La obra dispersa (parte 3)

Parece mentira, pero ya casi se termina esta columna. Y como viene siendo habitual en las últimas entregas, los tres responsables que tuvo en algún momento la sección seguimos con el repaso esos unitarios o historias cortas desperdigadas en distintos lugares como para completar este extensísimo viaje por la carrera del gran John Byrne.

The Incredible Hulk Annual 8 (1979)

Con dibujos de Sal Buscema y Alfredo Alcalá, acá el maestro colabora en el guion junto a su viejo amigo y compañero Roger Stern, para contarnos el primer enfrentamiento entre Hulk y Sasquatch.

Si bien la historia se publicó muchos meses después, la acción se ubica entre los números 237 y 238 de Incredible Hulk (de Julio y Agosto de 1979, respectivamente). Al final del número que da pie a esta historia, Machine Man hipnotizaba al gigante esmeralda y lo lanzaba al espacio en un estado catatónico esperando que no regresara jamás. Y es en este anual donde vemos que se estrella en Canadá algo que parece un meteorito, pero ya todos se pueden imaginar de que se trata.

De acá en adelante, la típica en toda historia con pocas luces: una chica encuentra el cuerpo inerte de Hulk pero se da cuenta que todavía está vivo y trata de ayudarlo para que no muera y de esta forma se transforma en su nueva amiga. Pero el gobierno del gran país del Norte (no, ese no, el de más arriba) se entera que el gigante está en sus tierras y decide mandar a enfrentarlo a alguien a la altura de las circunstancias y ahí es cuando la identidad heroica de Walter Langkowski entra en escena. Piñas van, piñas vienen, al final el accionar de Hulk pone en peligro a la chica en cuestión y el gigante verde se toma el palo al darse cuenta que estuvo mal. Una historia de 30 y pico de páginas que se podía contar tranquilamente en la mitad y queda reducida a una anécdota que podemos olvidar rápidamente. (F.V.)

What if? nº36 (1982)

Una historia que aporta poco y nada más que el deleite de ver a Byrne dibujar a la primera familia. El guion consiste en un Uatu que nos cuenta que hubieses pasado si el Dr. Richards y su tripulación no hubiesen sido irradiados por la tormenta cósmica que originalmente les dio los poderes. Resulta que al volver a la Tierra sin complicaciones en el viaje, reciben una jugosa financiación del Gobierno para la investigación científica y bajo este contexto detectan una amenaza subterránea por lo que deberán investigar el origen de la misma, que obviamente, resulta ser el Mole Man haciendo de las suyas. Toda esta situación se resuelve a punta de pistola (lo que le quita cualquier rasgo de identidad y emoción al grupo), y al final son reconocidos como salvadores del país y del mundo en una reunión pedorra en el Salón Oval.

Si bien el guion es un embole, al punto que -de no ser por el villano y su ecosistema- sería una aventura genérica, los dibujos están en una hermosa sintonía, sobre todo los diseños del grotesco Mole Man y sus esbirros monstruosos. (F.L.)

Secret Origins Annual 1 (1987)

Con guion de Paul Kupperberg y dibujado como los dioses por el maestro, este sin dudas debe ser uno de mi laburos favoritos de Byrne, por lo menos en lo que a dibujo se refiere.

La historia no es más que una puesta al día de todas la vivencias de la Doom Patrol, una forma prolija de dejar el terreno listo para el inicio de la nueva serie regular del grupo que debutaría unos meses después de la salida de este anual. A tal punto no disimula lo descarado de querer venderte la futura serie, que además de una historia con el origen del Captain Comet, al anual lo complementa una nota de varias páginas en las que Joe Cavaliery cuenta los pormenores de la publicación de la Patrulla Condenada.

Pero como dije antes, más allá de que la historia no está nada mal como puesta al día y por ahí tiene un exceso de choclos de texto para explicar en poco paginas años de historia, la posta es el dibujo, donde Byrne deja la vida. En 1987 sin dudas el maestro estaba en su mejor momento, venía de hacer Legends (otra serie en la que el dibujo la descose), la rompía con Superman, y por algún motivo le cayó este anual al que le puso todo. No me quiero ir sin mencionar lo parecido que es el diseño post-mortem de Robotman al de ROG, casi como un chiste interno, lo que demuestra el cariño de Byrne por la Doompa. (F.V.)

New Mutants nº75 (1989)

Una historia con guion de Louise Simonson y dibujos, muy amargos, de Byrne. Aquí los New Mutants línea fundadora (Dani Moonstar, Sam Guthrie, Roberto da Costa, Rahne Sinclair y Warlock), luego de una pelea de tres cuadros con Sabretooth, se convierten en espectadores absolutos por el resto de las páginas de una interna del Hellfire Club, entre Magneto y Sebastian Shaw, quienes se trenzan para definir el liderazgo del grupo, su relación con los humanos, su rol en la comunidad mutante en general y con los New Mutants en particular. Toda la historia requiere estar al día con la colección, así que de no ser el caso, lo más interesante es ver como se revolean cosas los dos villanos en una escalada de poder.

Lamentablemente los dibujos están bastante deslucidos, en comparación con otros trabajos del Maestro. Por ejemplo, Sam tiene unas proporciones extrañísimas, con una cabeza gigante para el cuerpo de púber que lleva, y en general rostros y fondos son víctimas de la poca dedicación que evidentemente Byrne le puso a los lápices. (F.L.)

The Flash TV Special (1991)

No puedo ser objetivo partiendo de la base que era muy fan de la serie en los ´90 cuando la pasaban por Canal 13. Siempre me gustó ese diseño de traje de José Luis García López (con la nariz de Barry tapada), Javier Saltares nunca me desagradó y soy uno de los acólitos de la religión de nuestro señor John Byrne. Así que hacer una reseña de este especial me vino como anillo al dedillo.

Este especial, para la promoción de la serie de televisión y para sumar unos morlacos con el personaje, está bien, pero no es la vida misma. Es casi para una audiencia de hasta 13 años. El dibujo de Saltares no desentona, pero no deja de ser un Mark Texeira de segunda. Byrne, como guionista, hace lo que puede dentro del universo de la serie. Más allá del limitado espectro de acción, eso también tiene la ventaja que las muertes pueden ser sangrientas, algo que en los comics del DCU del momento no era tan factible. Solo para completistas y fanáticos de la serie. (L.P)

New Year´s Evil: Darkseid (1998).

Este especial de 32 páginas con guion de John Dios y un dibujo muy de fin de los ´90 con Keron Grant en clave Madureira de la B, es parte del ¨evento¨ de especiales New Year´s Evil (con particular énfasis en los villanos gravitantes de ese momento). Sin spoilear, algo empieza a ocurrir con Darkseid y luego todo queda en la nada (la no historia). Todo eso que amaga a ocurrir es una excusa tonta para que haya algo de machaca y acción (lamentablemente casi obligatoria en muchas historietas de superhéroes). Hubiese preferido que fueran 30 páginas de debate entre Desaad y Granny Goodness acerca de la historia de Apokolips, como apenas se muestra, en clave talking heads a lo Bendis, con un poco de realeza traidora de Game of Thrones. Pero lamentablemente nos queda este especial que de especial no tiene nada y no es ni chicha ni limonada. Mucho potencial desaprovechado. (L.P)