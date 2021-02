La obra dispersa (parte 1)

¡Llegamos al final nomas! Y para cerrar terrible epopeya me parecía que valía la pena volver a reunir a los talentos que supieron aportar su grano de arena para llevar adelante esta sección en todo el tiempo que se publicó. Por eso y por única vez (o al menos por la cantidad de entregas que dure esto) Francisco Lobo, Leandro Paolini y un servidor, unimos fuerzas para reseñar aquellos numeritos sueltos, anuales, arquitos muy pequeños o rarezas que nos quedaron en el tintero durante estos seis años de inmersión en el océano de John Byrne. Disfrútenlo.

HERBIE nº1

En 1992 Dark Horse adquiere los derechos para publicar el personaje creado a finales de los años ´50 por Ogden Whitney. Y se les ocurre sacar una serie con reediciones de material clásico del personaje. Para el primer número, no sólo le encargan a Byrne la portada, sino que además hace una historieta de 8 páginas. El segundo número ya tendría sólo reediciones, y además sería el ultimo, aunque el plan original era que durara 12 números.

La historieta de Byrne es -vista a los ojos de hoy día- cuanto menos polémica. Si bien se trasluce una sutil ironía, la idea de que la madre de Herbie tiene que renunciar a su carrera de actriz para limpiar su casa y atender a su familia, porque su marido es incapaz de hacerlo, si bien parodia los estereotipos de las décadas en las que el personaje fue creado, hoy hace un poco de ruido. Esto sin contar que al final pierde su trabajo por tener un hijo gordo (Herbie) y que eso no le haría bien a la imagen que querían vender de la ama de casa más linda del mundo. Pero si dejamos de lado estas cuestiones, el dibujo del maestro está muy bien y genera alguna que otra situación divertida. Es más que nada una rareza en la carrera de Byrne, que no deja de sorprender y de demostrar que es un autor todo terreno. (F.V.)

HARLAN ELLISON’S DREAM CORRIDOR nºs 1 al 4

Estamos en una antología publicada por Dark Horse en 1995 que, como su nombre bien lo indica, adapta cuentos del gran Ellison a la historieta. Y en los primeros cuatro números el maestro Byrne hace de las suyas con “No tengo boca y debo gritar” (I have no mouth, and I must scream) un cuento de 1967 ganador del premio Hugo. Una particularidad es que la publicación de la historieta viene acompañada por la del cuento, también dividido en cuatro partes que se condicen perfecto la una con la otra. De esta manera podemos ver en detalle el laburo de adaptación de Byrne, dónde pone, dónde saca y dónde modifica, siempre tratando de ser lo más respetuoso posible con la obra original. Al tratarse de una adaptación, en muchos casos los diálogos están extraídos literalmente del relato y en otros son meras modificaciones sobre las palabras de Ellison, por lo que el plato fuerte está puesto en el dibujo. No sé si es el mejor Byrne, pero sin dudas es uno poco habitual, ya que mete un montón de tramas en el dibujo, lo cual le da un estilo mucho más oscuro que cierra muy bien con el clima de la historia. A mí me hace ruido, ya que el estilo característico de Byrne es bastante limpio y esta suciedad no termina de cerrarme. (F.V.)

MARVEL CHILLERS nº6

Con guiones de Tony Isabella y dibujos del ídolo Byrne, este número de 1976 cuenta (sin mucha gracia) la búsqueda de Tigra a Joshua Plague y su banda Rat Pack.

Consecuencia de hechos narrados en otra publicación, al inicio de esta historia la protagonista se trenza en un combate contra Red Wolf y su lobo “Lobo”, ese héroe en onda pueblo originario de Estados Unidos. Red Wolf cree que Tigra fue la responsable de la masacre de una reserva india (cuyo verdadero autor fue el escurridizo Plague) y esto genera un par de páginas de machaca entre los dos héroes, aunque finalmente, ponen sus diferencias de lado para encontrar y derrotar al enemigo común. A partir de este comienza la cacería del villano y su banda quien para el final de la historia se revela como el Super Skrull metamorfoseado.

