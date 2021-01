La Liga Extraordinaria

Aquellos que suelen quejarse acerca de lo «fácil» que es escribir una historia usando los personajes de otro, deben creer seguramente que también es fácil para alguien que no es cocinero usar cualquier ingrediente que se le antoje con el fin de crear el manjar más apetitoso de todos los tiempos. ¿Qué tan difícil podría ser? Si tiene los ingredientes ahí, todos a mano, ¿no?

Y… la verdad que no.

Incluso es todavía más difícil usar aquellos personajes que no han sido concebidos por nosotros mismos porque eso requiere de un conocimiento y sapiencia perfectos de esos conceptos, que no son tan fáciles de adquirir y, sobre todo, manejar.

Alan Moore (el inigualable, el Mago, el Más Grande, el Diego de los comics) pela la idea de juntar leyendas de la literatura del siglo XIX, personajes cuyos derechos ya son del dominio público y que están inscriptos en el inconsciente colectivo desde hace más de un siglo (Drácula, Quatermain, el Hombre Invisible, Jekyll y Hyde, etc) y los hace interactuar. Y no solo eso, sino que lo hace GRANDIOSAMENTE. Los lleva a nuevas aventuras no sólo a la altura de sus mismas leyendas, sino también a historias frescas, apasionantes, adictivas. Los vuelve todavía más interesantes, sin traicionar el más pequeño aspecto de sus gloriosos orígenes.

Por lo tanto, repito, aquellos que creen que lo de Moore es «hacer la fácil», pecan de una gran ignorancia.

Entonces, ¿qué es la Liga de los Caballeros Extraordinarios? Es un mundo en el que toda creación cultural, de cualquier medio que se digne, existe y comparte espacio y tiempo con las demás. En donde James Bond se encuentra con Allan Quatermain a tomar una copa. Y la «Liga» en sí es un grupo que suele responder a la corona inglesa (aunque tuvo su contraparte europea con Fantomex, Jean Valjean y Caligari, entre otros) y a la que se recurre en los momentos de tole-tole más poderosos. Gente de extraordinarias características que salvan las papas cuando nadie más puede. Que recorren la historia humana desde hace siglos, en las sombras, ayudando a la humanidad en sus momentos de mayor crisis.

Y a medida que pasan los libros y las historias se suceden en publicación, la catarata de referencias literarias, historietísticas, cinéfilas, pictóricas, sociológicas, etc, etc, que se dejan entrever en sus páginas se vuelve casi imposible de creer. Y Moore trasciende, e innova, y cada libro es superior al anterior en puesta en página, en originalidad, en voladura de ideas.

Porque expande la historia de la Liga hacia adelante y hacia atrás.

Arranca en el siglo XVII en la corte Real, con el mismo William Shakespeare escribiendo una escena en alusión a sus ilustres integrantes. En el XVIII, con Gulliver adscribiendo a sus filas. La historia llega hasta el 2009 e incluso más adelante, entre droga, sexo y rock and roll (literales).

Y como siempre, mechando historieta con prosa, esa prosa elegante y poderosa de un Moore siempre afilado e inspiradísimo que amplia el universo con el que juega y se divierte. Parecería que todo le es fácil al tipo (fácil en un sentido personal creativo), que se sienta en una silla y al primer intento ya le sale lo que quiere escribir, automaticamente.

Vaya uno a saber si es así. Pero si hay algo que sí es seguro, es que todo (o casi) lo que hace es GENIAL.

El primer tomo funciona a modo de presentación (Mina Murray, de Drácula; Alan Quatermain; Jekyll y Hyde; el Hombre Invisible; Nemo, de las 20.000 leguas) como principales, aunque con decenas más que andan pululando por ahí. Campion Bond (antepasado del ligero James), Moriarty, Mycroft Holmes, la vida. Ahí los personajes “nacen” (cuasi-literalmente) con Moore y empiezan a respirar aires nuevos.

El segundo repite prácticamente elenco pero se centra en la obra de Welles, «La guerra de los mundos» y “La isla del Dr. Moreau”, con una épica invasión marciana. Alguno muere, heroicamente. Algún otro, de forma humillante. Todo puede pasar. Moore hace lo que quiere y no le debe nada a nadie.

Y como la mano es así, para la tercera publicación pela el «Black Dossier», una especie de recuento de todas las Ligas de la historia; una especie de documento de la corona que da cuenta de todas las actividades de esta gente, obviamente secreto. Que durante los años del Gran Hermano (de otro Orwell, James y su “1984”) pasaron a ser “no-gente” y borrados prácticamente de la existencia. Con fumetas en 3-D (y el uso exigido de anteojos rojos y verdes), facsímiles en papel duro, ensayos de Shakespeare, novelasultramodernassinpuntiacionalguna, recortes históricos y mucha, muchísima información. Para mi gusto personal, esto es lo mejor de toda la serie.

Luego pela tres tomos que hacen avanzar la historia, pero centrados en la hija de Nemo (llamada, obviamente, “La trilogía de Nemo”), que continúa con el legado de su padre en tres épocas temporales diferentes.

El volúmen 4 es «Century», donde vuelve a la Liga original (o casi) y la hace atravesar todo un siglo de historia desde 1909 hasta 2009. Lisergia, magia negra, sexo, droga, punks, más (miles) de referencias a toda la cultura universal, descontrol y un final apoteótico con la muerte de otro personaje que te rompe el corazón.

Y todo termina en «Tempest».

Seré sincero: todavía no la leí. Pero es que me resisto a ponerle fin a esta historia. Que no sólo es el fin de la Liga como concepto, sino la historia final que el mismo Moore anunció como la última que hará antes de retirarse dentro de la Historieta.

Y párrafo final para el co-equiper más perfecto que esta serie podría tener: el genial Kevin O’Neill, dibujante con un estilo tan personal como virtuoso que la descose a lo largo de todos los álbumes. Que cae perfecto por su pasado en Marshal Law, con esa onda de desprecio por los superhéroes que la Liga también emana en algún punto.

Si todavía no leíste nada de esto, preparate para un viaje que no sólo te va a hacer pasar grandes momentos, sino que también te hará crecer, te dará sapiencia, te hará más culto. Porque inevitablemente te genera la curiosidad de ir a buscar los orígenes literarios de todos estos tipos que te fascinan tanto, y de conocer de dónde vienen.

Preparate porque te dejará un sabor de boca como si fuera el mejor plato de tu vida en la última cena de tu existencia.

Porque, al fin y al cabo, ¿qué tan difícil puede ser escribir con personajes de otro?

Una pavada, que cualquiera podría hacer…