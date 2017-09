“El principal enemigo de Batman es el caos”

Brett Chandler Patterson.

El libro titulado “Batman and Philosophy: The Dark Knight of the soul” es interesantísimo. Camina la delgada línea de los textos académicos “For dummies” y la investigación cebada de un comiquero. Esta publicación de 304 páginas, publicada desde 2008 en varios idiomas (inglés, portugués, italiano y alemán), profundiza varios interrogantes morales y filosóficos como: ¿Es el Payaso Príncipe del Crimen moralmente responsable?; si todos siguiesen el ejemplo de Batman, ¿Sería Gotham un mejor lugar?; ¿Cuál es el Tao de Batman?

Batman es uno de los personajes de ficción más complejos que haya aparecido en todos los medios de comunicación. Cruzando las distintas etapas e interpretaciones del encapotado, Batman and Philosophy explora la responsabilidad moral, la crisis de identidad y otras variables éticas – y filosóficas – de nuestro vigilante favorito, y sus aliados y enemigos.

Mark D. White es uno de los autores y es profesor del Departamento de Ciencia Política, Economía y Filosofía del College of Staten Island (CUNY). Robert Arp es editor e investigador de posgrado de la Universidad de Buffalo, y también editor del libro South Park and Philosophy. Finalmente William Irwin es profesor de filosofía en King’s College en Pennsylvania. Los tres son los responsables profesionales de la publicación de este texto, y quienes se han dejado atravesar por su pasión por Batman, para coordinar un grupo académico de 22 ensayistas, que han generado en este libro 20 ensayos como:

– “¿Por qué Batman no mata al Joker?” (escrito por el mismo Mark D. White, donde se explora si el Caballero Oscuro pendula más hacia el Deontologismo o el Utilitarismo).

– “¿Es correcto crear un Robin?” (donde se mide la ética detrás de esta idea; y se ejemplifica paradigmáticamente desde la trágica figura de Jason Todd).

– “No Man’s Land: Orden social en Gotham y New Orleans” (donde el paralelismo es lacerante y se muestra cuan Hobbesiano puede ser Batman).

– “Gobernando Gotham” (donde los autores toman a Batman como una reacción ante la incapacidad del gobierno de proteger a sus ciudadanos, e incluso cuestionan la moral de Gordon que engaña a su mujer embarazada con Sarah Essen).

– “Dejando la Sombra del Murciélago: Aristóteles, Kant, y Dick Grayson en la educación moral” (donde se vuelve a cuestionar la autoridad moral de Batman y Gordon, y se exalta la figura de Dick Grayson en base a los principios planteados por los filósofos del titulo).

Lo particularmente destacable de estos ensayos descriptos, es que además de explicar las estructuras filosóficas, los autores no hacen “name-dropping” sino que exponen que han leído el material y comprenden bastante bien quién es Huntress (por ejemplo). Aunque algunos ensayos pierdan actualidad (no se incluyen elementos del Batman de The New 52), se habla de algunas sagas y personajes con bastante autoridad y seriedad, y se agradecen las referencias y guiños a historias que tienen una cierta relevancia en la leyenda del alter ego de Bruce Wayne.

Este texto (sorprendentemente dedicado a la memoria de Heath Ledger), es parte de la serie Blackwell Philosophy and Pop Cuture Series, y tiene un necesario equilibrio de referencias de la historieta y el cine. Si tuviese mucha profundidad en los hechos del noveno arte, muchos lectores casuales quedarían afuera (como con una referencia a Cassandra Cain, por ejemplo).

Aunque hay ciertas explicaciones académicas, y de personajes, que se repiten (en los distintos ensayos), este texto ayuda a asimilar varias cuestiones filosóficas mientras uno analiza al personaje que más nos convoca de las historietas y del cine de súper héroes.

Si Batman puede o no haberse convertido en el Joker, si Superman es la contracara filosófica de Batman, si el encapotado es digno de ser padre, son partes de este libro que no es sólo para académicos y comiqueros, si no que es para ambos, y quizás para cualquier no experto en la materia que le dedique un poco de pasión a los desequilibrados ensayos que tiene el libro (tener muchos autores lleva a tener resultados dispares: desde lo brillante hasta lo ladri). El libro se hace fuerte cuando se apoya en las principales sagas del canon del personaje (Year One, The Dark Knight Returns, The Killing Joke, etc) y cuando los autores se iluminan, como en los ensayos mencionados.

Si Batman es deontologista y nietzscheano, es para reflexionar mientras uno se divierte leyendo por qué Batman no mató al Joker después de la muerte de su segundo Robin. “Batman and Philosophy: The Dark Knight of the soul” es un texto que en un mundo más comiquero, o menos prejuicioso, sería obligatorio en un primer año universitario. Importante para aprender, reflexionar e informarse.