Una narración medio chata que cuenta con los dibujos de Byrne muy contenidos en figuras y fondos, pero no por eso menos correctos y cumplidores para las escasas exigencias del guion. De todas formas, gracias al diseño visual y concepto de Tigra, podemos ver varias viñetas llenas de poses acrobáticas rebuscadas (sobre todo durante el combate con Red Wolf) en las que ya se podía apreciar el talento del Maestro. (F.L.)

MARVEL PREVIEW: STAR-LORD

Publicada en Junio de 1977 de la mano de la dupla dorada Chris Claremont – John Byrne, esta historia nos cuenta cómo Peter Quill/Star-Lord descubre sus orígenes en el planeta Sparta.

La aventura comienza en el remoto planeta de Windhölme, donde un siniestro imperio galáctico lleva a cabo la esclavización de los nativos y el saqueo de su tierra natal. De entre los oprimidos se alzará Kip, quien con la eventual ayuda de Star-Lord conseguirá rechazar a sus captores iniciando así un viaje estelar para dar con el esclavista responsable de la desgracia de su gente. A lo largo de cuatro capítulos (Windhölm, Cinnibar, Sparta y The Hollow Crown) Star-Lord formará grupo de aventuras con Kip y Sandy y enfrentarán diversos desafíos hasta cumplir su objetivo. La aventura culmina con el descubrimiento de Peter Quill sobre el origen noble de su padre como parte de una intriga palaciega medio “con fritas” y el posterior rechazo de Star-Lord a su linaje imperial para seguir con su vida de héroe galáctico.

Aquí vemos al Claremont hiper-verborrágico, que inunda con texto cada viñeta (a veces subestimando la capacidad de interpretación del lector) pero que plasma diversos escenarios fantásticos en los que Byrne se lucey derrocha creatividad. El ídolo mete quinta a fondo y diseña naves, monstruos, razas alienígenas, paisajes, atmosferas, efectos especiales y secuencias de acción hermosas, a veces barrocas, a veces más sutiles, pero siempre solemnes y de gran escala. Se nota que el maestro disfrutaba del guion o del desafío de pegarla con una serie/personaje que, contra sus expectativas, no jugaría en Primera hasta mucho tiempo después y con una forma que, si bien tiene puntos en contacto con el original, es muy poco lo que conserva. (F.L.)

HAWKMAN VOL. 4 nº26 (2004)

¡Byrne! ¡Vampiros! ¡Hawkman! No puede fallar… Pero sí, falló. Escrita por ese Juan Carlos Nadie de Josh Siegal, y con un Byrne pagando las expensas, este fill-in issue funciona sólo para eso. Como relleno atemporal luego de las sagas muy bien escritas por Geoff Johns.

Byrne le pone onda a algunos ángulos en la narrativa, pero se notan que su dibujo y sus ganas no estaban en su mejor día. Las tintas de Larry Stucker tampoco hicieron la diferencia. Olvidable. Es una pena, porque John Byrne supo hacer hermosos números con los Hawks en historias para la Action Comics. (L.P.)

POWER OF THE ATOM nº6 (1988)

Con Roger Stern en el guion y John Byrne en el dibujo, no puede fallar. Stern capitaliza el repaso de la vida de Ray Palmer y el buen momento de Byrne, en su apogeo ochentoso. Las tintas de Keith Wilson son dignas y la narrativa está bien. Creo no equivocarme al mencionar que lo mejor del personaje se vio en la etapa con el título Power of the Atom.

Son muy pocos los equipos creativos que han logrado explotar el potencial del Átomo. Este equipo sí lo logra, en este ejemplar, al mostrar el mencionado repaso de la vida del científico convertido en héroe y el patetismo – y la sociopatía – de uno de sus mejores antagonistas: Cronos. Un número por lo menos atractivo en la historia de uno de los héroes menos populares de DC. (L.P.)