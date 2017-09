Esto es lo que se dice un libro muy de nicho, y adictivo. “¿Era Superman un espía? (Was Superman a spy?)” es un libro óptimo para los amantes del mainstream superheroico estadounidense. Es un texto ejemplo de la “mentalidad bonus track” de muchas publicaciones, que cuentan los secretos de la creación de numerosos personajes, y otros detalles del desarrollo de grandes creaciones del noveno arte yanki.

Escrito por Brian Cronin (columnista de Comic Book Resources desde 2005) y publicado por Plume Books en 2009, este texto de 244 páginas -que se consigue barato pero sólo en inglés- está dividido en leyendas urbanas confirmadas de DC, Marvel y otras compañías de comics como Disney.

Cronin, quien vive de su profesión de abogado en New York, recopiló sus columnas de Comic Book Urban Legends de CBR, y luego de una adecuada reescritura, logró hilar los textos en este entretenido libro. El Big Bang de dicho texto se remonta a mediados de la década pasada, cuando el autor escribía en su blog (Comic Should be Good) acerca de las leyendas urbanas de la historieta estadounidense. En uno de sus posteos, mencionó una anécdota en la que Walt Simonson tenía una lista de apariciones del Dr. Doom que quería dejar fuera de continuidad. Cuando Simonson le escribe a Cronin que dicha lista no existe, el abogado devenido en mitólogo de la historieta, decide hacer una columna regular para confirmar (con ayuda de reconocidos autores yankis) la veracidad de ciertos mitos de la historieta en U.S.A. De la recopilación de dichas columnas, nació el libro que estoy reseñando.

Esta obra tardó tres años en escribirse y desmitifica 130 historias del mundo del comic (y en parte del cine y la TV) de Estados Unidos, vinculadas a la historieta. Entre las mejores anécdotas se destacan:

– La censura del FBI a la DC.

– El origen de la kriptonita en la radio.

– El vuelo de Superman empezó en la animación de los 40’s.

– DC y Marvel, dueños del término “superhéroes”.

– Por qué existe el lazo de la verdad y cómo Wonder Girl no existía.

– El gran robo: Doom Patrol vs X-Men.

– Wolverine: Animal evolucionado.

– El pase del año: Nightcrawler, de la Legión a los X-Men.

– Coloso: El personaje principal de los X-Men que no fue.

– Por qué Nicolas Cage se llama así.

Este libro es para fans hardcore, especialmente para aquellos que respiran el género superheroico 24-7. Cronin logra cubrir hábilmente muchos de los mitos que son confirmados como verdades (como la religión de Ben Grimm, el traje y los verdaderos creadores de Batman, por qué Venom no fue mujer, y cómo se le ocurrió a Dave Cockrum que Wolverine fuese una bestia evolucionada por el Alto Evolucionador – y no sólo eso, confirmado por Ivan Cockrum – hijo del autor – Wolverine tuvo su primer traje parcialmente inspirado en el Demonio de Tasmania de la Warner Bros.).

En este volumen de lectura compulsiva, se confirman historias como la del robot H.E.R.B.I.E que reemplazó a la Antorcha Humana en la serie animada de 1978, entre otras decisiones bizarras de las principales editoriales que publican superhéroes. Fuera del mainstream estadounidense, Cronin menciona la desaparición de Héctor Germán Oesterheld en casi dos páginas enteras del libro, entre otras anécdotas de la historieta mundial que se agradecen y mucho.

Was Superman a Spy? desmitifica rumores increíbles y mitos persistentes que se han mantenido en los 80 años de la industria del comic yanki. Grandes historias de juicios por derechos de personajes, geniales anécdotas y detalles del traspaso del comic al cine y la TV, hacen a este libro fascinante, adictivo y bizarro a la vez.