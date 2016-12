Ahí viene la plaga

Estoy leyendo un libro escrito por David Hajdu, llamado “La plaga de los 10 centavos – El gran susto de los comic-books y cómo cambió America”.

Lo recomiendo por varias razones. Llegué a él gracias al maravilloso “Supergods” de Morrison, donde lo cita varias veces y lo realza en un mar de mucha información al respecto. En resumidas cuentas, trata acerca de cómo nació, creció y se fue desarrollando la industria del comic, desde el Yellow Kid en adelante. Los primeros grandes autores (Will Eisner, Winsor McCay), los primeros intentos en publicación estilo “comic book” (con el Mayor Wheeler-Nicholson a la cabeza), las primeras andadas de una industria que explotó a fines de los ´30. La historia continúa y no sólo se centra en los “padres fundadores”, sino especialmente en lo que generó esta especie de “caza de brujas” encabezada por el siniestro Fredric Wertham, la censura, los juicios a artistas, la increíble noción de la supuesta maldad inherente en los comics y cómo eran la causa de todo mal en la juvenud de entonces.

Quiero transcribir un párrafo que me pareció muy interesante. Dice así (disculpen la burda traducción):

“…A mediados de los ´40, cuando Janice Valleau (una artista de aquellos años a la que hace referencia el autor en los primeros capítulos) prosperaba como artista para Quality Comics, el comic-book era la forma de entretenimiento más popular en America. Los comics vendían entre ochenta millones y cien millones de ejemplares por semana, con cada revista pasada de mano en mano o intercambiada entre seis y diez lectores , por lo tanto alcanzando más gente que las películas, televisión, radio o revistas para adultos. Para 1952, más de veinte editores producían cerca de 650 comics por mes, empleando a más de mil artistas, escritores, editores, letristas y otros -entre ellos mujeres como Valleau, y miembros ignotos de minorías raciales, étnicas, y sociales, que fueron a los comics porque consideraban sus ideas tan poco aceptadas en las más respetadas esferas de las publicaciones y el entretenimiento.”

Pensemos nuevamente en los números que maneja el autor: ochenta, cien millones de comics POR SEMANA. En el mercado de hoy, una cifra como esa es fantasía pura. El paradigma reinante era que los comics eran desechables: lo comprabas, lo leías, y a la basura (quizás esto todavía pase en países como Japón, pero se debe quizás a otros factores que no analizaremos aquí).

¿Qué hubiera sido de la industria de no haber aparecido el Wertham de turno? ¿Sería hoy más grande, más aceptada? Quizás. Pero son preguntas hechas al aire.

Venía en el tren leyendo esto y no pude evitar sentir un dejo de tristeza. La historieta, como medio, explotó en un momento único: era barata, accesible, la televisión aún no era competencia y cualquier pibe con 10 centavos (si bien era una cifra que no todos los pibes tenían en el bolsillo) podía hacerse con una obra maestra. Obviamente no todo era genial ni mucho menos. Entre los millones de toneladas de papel que sirvieron de soporte, tal vez algunos kilos se podían rescatar. Pero el tema es otro: la accesibilidad, la apabullante cifra que se manejaba. Las fortunas que hicieron algunos editores trasnochados que de golpe, tenían un Superman (por ejemplo) para imprimir miles y miles de historietas todos los meses.

Son muchos seguramente los factores que hicieron que esa enorme cantidad de producción disminuyera. El libro en cuestión se encarga de ir nombrándolos poco a poco, y deja al lector la tarea de llegar a una conclusión acerca del por qué de los acontecimientos que llevaron a pacíficos niños escolares de Utah a hacer hogueras de tres metros de altura alimentadas con colores básicos e impresión barata.

Otro mundo, seguramente. En el nuestro, en el de hoy, el nivel de gore o violencia u horror que puedan tener estas “historietitas de mierda” no preocupan a nadie.

Hay teorías acerca de que mucha de la propaganda en contra de la E.C. (por ejemplo) surgió a manos de un Disney que veía su negocio hundirse ante los comics más sacados y descontrolados de (quizás) todos los tiempos. Es seguramente también un factor que influyó. Pero me soprende (o no, qué sé yo) cómo los medios pueden crear opinión, manejarla, orientarla y llevarla hasta donde ellos quieren con un objetivo que a veces difiere, y mucho, de lo que dice ser.

Hoy, no se imprimen ni ochenta ni cien millones de comics por semana. La industria está en su mejor momento (a nivel artístico, al menos) pero las ventas no siempre acompañan.

Aquella gigante imparable, hoy tiene que unirse a su hermana gemela y confiar en sus películas para parar la olla. Tiene que recurrir a muchas gambetas artísticas y de estilo (Disney en guerra con Fox elimina el título de los FF, o de Wolverine, etc). Tiene que hacerse vástaga de recursos y retruécanos quizás viles, para no desaparecer.

Los tiempos son otros. Los entretenimientos se ajustaron a las tecnologías disponibles de estos días y el “leer”, como ya se ha discutido tantas veces, no es una de las costumbres más arraigadas.

Cien millones por semana…

No puedo dejar de pensar en eso. ¿Pensaremos dentro de treinta años que también las cifras que manejamos hoy eran idílicas?

Espero que no.