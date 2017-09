¡Hola Amigo! Bienvenido a este test diseñado específicamente para evaluar tu compromiso comiquero. ¿Comenzamos?

Es muy sencillo, deberás elegir una de tres opciones. Cada una de ellas tiene un puntaje.

¡Al final del test sabrás qué tanto valoras este medio que te lo ha dado todo y al que no le has devuelto casi nada!

Aquí vamos.

1) Situación: viajas en tren. Abarrotado, lleno de gente. De pronto, se libera un asiento y lo tomas. Por fin llegó el momento de abrir la mochila y tomar ese tomo de Avengers que tantas ganas tienes de leer. Pero antes de sacarlo, notas lo siguiente: frente a ti, paradas a ambos lados de tu ubicación, se encuentran varias chicas que te miran, con ojos seductores, esperando seguramente a ver qué haces, qué revista de autos, fútbol o maquinaria deportiva estás por sacar.

¿Qué haces?

A) Sonríes haciéndote el gilipollas, y el libro que estabas a punto de sacar, vuelve a la mochila (1 PUNTO)

B) Lo sacas, pero a medias. E intentas leerlo en la semi-oscuridad de una mochila que intenta ocultarlo, pero no lo logra (2 PUNTOS)

C) Tomas el libro y lo despliegas desvergonzadamente sobre tus piernas, levantándolo sin preocupación bien cerca de tu rostro cuando quieres apreciar un detalle particular (3 PUNTOS)

2) Situación: cumpleaños. Varios amigos asisten a tu fiestita y uno de ellos te regala un llavero con la S de Superman bien colorida, plateada y brillante.

¿Qué haces?

A) Dices… “coño, qué lindo… “ como demostrando cierta vergüenza, denotando una falsa desilusión cuando en realidad te mueres por algo así. Lo guardas en un cajón y pasas rápidamente a otro regalo (1 PUNTO)

B) Dices… “coño, qué lindo…” demostrando un verdadero interés y alegría, pero sabes que jamás lo reemplazarás por el llavero que tienes colgando en la cerradura de la puerta. Fue un lindo gesto, demuestras seguridad e interés en él, pero jamás saldrá de tu hogar (2 PUNTOS)

C) Dices… “coño, qué lindo…” y en el mismo momento tomas tu llavero viejo y lo reemplazas por él, metiendo luego las llaves al bolsillo y dejando colgar la S que es un símbolo de tu vida y de quién eres (3 PUNTOS)

3) Situación: reunión con amigos en casa. Alguien se acerca a tu vitrina especial y ve tus bluray de las películas de Marvel, de Batman, de Superman, animadas, etc, etc. Esta hermosa persona te pregunta: “Joder… ¿tantas películas ve tu crío?”.

A) Respondes con una sonrisa, y uno de esos gestos de “qué vas a hacerle, tío”, y cambiando rápidamente de tema hacia el partido de anoche o mujeres muy sexys. (1 PUNTO)

B) Respondes que sí, que suele mirar esas películas y que ocasionalmente lo acompañas, que no están tan mal… y ante la primera mirada extraña te ríes como diciendo “jaja te cogí, tío” (2 PUNTOS)

C) Respondes que no, que no son de tu crío sino tuyas, y que las disfrutas mucho porque están llenas de color, de acción y de maravilla. Te sientes el menoftil dibujado por Byrne con los brazos extendidos hacia el infinito cielo.(3 PUNTOS)

¿Ya lo sabes? ¿Has alcanzado la perfecta cifra de 9? ¿Te has conformado con un mediocre 6? ¿O has caído al abismo del 3?

Preguntas, chaval, preguntas que te marcan y te irán formando con el pasar del tiempo.

No olvides que el mundo te está mirando fijamente para ver qué haces, hacia qué lado vas: encarado a entenderte y aceptar quién eres, o a ocultar tu pasión más grande.

Nos vemos la semana próxima.

Y recuerda: quien te diga que eres un idiota por leer tebeos… ¡que le den por culo!