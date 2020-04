StarBrand + Indiana Jones

Volvemos a Marvel, para hablar de un par de series en las que estuvo John Byrne, que en un repaso menos exhaustivo no serían más que una nota al pie, pero ya que me metí en este berenjenal, pienso navegarlo hasta las últimas consecuencias.

Star Brand

Hurgando por los infinitos recovecos de la carrera del barbado maestro, me encontré con una obra muy menor, que casi roza la intrascendencia podríamos decir, pero que extrañamente es una de las obras conceptualmente más jugadas de toda su carrera. Si Byrne fuera Alan Moore, posiblemente StarBrand sería su Miracleman. Y claro, hubiera llegado a mejor puerto, no lo habrían cancelado tan rápido y un largo etcétera. Igual cabe aclarar que esta obra es la que demuestra que Byrne es un buen guionista, pero dista mucho de ser un genio, ya que pela algunos conceptos muy copados, se manda por lugares diferentes, experimenta un poco, pero se queda a mitad de camino y si bien las ideas son excelentes, la forma en las que las desarrolla no descollan y dejan a StarBrand en la pila de comics del montón.

En 1986 Jim Shooter tiene la idea de crear un nuevo universo Marvel, mucho más anclado a la realidad y con personajes totalmente nuevos. Si bien los jefes le dieron luz verde, trabajó con un presupuesto paupérrimo y la cosa ya arrancó mal parida. El título insignia de la nueva línea estaba escrito por el mismo Shooter, dibujado por John Romita Jr. y nos contaba la historia de Ken Connel, un tipo de Pittsburgh que recibía poderes cósmicos por un extraño tatuaje que le entregaba un viejo. El tema es que Shooter se va de Marvel tras el nº 7, y la serie rota de autores en los siguientes números.

Byrne (que se había ido de Marvel peleado para el orto con Shooter) vuelve para tomar la posta con el nº 11, y en sus dos primeros números sacude por completo el status quo de la serie. Se carga a todos los personajes que había creado Shooter y hace quedar a Ken Connell, como un terrible ególatra e hijo de puta, un poco para molestar a Shooter, que había creado el personaje como una especie de avatar de sí mismo. Y acá reside todo lo interesante: lo que hasta ese momento era un título de superhéroes medio pelo, se transforma en un relato coral, donde Connell casi ni figura, y es un personaje más entre los muchos que aporta Byrne a la historia, pero me estoy adelantando.

En el nº 12, Byrne hace que Connell la pifie feo y destruya todo Pittsburgh (la ciudad natal de Shooter) al tratar de depositar su poder en un objeto. De ahí saltamos a un especial escrito a media con Gruenwald, llamado “The Pitt”, que explora las consecuencias del incidente y de ahí en adelante, la serie nos cuenta en paralelo la historia de diferentes personajes que se ven afectados por las consecuencias de estos hechos. El más importante es sin dudas el Starchild, el hijo de Connell con su novia, a la que deja al enterarse que está embarazada. La chica muere en el parto y el niño (que nace heredando los poderes de su padre) crece de manera acelerada a lo largo de lo que queda de la serie.

Lo copado de Byrne en esta serie, es cómo se saca de encima el concepto de chaboncito con superpoderes que se caga a piñas con distintos villanos todos los números, que había plantado Shooter, y lo lleva a otro nivel. Pero como dije, Byrne no es Alan Moore, y muchos de los conceptos no están bien desarrollados o tienen resoluciones bastante simples, y predecibles. Igual es una serie interesante de leer, sobre todo si pensamos que esto sale en 1987, al mismo tiempo que el maestro la descocía en Superman. Incluso este acercamiento a Marvel con este título fue lo que habilitó su regreso triunfal a la casa de las ideas, cuando se fue de DC dando un portazo.

El dibujo varía mucho, porque salvo por un número, la mayoría tiene solo bocetos de Byrne con acabado de distintos entintadores, donde el que más aparece es Tom Palmer, y el que mejor lo hace quedar a Byrne. La serie termina en el nº 19, con una vuelta de tuerca bastante piola, y uno se queda con la sensación de que todo lo que Byrne cocina daba para más. Pero ya sea por la cancelación, o por un límite propio del autor, la cosa llega hasta ahí y nunca despega a la gloria que podría haber sido. Una pena.

Indiana Jones

Nos vamos unos años atrás en el tiempo. Es 1983, y Byrne sale del cine fascinado con Raiders of the Lost Ark (Los cazadores del arca perdida). Se le ocurren una bocha de ideas y se las presenta a Marvel para hacer un comic de Indiana Jones. Pero entonces choca con Jim Shooter (¿ustedes se preguntaban por qué se violó a su cadáver en StarBrand? Este es uno de los muchos motivos), que dice que Indiana Jones no es una franquicia viable, que nadie lo conoce, y es ahí cuando intercede Jim Salicrup diciendo que es muy probable que Indy sea más popular que cualquier personaje de Marvel (recordemos que era el 1983, faltaban siglos para el MCU). Entonces le dieron luz verde al proyecto.

Pero los problemas de Byrne no terminaron ahí, ya que parece ser que Shooter estaba con una política de que cada número fuera autoconclusivo, y por lo tanto no había chances de meter cliffhangers, que era parte de lo que quería hacer Byrne para darle un onda tipo serial, con cierres de capítulos imposibles. Y como si fuera poco, el enlace con Lucasfilm era una persona que no entendía nada de cómo funcionaba la industria del comic, y después de aprobar un plot, aprobar las paginas dibujadas, al ver el producto final con los diálogos, consideraba que había que hacerle cambios al plot, lo que por poco hace enloquecer al pobre John.

Todos estos factores atentaron contra la serie, que al final tiene sólo un primer número con guión y dibujo de Byrne, para que en el segundo sólo hiciera lápices… y hasta ahí llego el amor. La posta la toma Denny O’Neil y la verdad que el aporte de Byrne al haber escrito un solo número (y encima ser algo basado en un personaje preexistente) es casi irrelevante. El dibujo, por su parte, está con muchísimas pilas y las tintas de Terry Austin lo elevan a un nivel cósmico. Una serie, que viendo lo poco hay que hay, dan ganas de saber qué hubiera pasado si hubiera continuado por el camino planteado por el maestro. Pero jamás lo sabremos, es un genial argumento para un What If?