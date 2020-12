Next Men (parte 1)

Me parece que llegamos al final, o por lo menos a lo que yo tenía planificado para terminar la sección. Y nos qeda para el cierre la que posiblemente sea la creación más importante de John Byrne, ya que de los personajes de su propia cosecha, es sin dudas la serie de más larga duración, no solo porque consta de 45 números, sino porque además estuvo 15 años sin publicarse. Pero nos estamos adelantando a los hechos, volvamos al principio y repasemos la historia de los Next Men.

EMPEZANDO POR EL FINAL

Según cuenta la leyenda, el origen de los Next Men, surge de algunas ideas que el maestro tenia para un título llamado “Freaks” que iba a editar DC en 1986, y del que sólo existe una ilustración que salio publicado en el portfolio del History of DC Universe, junto con muchas otras cosas que sí vieron la luz. Según palabras del propio Byrne, esta idea mutó y se desdobló en lo que fue “Danger Unlimited” (de la que ya hablé hace un tiempo) y Next Men. Incluso desde lo visual, podemos ver en esa imagen claramente a los que después serian Jasmine y Hilltop.

Pero Byrne no sólo se nutrió de sus idea fallida para DC para cimentar las bases de su nuevo proyecto. También usó ideas que le había propuesto a Marvel, más exactamente el especial 2112, en el que -si bien no aparecen los personajes de la serie- aparecen elementos fundamentales para entenderla. 2112 funciona a la vez como secuela de Next Men (por estar ambientada en el futuro) y como precuela, ya que los hechos que suceden en esta historia son los disparadores del origen de los Next Men.

Vayamos a la génesis del proyecto que es bastante atípica. Stan Lee, le propone a Byrne que sea el supervisor de una línea con un posible futuro del Universo Marvel (algo que eventualmente mutará en la línea 2099), entonces el maestro -al mejor estilo Marvel- le cae al viejo Stan con 64 páginas ploteadas por él y totalmente dibujadas, en las que había metido unas ideas que tenía dando vueltas en la cabeza, un poco reformuladas para que cuajaran con las de Lee. Pero lo que le faltaba a todo esto (y había sido la idea de Byrne desde el principio) era alguna conexión con el universo Marvel del momento, entonces Stan le tira unas ideas y Byrne le suma a la historia 12 páginas que -con mínimos retoques- se podían sumar a la historia y contar el final de algunos personajes populares de la casa de las ideas. Todo esto iba a tener diálogos de Stan Lee, que nunca llegaron porque, como es costumbre, Byrne se fue de Marvel a las puteadas y el proyecto quedó en la nada.

Ya sin Marvel detrás, volaron las 12 páginas con sus personajes, las ideas modificadas de Stan Lee volvieron a su cauce original y, con mínimos ajuste, el trabajo de Byrne zafó de terminar en el tacho de basura. Ahora sólo hacía falta una editorial. El maestro pensó que llevárselo a DC era como demasiado, y fue su amigo Roger Stern el que le propuso que probara suerte en Dark Horse. De esta manera, y mientras también les vendía la idea de los Next Men, fue que Byrne sumo 2+2, y se dio cuenta de que -con unos mínimos cambios en el dialogo- 2112 podía funcionar al mismo tiempo como secuela y precuela de su nueva serie.

Y en buena medida ahí está la magia de 2112, una historia que se entiende perfectamente por si sola, pero que tiene dos detalles que cambian todo: el primero es la mención al proyecto Next Men como el origen de los “mutados” y la otra es la explosión final que parece darle muerte a Sathanas, el villano de la historia, pero que en realidad lo propulsa atrás en el tiempo, para hacerlo responsable de la creación de los Next Men. Realmente una genialidad de esas que Byrne sabía pelar cuando estaba en su mejor momento.

LA ERA DARK HORSE

De esta forma, los Next Men debutan en la revista Dark Horse Presents con una historia en cuatro partes publicada en los números 54 al 57. Y que después saldría reeditada a color como nº0 de la serie regular. Esta serie (lanzada por Dark Horse en 1991) duró 30 números, hasta finales de 1994, cuando al maestro se le empezó a complicar llegar a fin de mes, y decidió volver a laburar para Marvel o DC, y recibir un cheque todos los meses. Por desgracia, lo que él mismo consideraba que sería un parate de algunos meses para estabilizar su economía, se terminó transformando en una espera de 15 años y un regreso que sorprendió a todos, que ya estábamos convencidos de que la serie quedaría inconclusa.

Pero, ¿qué carajo son los Next Men?. Son un grupo de jóvenes criados en un entorno virtual por una organización secreta bancada por el gobierno (sin saber muy bien qué es lo que están haciendo) con la idea de transformarlos en super-soldados. El problema es que en los 30 años que el proyecto lleva funcionando, los pibes se van muriendo sin obtener resultados, salvo por nuestros cinco protagonistas. De esta forma Nathan, Jack, Bethany, Danny y Jasmine, consiguen salir del entorno virtual que creían era su hogar y despiertan en unas cámaras dentro de un laboratorio.

A partir de ahí descubrirán que los poderes que tenían en el mundo virtual los mantienen en el real, pero el cuerpo humano no está preparado para soportarlos, y de esta forma en mayor o menor medida, todos sufrirán cambios físicos notables. Las piernas hiperdesarrolladas de Danny por su supervelocidad, el miedo a destruir cualquier cosa de Jack por no poder medir su superfuerza, los ojos hipersensibles de Nathan que sin su visor especial lo dejan virtualmente ciego, y quizás la que mas sufre de su condición es Beth, ya que debido a su invulnerabilidad pierde toda sensación, lo que la aísla cada más y más del mundo que la rodea. La única que parece no sufrir cambios físicos aparentes es Jazz, que posee una destreza sobrehumana. En los siguientes episodios veremos coómo el equipo se adapta al mundo real, que es muy diferente al que ellos conocian, y cómo todos los que los rodean tienen su propia agenda, y están ahí para aprovecharse de ellos en alguna medida.

(el mes que viene, la segunda parte)