Superman/ Batman: Generations 3

Para terminar con la producción de John Byrne para DC, visitamos la culminación de la trilogía que lo llevó a jugar con una realidad alternativa poblada por los mayores íconos de dicho universo. Y esta serie se diferencia en varias cosas de sus antecesoras. Para empezar, fue una miniserie de 12 episodios en formato comic-book, y no de cuatro libritos prestige, lo que llevó a que sea un poco más larga y a que cada entrega traiga una sola historia y no dos. Y el principal cambio que tiene es que entre los episodios ya no transcurren 10 u 11 años, sino que pasan 100. De esta manera, arrancamos con Superboy en 1925 para terminar en el último episodio con la Legion, en el siglo XXX.

Publicada entre Marzo del 2003 y Febrero del 2004, esta vuelta Byrne se fue de mambo con lo que quiso hacer, y como dice el dicho “quien mucho abarca, poco aprieta”. Si bien la historia no es mala, no está ni en pedo al nivel de las anteriores, pero se da el gusto de jugar con muchos de sus personajes favoritos como Kamandi, OMAC o los New Gods, ya que tiene la posibilidad de trabajar con una cronología de mil años.

La historia que nos plantea el maestro nos muestra a Saturn Girl llegando a 1925 para alertar a Superboy de una amenza que está por llegar a Smallville, lo que lleva a un primer enfrentamiento de Superboy y un joven Bruce Wayne, contra un grupo de parademons que están en su ataque final a la Tierra, gracias a una máquina que les permite saltar de a 100 años atrás en el tiempo para encontrar menos oposición en cada viaje. De esta manera, conforme el tiempo pasa para nuestros héroes, los villanos van retrocediendo en el tiempo. Al mismo tiempo, unas adolescentes Lana Lang y Lois Lane, cruzan caminos y encuentran la esfera del tiempo que trajo a Saturn Girl y las lleva al futuro (pero para ver qée les pasa faltaran muchísimo números).

Ya en la primera miniserie habíamos visto en su episodio final que tanto Bruce como Clark llegaban vivos al siglo XXX, en un último capitulo que -si bien nos mostraba una historia del pasado- transcurría en 2919. Acá nos muestran el recorrido que hacen para llegar a ese punto, ¿o no? Como ya dije, cada historia transcurre 100 años después de la anterior y como arrancamos en 1925, la segunda entrega es en 2025, apenas unos años después del final de la segunda miniserie. En este capitulo los parademons liberan el cerebro de Lex Luthor y se alían con él, al tiempo que el villano desarrolla una bomba que anula todo artefacto tecnológico del planeta. Al mismo tiempo, Clark dispuesto a saber a qué se deben los ataques, viaja a New Genesis, pero justo cuando llega, Desaad envía todo el planeta a otra dimensión donde quedarán atrapados para siempre.

Así se van sucediendo los siguientes siglos, en los que los herederos de Superman, que por algún efecto residual de la bomba tampoco pueden envejecer, se unen a Bruce para tratar de detener a los parademons que cada vez atacan con mayor fuerza de fuego, al tiempo que Desaad resucita a Darkseid, y en New Genesis tratan de encontrar una forma de salir de donde están atrapados. Y no les cuento más, por si alguno quiere leerla. Sólo resta decir que al final todo termina quedando como lo vimos en aquel último episodio de la primera miniserie, cerrando de esta manera el círculo y sin muchas chances de que se vuelva a revisitar este universo, aunque nunca se sabe.

El dibujo está con muchísimas pilas, la galería de personajes que aparecen es espectacular, se nota que Byrne hace lo que quiere, se encuentra a sus anchas y lo disfruta. Por ahí lo más criticable es que entre capítulos pasa demasiado tiempo y eso no permite demasiado desarrollo de algunas situaciones, aunque por medio de flashbacks y algunos otros artilugios, Byrne se las ingenia en varias oportunidades para llenar los baches. Lo otro que molesta un poco es esta idea de personajes inmortales a los que parece que el paso del tiempo no les hace ningún tipo de efecto y reencontramos cada 100 años casi siempre de la misma manera y sin haber casi sufrido los efectos de los años.

Para cerrar, esta es sin duda la más ambiciosa de las tres entregas de Generations y posiblemente también la mas floja, por varias de las cosas que mencioné y principalmente por no estar a la altura de las entregas anteriores que funcionaban perfecto y parecían casi infalibles. Acá hay momentos donde se ven los hilos y se pierde un poco el foco de la historia. Pero más allá de eso se disfruta, y si les gustaron las anteriores, pueden entrarle sin demasiada culpa ya que -sin volarnos la peluca- se deja leer y es superior a mucha de la bosta que anda dando vueltas.