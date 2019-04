Superman/Batman: Generations 2

Ya estamos terminando el repaso de las obras que hizo el maestro en el Universo DC y lo que nos quedó para el final son las continuaciones de una excelsa miniserie de la que ya hablo Pancho hace algunos años, así que no nos vamos a repetir. Alcanza con decir (por si hay todavía algún dormido que no sabe de qué hablamos) que se trata de un Elseworlds entre Superman y Batman, que arranca en 1938 y va saltando diez años entre capítulos, dejando que a los personajes les pase el tiempo. La serie fue un éxito, y unos años después, en el 2001, Byrne realiza esta secuela.

Esta entrega se editó nuevamente en cuatro prestiges que cada uno contiene dos episodios, sólo que esta vez entre cada uno en lugar de transcurrir 10 años, pasan 11. De esta forma la acción arranca en 1942 y llega a 2019 (mirá qué oportuno) en el episodio final.

La miniserie está buena, no llega a ser gloriosa como la primera pero mantiene un buen nivel. Quizás su principal debilidad sea que no es estrictamente una secuela, ya que por el formato elegido a la hora de contar la historia los capítulos se van acomodando entre medio de la miniserie original.

El otro problema es que obviamente, la mayoría de los hechos trascendentes ocurren en la primera miniserie y esta secuela, se dedica un poco más a explorar las consecuencias o los factores que desencadenaron estos sucesos. Es decir, aporta algo de trasfondo a la mini anterior y si bien se puede leer de manera independiente, como que se resiente el que no haga hincapié en los hechos relevantes, al punto de que algunos momentos quedan hasta un poco descolgados sin el contexto de la mini anterior. Debe ser interesante el ejercicio de leerlas ambas con los capítulos mezclados, siguiendo el orden cronológico como si fuera una sola obra. Sin dudas ahí sumaría un montón.

Y como dije, ya a riesgo de sonar redundante, todo lo importante en las familias de Supes y Bats pasa en la mini anterior, así que acá había que encontrarle una vueltita de tuerca y la clave está en extenderse al resto del Universo DC. La mini mantiene el nombre, pero si somos justos se podría haber llamado JSA o JLA: Generations, ya que varios personajes se suman al mix, y algunos como Wonder Woman o Green Lantern se roban bastante el spotligth en ciertos momentos clave. Lo otro que mantiene Byrne, en el intento por generar algo de unidad entre las historias conforme pasan los años más allá de los Wayne y los Kent, es el villano. Con un par de giros explicados sobre el final, el autor plantea que desde corta edad Clark y el Ultra-Humanite estaban destinados a enfrentarse una y otra vez.

Como suelo decir cuando hay comics que de verdad valen la pena ser leídos, no me quiero meter a contar idas y vueltas del guión porque se pierda buena parte de la gracia. Pero como expuse más arriba, la historia va de la mano de lo que sucede en la primer mini y respeta el mismo formato, incluso repite el recurso de que en el último episodio en realidad los personajes hacen un flashback al pasado y vemos cuando se conocieron Clark y Bruce.

El dibujo de Byrne no deja de sorprender. Sin perder su estilo, el tipo se va adpatando según pasan los años y de manera sutil mete detalles y elementos de los estilos de la épocas, jugando mucho con los vestuarios de los personajes. Y por supuesto con los otros personajes del DCU que aparecen, que en esta miniserie no son pocos y algunos llegan con un origen tan modificado que su diseño no se parece en nada al original, como es el caso de Kyle Rayner.

Por desgracia, parece que esto de meterse más de lleno con todo el Universo DC y sumar otros personajes le gusto bastante a Byrne, y casi que es un poco la excusa que lo mueve en la siguiente miniserie, donde ahora no pasan 10 años entre historia sino 100. Pero me estoy adelantando… De esto hablaremos la próxima.