Vaya uno a saber por qué motivo (vamos a decir que fue simple despiste) en mi repaso por la carrera de John Byrne en IDW se me escapó esta pequeña rareza, quizás demasiado menor para merecer una reseña, quizás un poco desubicada porque técnicamente no es una historieta, pero dije “al carajo todo” y acá estoy, reseñándola igual. ¿Por qué? Simple… Había arrancado una de las series del último paso del maestro por DC y era todo tan inmundo, los guiones eran horribles, los dibujos hechos a los santos pedos y un Byrne tan a media máquina que deba lástima.

Entonces recordé las hermosas sorpresas que me había llevado con el material de varias de las reseñas que hice desde que tomé la posta de esta columna. Historietas de franquicias por las que no daba un mango, en las que el barbeta pelaba alguna idea ingeniosa, algún guiño al fan o aunque más no sea, unos dibujos de la puta madre que demostraban que no está oxidado una mierda y que en muchos casos es más la falta de ganas que de talento lo que lo lleva a veces a navegar por la mediocridad.

Así fue como largué a la mierda lo que estaba leyendo (que de todas formas caerá en una futura reseña) y me fui a nadar en aguas más gratas y como IDW me dio tantas alegrías, empecé a rascar en el fondo del tarro a ver si me quedaba alguna gema por descubrir. Por suerte algo había.

Seamos sinceros: Stowaway to the Stars no es una maravilla, no entra en un top ten ni a palos y sin dudas si alguien repasa la carrera de Byrne la va a pasar por alto. Pero al lado de las bostas que comenté es una maravilla, al menos en la comparación. Esto es simplemente lo que podríamos llamar un cuento ilustrado: un especial de 48 páginas, de las cuales la mitad son ilustraciones de página completa y la otra página es un pedazo del cuento que se ilustra. Así que tenemos una galería de pin-ups de Byrne, todos con temática de ciencia-ficción, donde el ídolo máximo se despacha dibujando naves, extraterrestres bizarros, armaduras, robots y cualquier elemento de sci-fi que se les ocurra.

Por el lado de la historia, la cosa es bastante simple: una chica de casi 15 años es hija de un capitán estelar que murió en una misión y por lo tanto sueña con continuar el legado de su padre y viajar por las estrellas. Un día, cansada de la vida en su ciudad, huye de su casa y se cuela en un carguero espacial como polizonte. Obviamente la descubren y su vida ya no será la misma.

Como dije, la historia es algo sencilla, bastante trillada, pero Byrne se las rebusca para meter varios tópicos de la ciencia ficción y sobre todo para que cada fragmento del cuento le permita lucirse con unas ilustraciones de la San Concha de su Madre, ya que la obra fue concebida como uno de esos libros para colorear para adultos que parecen estar tan de moda. De esta forma, Byrne hizo una serie de ilustraciones en blanco y negro a las que unió con esta sencilla historia y cualquiera podía comprar el libro y pintar los dibujos del maestro. También hay una edición posterior (aparecida en 2018), ya pensada como cuento ilustrado y con las imágenes coloreadas por Leonard O’Grady.

En conclusión, Stowaway to the Stars es un producto atípico, de un artista que no se cansa de encontrarle vericuetos a su carrera para sorprendernos y sorprenderse, porque el universo byrneano es así, impredecible y lleno de potencial donde uno menos se lo espera.