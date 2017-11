Basta de avivar giles

El otro día en el laburo tuvimos un debate sobre el arte que incluyó a la historieta, y fue interesante.

Todo comenzó porque estaba decidiendo a qué museo ir (laburo en el centro y tengo algunos cerca) y pregunté cuál me recomendaban. La cosa quedó ahí después de una breve charla, y al día siguiente me pasaron una nota impresa de algún diario acerca de cierta muestra de Miró, el pintor español, que se celebraría en breve (o que ya estaba, no importa, el tema es otro).

Con los papeles que me imprimieron, había una de sus obras. No soy un especialista en su arte ni mucho menos, pero lo que me mostraron parecía el dibujo de un nene. Dos o tres círculos, unas especie de antenas…no sé cómo definirlo. Mucho color, eso sí, pero a grandes rasgos y por más defensor que seas de este tipo no podés decirme que eso era una obra de arte.

Y ahí empezó el quilombo. Alguien tiró: “¿vos que sabés, si leés esas revistitas para nenes?”. Para qué.

Empecé a argumentar por qué, a mi entender, esa obra no era la gran cosa. Y me empecé a cebar y a calentar, porque cada dos palabras que cruzaban el eter, una era una gastada hacia la historieta. La charla fue subiendo de tono hasta que creí conveniente darla por terminada ante interlocutores que no tenían la menor intención de hablar en serio del tema. Así que volví a casa, y ante una almohada que se negaba a entregarme al sueño tan ansiado, no pude dejar de pensar.

¿Cómo es la onda? ¿Cualquier pintura de algún famoso artista que se cuelgue en un museo… es digna de respeto? No quiero con esto hablar mal de la pintura en general, nada más lejano, pero si estás viendo la obra con la cual toda esta discusión surgió, coincidirás en las millones de historietas que le rompen soberanamente el orto.

Pero no. Esa pintura cuelga de algún lugar y ante ella hay infinitos tipos diciendo “genio, genio”, y por adentro pensarán “qué choto es esto”, pero se paran ante ella y la contemplan igual, y ponen cara de inteligencia. Y yo no tengo más que abrir alguna Fantastic Four de Kirby y alucinar ante alguna de esas mega-máquinas que el tipo tiraba sobre el papel derrochando talento; o el brillante Sandman Overture, donde J.H.Williams III derrama color y lisergia por doquier; o las tintas poderosas del Viejo Breccia en Mort Cinder.

Pero no… eso es una mierda no digna de ningún respeto. ¿Qué chapa me puede dar conocer y saber de eso para hablar de PINTURA? Ninguna, porque nada de eso vale un carajo.

Ese es básicamente el pensamiento general. E incluso entra en la misma bolsa la animación: podés haber visto bocha de series, películas, OVAs… whatever, pero ¿qué carajo sabés de buen dibujo?

Nada.

Y estoy seguro de que si colgaran en el mismo museo alguna obra de estos artistas de comic, el gran público flashearía y empezaría a decir “qué maravilla, qué colores, qué talento”. ¿Entonces, cuál es el problema? ¿Cuál sería la razón por la cual una historieta, para el gran público, no vale ni valdrá nada nunca? ¿Por qué un bigote retorcido asiduo a los museos no podría deleitarse con una buena historieta y defenderla? ¿Sucede eso en algún lado y estoy hablando al pedo?

Finalmente me dormí.

Al otro día volví reloaded con un as bajo la manga. Como laburo en una empresa donde trabajan también muchos arquitectos, cargué en el morral “Asterios Polyp”. Si la leíste, te acordás: el arquitecto refinado, frío, que conoce a una mina llena de color y entre ambos se desarrolla una historia hermosa y perfecta. No sólo la historia es bellísima, sino que el arte desplegado por Mazzucchelli es maravilloso. No podés leer esa historia sin conmoverte, sin apreciar el laburo que ahí aparece (creo que le tomó diez años terminarla).

Así que encaré al flaco que había boqueado el día anterior y se la ofrecí. La miró como si le hubiera dado un kilo de bosta. “Naaa… ¿qué es esto?” -dijo. Empezó a decirle a todo el mundo lo que estaba pasando: yo, idiota, estaba dandolé una revistita para que leyera.

No quiero irme demasiado por las ramas. Sólo diré que mi intención finalmente no prosperó. Guardé el libro y mientras seguía de lejos escuchando las risotadas, tuve una epifanía, una iluminación, una visión:

¿A quién le importa lo que estas personas digan o piensen? ¿Qué puede importarme si uno de estos giles se caga en Kirby o en Mazzucchelli y dice que nada de eso tiene sentido ni importancia? Imaginemos que a mi no me gustara el cine, y que a mi alrededor tengo a cinco o seis personas que piensan igual, y que hubiera un cinéfilo que defendiera a capa y espada a Hitchcock, o a Woody Allen, o a Coppola, y yo me cagase de risa y dijera que ninguno de esos tipos vale un mango porque es el mismo medio artístico en donde existen cosas como “Armaggeddon”, “Me casé con un boludo” o “Comodines”. Seguramente aquel solitario cinéfilo se sentiría solo, claro, pero no por eso equivocado.

Volví a casa, guardé el libro en su lugar y quedé allí unos minutos, contemplando la biblioteca. Y el color, y la gloria, y las historias que te rompen la cabeza me contemplaron también y entre los dos nos entendimos mucho. Y comprendimos que no vale la pena avivar giles.

Servirían para expandir los horizontes de la historieta, seguro. Pero a veces no sé qué conviene más.

Poca gente que tenga la virtud de apreciar y entender un arte tan escondido y maravilloso, o muchos giles que se paren frente a un cuadro y digan “genio, genio”, sin entender un carajo.