Más Avengers y más Hulk

Volvemos a Marvel, para repasar algunas de las obras que nuestro querido ídolo hizo como guionista en la Casa de las Ideas.

Avengers

En 1989, para la misma época que la estaba rompiendo como artista integral en los West Coast, John Byrne se hace cargo también la serie madre, a partir del numero 305, en esta oportunidad acompañado de la dupla de Paul Ryan y Tom Palmer en los dibujos. Y lo primero que hace es tirar un concepto que después sería utilizado hasta el hartazgo, pero en ese momento era revolucionario: todo aquel que alguna fue un Avenger es miembro y por lo tanto se le puede requerir su ayuda. De esta forma las filas de los Vengadores se acrecientan y el grupo tiene la chance de tener en su formación al héroe que más se ajuste para resolver el problema que tienen por delante.

Los primeros números serán contra los Lava Men, que dejan al borde de la muerte a Gilgamesh, lo que los lleva a pedir la ayuda de los Eternals al no comprender cómo es posible que un eterno puedo morir. Esto los llevará a la Zona Negativa para un enfrentamiento un poco triste con Blaastar, que los dejará justo regresando a la Tierra para el inicio de “Acts of Vengance” un crossover bastante infumable, que englobó a un montón de títulos, donde Loki -haciéndose pasar por alguien más- junta a un grupo de los villanos más importantes del universo Marvel para destruir a los Avengers. Lo cierto es que la longitud de la saga y lo intrascendente de sus consecuencias no aportan un carajo y lo obligan a uno a interrumpir la lectura fluída de la serie para salir a buscar un montón de otras revistas que al final no valen la pena.

Lo único digno de mención es que en esta saga se destruye la isla que los Vengadores tenían como cuartel general y deciden iniciar la reconstrucción de la mansión en Avengers Park.

La última saga que escribe el maestro es contra Nebula y cierra un plot que empieza a cocinar en su primer número. Pero como es costumbre, se aburre o vaya uno a saber qué le pasa por la cabeza y se va a la mierda, un número antes de cerrar el arco, que queda en manos de Fabian Nicieza. Nicieza será quien de ahí en más se haga cargo de la serie, desde el nº 317 (que todavía tiene plot de Byrne).

Hulk

Nos adelantamos diez años en el tiempo (pero no se preocupen que ya vamos a volver para cubrir el bache en futuras entregas) y el panorama es muy diferente. En el ´89 Byrne volvía a Marvel después de romperla con Superman en DC y estaba pasando por un momento excelente, pero 1999 era la época de Chapter One, Hidden Years y otras boñigas de las que ya hablamos y que nos lastiman los ojos. Y es en este momento que Byrne escribe los guiones de un relanzamiento del increíble Hulk.

La serie arranca con una premisa que nos recuerda un poco a la vieja serie de televisión protagonizada por Bill Bixby, ya que el Dr. Banner (asumiendo la identidad de Bruce Roberts) llega a un pequeño pueblito donde espera alejarse de todos los problemas que le trae ser Hulk. Por supuesto algo sucede y al despertarse a la mañana siguiente a su llegada, descubre que medio pueblo está en ruinas por culpa de un ataque del coloso esmeralda del que él no tiene recuerdo alguno, cosa que es bastante extraña. Los primeros números girarán en torno a este conflicto, mostrando incluso el mismo día desde diferentes puntos de vista. Un recurso que está bastante piola y le sirve a Byrne para estirar cuatro números con una huevada, con algo que debería ser una anécdota mínima.

Pero esta serie tiene dos problemas: el primero es que para el nº 7 Byrne se va, dejando la saga en cualquier lado y sin que nadie sepa muy bien hacia donde iba, a tal punto que para el nº11 se cancela. Y el segundo es que nuestro autor favorito parece sufrir en estas páginas del Síndrome de Robin Wood, ya que se despacha con muchísimos y muchísimos bloques de texto donde explica y sobre-explica miles de cosas que pasan en las historias. La verdad que no se entiende muy bien a dónde iba con eso; da la sensación de que los números le quedaban cortos y entonces se veía obligado a llenar todo de textos explicando cosas. Lo vuelvo a leer y sigo, la verdad, sin encontrarle el sentido. Lo bueno es que -como contraparte de todo esto- Ron Garney está prendido fuego y se va al carajo poniéndole la vida a las páginas, con unas splash dobles impactantes, pero también la descose cuando tiene que poner el pie en el freno.

La verdad que me dejo una sensación rara, como que era algo que podía tener potencial pero nunca la dejaron despegar y lo que quedó no descolla, pero tampoco da náuseas como otras cosas de esta misma época. ¿Quién sabe? Capaz podía haber salido algo bueno de esto si Byrne no fuera Byrne.