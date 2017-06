Star Trek: New Visions

Creo no equivocarme si digo que todo lo que hizo John Byrne con comics de Star Trek para IDW, fue tan sólo una excusa para allanarse el camino hasta esta obra. Con New Visions notamos como el maestro se divierte a sus anchas con un universo que le es en extremo familiar y al cual se nota que ama con profundidad. Sin dudas no es lo mejor que hizo dentro de universo Trek (sobre todo porque no lo dibuja) pero se nota que es donde más lo está disfrutando.

Todo empezó como un experimento de Byrne al tratar de hacer una fotonovela del primer episodio de TOS en ser emitido “La Trampa Humana” (The Man Trap, 1966). Pero al toque se dio cuenta de que su idea podía llevarlo mucho mas lejos, y se jugó por un guion original. Una secuela de “Un Lugar Jamas visitado por el Hombre” (Where No Man has Gone Before, 1966) con el regreso de Gary Mitchell algunos años después del incidente del famoso capítulo. A la editorial le gustó la idea y enseguida le dieron luz verde a lo que sería un anual que se publicaría a finales del 2013 con el título “Star Trek: Strange New Worlds”. Obviamente la idea prendió y para Mayo del siguiente año saldría el primer número de la serie regular, ahora sí con el nombre de “New Visions”. La serie se transformó de esta manera de la segunda ongoing que tiene IDW de la franquicia (la primera sigue la continuidad de las nuevas películas), con una periodicidad bimestral, que se vio afectada en mas de una ocasión.

La magia de Byrne está en el formato que elige para contar estas historias: la fotonovela. Así es como agarra capturas de episodios originales de Star Trek con Kirk, Spock, McCoy y compañía, y los va moviendo a su antojo, para crear nuevas historias a veces con ayuda de nuevos fondos o personajes generados por computadora. Lo bizarro de esto es la cantidad de tiempo que pasó sin que se utilizara esta forma de narrativa, lo que transforma a la decisión de Byrne en algo casi experimental, pero a la vez con un aire muy retro, que calza perfecto con la atmosfera trekker original. Y como si fuera poco, a la hora de los guiones en su gran mayoría se dedica a explorar consecuencias o generar continuaciones de capítulos de la serie.

En “Of Woman Born”, por ejemplo, Byrne explora qué pasa después de “¿Quién llora por Adonaís?” (Who Mourns for Adonais?, 1967), al mostrarnos que la Teniente Palamas carga en su vientre con el hijo de Apolo y sus consecuencias, resolviendo incluso la relación sentimental que se veía que tenia con Scotty en dicho episodio. De esta manera, el barbudo maestro trae un poco de narrativa moderna a una serie antigua donde los capítulos se sucedían sin ningún tipo de repercusión en el que le continuaba. De esta forma si sabemos entre qué capítulos de TOS intercalar los episodios de New Visions, se nos amplia de manera majestuosa el visionado de dicha serie, aportándole un contenido adicional que hará las delicias de los fans.

Byrne logra con una maestría que ya demostrara en sus obras anteriores dentro del universo Trek captar a la perfección las maneras y expresiones de los personajes. Sus guiones tienen diálogos muy precisos que no desentonan para nada con el tono de la serie original, lo que demuestra el gran conocimiento y respeto del autor por la misma. Cada página de esta historieta parece una carta de amor de Byrne a Roddenberry, donde se esfuerza por demostrarle que aprendió todos sus trucos y de la que sin dudas el viejo Gene estaría orgulloso. Nos encontramos casi frente a una fanfic realizado por un profesional, y en buena medida esa es la gracia de la serie.

Pero obviamente no todo es color de rosa, y la limitación de recursos al tratarse de una fotonovela, se siente en varios momentos. Como dije más arriba la serie arranca con una mínima manipulación de capturas de pantalla de los episodios originales pero rápidamente Byrne empieza a necesitar de elementos propios y recurre e escenarios y naves generados por computadora o incluso a fotografiar nuevos actores para incorporarlos en las historias (muchas veces se trata solamente de nuevas cabezas pegadas a cuerpos existentes). Por desgracia, todo esto no siempre queda bien, y al público poco acostumbrado a las viejas fotonovelas o que prefiere algo un poco más tradicional puede parecerle un poco berreta la manufactura del producto final, sin contar que se echa muy en falta los dibujos del maestro.

Pero como dije antes, la gracia esta en la fuerza de los guiones, en la excelencia de los diálogos y en el excelente tratamiento de los personajes. Si nos centramos en eso, rápidamente la acción fluye y todos los desperfectos del fotomontaje pasan a ser menores. De la mano de Byrne y sus fotonovelas volvemos a subirnos al Enterprise para acabar la misión de cinco años recorriendo extraños nuevos mundos, y viajando a donde ningún hombre ha llegado antes.