y voy a arrancar generando polémica, pero estos números de Action Comics son todo lo que está mal en el comic de superhéroes o por lo menos, así lo veo en este momento desde la distancia (capaz que cuando salieron hace casi 15 años les decía todo lo contrario). ¿Y entonces? ¿En qué quedamos? ¿Son lo peor o no? ¿O solamente será que yo soy un pelotudo ciclotímico?

Posiblemente sea lo último, pero expliquémonos un poco mejor. Estos números de Action a cargo de la dupla caen justo en medio de aquel evento llamado Countdown to the Infinite Crisis, donde salían cuatro miniseries que iban a desembocar en la por entonces nueva Crisis de DC. Y da la casualidad que Gail Simone era la guionista de una de ellas (Villains United) entonces aprovecha su paso por Superman, para relacionarlo bastante con la saga. Así es como los dos primeros números (827-828), terminan con Black Adam llevándose al Dr. Polaris (que fue el villano de ese arquito) para que se les una y después tenemos en el 830, otra saguita de dos números con el Dr. Psycho, en Metropolis y directamente ligada a los eventos de la otra miniserie, que también termina con una intervención de Black Adam.

Como si fuera poco, el numerito que va en el medio de estos dos arquitos (el 829) es la segunda parte de “Sacrificio” el famoso crossover que terminaba con Wonder Woman matando a Maxwell Lord. Después viene un numerito de Halloween escrito por Abnet y Lanning (el único de esta etapa que no hace Gail Simone), en el que aparece el Spectre y si bien no lo dice en ningún lado, tranquilamente podría ser un tie-in de Day of Vengeance, ya que la versión del Spectre que vemos es la del espíritu de venganza en estado puro sin huésped humano.

En los nºs 833, 834 y 835, vemos un enfrentamiento con la Queen of Fables y Livewire, pero ya se te fue cualquier gana de seguir leyendo, sobre todo porque tras ese número la dupla se disuelve y como si fuera poco (y lo menciono sólo para romper las bolas porque tiene otro equipo creativo) el nº 836, es un crossover con Infinite Crisis.

A lo que voy con todo esto es que, leído fuera de contexto, como lo agarré para la nota y teniendo en cuenta que en su momento le di pelota y lei todas estas sagas de mierda que nombre mas arriba, así y todo se me hizo confuso, o mas que confuso: intrascendente. Con el diario del lunes, ya sabemos el fiasco que fue IC, que después le siguieron como 20 Crisis más, que en el fondo ninguna cambió un carajo, que todos los cambios que meten a la larga vuelven para atrás y un largo etc. que supongo ustedes ya conocerán, aunque no estén de acuerdo conmigo.

Entonces leídas hoy, estas historias no dejan nada y hasta cierto punto atentan contra su misión primaria que es entretener. Las constantes referencias a otras sagas, el crossover en el tercer número que nos lleva a leer otro montón de revistas que por ahí no teníamos ganas o a salteárnoslo, atentan contra el disfrute y el posible análisis de esta etapa como un algo independiente, y ahí es donde me entra la duda. ¿Se puede analizar el comic de superhéroes fuera de su contexto? Sin dudas hay muchos autores que sí, que vienen a dejar su marca y entran con ideas claras a desarrollar y nos tratan de contar algo. Acá eso no pasa, son un montón de unitarios, crossovers y tie-ina, que sin ser necesariamente malos (de hecho algunos están piolas), no nos dejan nada mas allá de otra aventurita más de Superman.

Quizás con más tiempo podría haberse generado algo mucho más atractivo, ya que -como digo- lo que hay no es malo. Pero la editorial estaba en un momento de mucho cambio y querían rotación en los equipos del azuloso (pocos meses después de la partida de la dupla la serie caería en manos de Kurt Busiek y Geoff Johns), y los propios autores declararon en su momento que desconocían la intención de Dan DiDio de mantenerlos en la serie tan poco tiempo, o no hubieran aceptado. Y así es como (de vuelta) las políticas editoriales chotas, se llevan puesto el contenido de series que tenían mucho mas para dar. En lo personal es algo que ya me hinchó las pelotas y no sé qué tantas ganas tengo de bancármelo. Pero también entiendo que es parte de la “gracia” de los superhéroes, ese continuariola infinito donde tiene que dar la sensación de que las cosas avanzan, para que en el fondo siempre se mantengan igual, es sin dudas lo que el lector promedio busca o estas movidas serian un fracaso. En mi caso, quizás por estar más viejo, me hinchan más las pelotas de lo que las disfruto, pero capaz que soy solamente yo.

En cuanto al laburo en sí, los guiones de Simone no están nada mal. Se permite jugar con el mito de Superman, profundizar su relación con Lois e incluso introducir un par de personajes secundarios nuevos, pero como dije son sólo ocho episodios y todo se precipita antes de arrancar. Por su parte. el dibujo de Byrne, en su mayoría con tintas de Nelson (si bien en algunos números son varios los entintadores involucrados) no esta en su mejor nivel, pero sale muy bien parado. Se nota el cariño y la cancha que tiene el barbeta a la hora de dibujar a Supes, y con poco esfuerzo sale airoso, para ofrecer un trabajo más que digno.

Después de esto, la dupla se volvió a reunir en la serie All-New Atom, protagonizada por Ryan Choi, en el 2006. Pero Byrne se bajó de la serie con sólo tres números (a mitad del primer arco argumental), con lo que su participación queda reducida a una nota al pie en la carrera de este gigante cuya carrera venimos repasando de manera tan exhaustiva.