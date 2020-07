Cuando escribí la nota sobre el paso del maestro John Byrne por el segundo volúmen de Amazing Spider-Man, no profundice demasiado en lo que ocurría en esos números porque estaba tratando de contener el vómito. Pero si vuelvo a aquella nota, tengo que rescatar dos cosas que son importantes para la serie que hoy nos compete y esto es la aparición de un falso Spider-Man al principio de la serie, que resulta ser una chica que va a terminar convirtiéndose en Spider-Woman, y una ligera mención que hago a algunos números que Byrne escribe sobre el final del primer volumen y que también van a ser importantes.

Como decía en aquella nota, el final de los ´90 fue nefasto para Spider-Man. Autores como Howard Mackie, Todd Dezago y Tom DeFalco eran las luminarias que escribían el título y ahí sobre el final, como no queriendo la cosa, el maestro Byrne cuela algunos guiones en el medio de sagas que crossoveraban todos los títulos, como eran “The Gathering of Five” (recuerden este título porque ya lo vamos a volver a escuchar) y “The Final Chapter”. La verdad que meterse de lleno con lo que pasa en estos numeritos no tiene mucho sentido y Byrne sólo moja en un par de capítulos de cada saga, pero así cumplimos con el afán de mencionar todo lo que hace el maestro y además damos pie a lo que sí es importante de estos numeritos: la aparición de Martha Franklin.

En la Amazing nº 441, finalmente se da el ritual del famoso “gathering of five”, curiosamente en el primer número de la saga Final Chapter. Sí, la saga que tenía ese nombre termina sin que se concrete el mismo, justamente porque el padre de Martha se va al mazo y complica las cosas, por lo cual Matt (asi la llamas sus amigos) decide toma su lugar entre los cinco. La gracia del episodio es que cada uno cree que recibe un don, pero está equivocado y termina recibiendo otra cosa, tal como nos enteramos en los números siguientes. Lo importante es que Martha recibe el del poder ilimitado (que originalmente creyó tenerlo Osborn cuando en realidad había recibido el de la locura) y ese poder es lo que le permite asumir la identidad de Spidey primero y de Spider-Woman después.

Ahora sí, saltamos unos meses en el tiempo, a los números 5 y 6 del volumen 2 de Amazing, donde se da una saguita en la que Martha asume el manto de Spider-Woman y se enfrenta contra otra Spider-Woman malvada: una mina, que fue modificada por el Doc Octopus para poder derrotar a Spider-Man. Cuando leí este material pensé “qué choto, qué descolgado que queda todo esto”, pero no era tan así. Lo que sucede es que estos dos números empalman casi de manera directa con el número 1 de la serie que hoy nos compete… y sí, toda esta amplia introducción fue para meternos de lleno en el mundo de Spider-Woman.

Ya hablé bastante sobre el estado general del maestro en este momento de su carrera, en las otras notas referentes al Spiderverse, que se daban en esta misma época y -como dice el dicho- quien mucho abarca poco aprieta. Volver a llenar todo de puteadas no tiene mucho sentido. Digamos que en este caso, la serie va de menos a más, y tiene sentido ya que, conforme pasa el tiempo, Byrne se va liberando de sus otros proyectos, lo que parece lograr que le ponga más pilas a la serie, que se transforma en un título de superhéroes medio pelo que jamás llega a despegar del todo, pero que se deja leer bastante bien en comparación con otras cosas de la misma época.

Lo más criticable que tiene la serie es que arranca empezada, y si bien te ponen medianamente al día, uno no puede no sentirse estafado cuando el primer caso de Martha sea que (junto a Madame Web y las dos Spider-Woman anteriores, Jessica Drew y Julia Carpenter) trata de detener a la villana que usurpó su nombre y se terminará revelando que es la nieta de Cassandra Web. O sea, continúa el arco argumental que empezó en los números de Spider-Man que comenté más arriba y si uno no viene leyendo eso, no te digo que está medio en pelotas, pero todo tiene muchísimo menos sentido. Alguno preguntará “Pero, si no estabas leyendo Amazing, ¿cómo carajo te enganchás con Spider-Woman?”. Y puede ser, pero de toda forma leída a la distancia como la agarré yo y fuera de contexto, da mucho la sensación de haber caído en una serie que estaba empezada cuando en realidad no es así.

Otra contra que tiene la serie, pero esto se lo atribuyo más a haberla leído de un tirón y no como se publicó originalmente, es la necesidad de todos los números repetir las mismas cosas. Mas allá de que es habitual que las primeras páginas de un número se dediquen a resumir el anterior (por si alguien se suma en ese momento), cada vez que mencionan al “Gathering of five”, por ejemplo, nos recuerdan que Matt recibió poder ilimitado, Madame Web se volvió inmortal, Osborn loco, etc. Y para el nº 7 esto ya rompe las bolas, porque además lo dicen los personajes en diálogos entre ellos y suena muy poco natural.

Y como contraparte a todo esto que menciono, a pesar de los infinitos resúmenes de lo anterior y las parrafadas inmensas de los personajes, la serie se queda corta y para el número final, que es el 18, sentimos que en el fondo no se contó un carajo. Los personajes secundarios están totalmente desaprovechados, y cosas super interesantes como que la protagonista sea la sobrina de JJ Jameson y viva en su casa, o el legado de las Spider-Woman (que al principio parece tener algún peso), se diluyen en el trajín del villano del mes y van perdiendo peso, indicando que debía haber un plan a largo plazo que se vio trunco por la cancelación del título. De todas formas, son 18 números, y es apenas un prólogo de lo que los personajes pueden dar. Hoy nos quejamos de que muchas series se piensan en TPs y en 6 números no cuentan una mierda, pero acá pasa parecido de otra manera: cada número cuenta un montón, los arcos más largos tienen cuatro episodios como muchísimo, pero la mayoría son unitarios o historias en 2 partes, y así y todo después de esa cantidad de números, la serie termina casi donde debería empezar, con Martha Franklin tomando conciencia de sus poderes y empezando a sentirse cómoda en su rol de heroína. Para no tener una narrativa descomprimida, la serie se toma demasiado tiempo en asentarse, y por desgracia nunca termina de lograrlo, porque la cancelación la agarra antes.

Ya para ir cerrando, me queda hablar del dibujo, obra en su mayoría de Bart Sears. La verdad es que (como ya dije en otras ocasiones) todos los dibujantes de esta época en Marvel se esforzaban demasiado por parecer dibujante de Image y les iba bastante mal. Sin ser repulsivo, el dibujo deja muchísimo que desear con una narrativa por momentos confusa, unas caras y anatomías totalmente deformadas, que nos hacen agradecer los pocos momentos en que Sears es reemplazado en su mayoría por Graham Nolan. Tengo que destacar el capítulo contra Rhino dibujado por Erik Larsen que es una fiesta para los ojos, dentro de lo que la serie venía ofreciendo.

Bueno, creo que por primera vez me fui mal por las ramas, así que para cerrar, solo me queda decirles que si son de algún tipo de raza alienígena que no conoce el buen gusto y se engancharon con el segundo volúmen de Spider-Man, quizás les interese pegarle una leída a estos numeros que son un claro spin-off de lo que pasa ahí. Si solo les llama la atención por curiosidad o fanatismo por el maestro, hay muchísimas cosas más interesantes, ya que como dije, si bien no es un título de los más hediondos, no diría que es algo a lo que vale la pena invertirle tiempo de lectura.