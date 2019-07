La nueva Era de Oro

¿Está decayendo la calidad en general? ¿O es al revés? ¿Las obras maestras dejaron su paso al “material bueno” y nada más? ¿Qué es preferible, una obra maestra o muchas grandes obras?

Durante la década de los ochenta, en el comic norteamericano se dieron varios hitos que cambiarían la historia de la historieta de una vez y para siempre. Especialmente quiero centrarme en dos de ellas: la inigualable Watchmen, de Alan Moore, y el Dark Knight Returns, de Frank Miller.

Ambas salieron al mercado prácticamente al mismo tiempo, agarrando al mundo por sorpresa (o casi). No hace falta que profundice acá sobre el contenido de estas obras irrepetibles. Bastará decir que son rupturistas, innovadoras, frescas, poderosas. El que las leyó siendo fanático del medio, expandió su mente y su idea del comic en general de manera apabullante.

Y el que no era afín al medio,y tuvo la suerte de toparse con estas obras artísticas, le hizo pensar que quizás no es tan “pa lo pibe” esta cosa llena de viñetas y colores.

Como dije, estas obras vinieron para quedarse… pero ¿con qué se las puede comparar actualmente? (hablando siempre, y obviamente, del comic mainstream yanki).

No sé si han aparecido otras obras maestras de este calibre. Sí (y mucho) autores que se han nutrido y criado con este tipo de maravillas y que han abrevado en estos autores y muchos más. Qué sé yo, me vienen a la mente nombres como Warren Ellis, Grant Morrison, Neil Gaiman… todos los cuales (por nombrar sólo algunos) le deben al barbeta y al cuasi-nazi (actualmente, no jodamos) la gloria que supieron recoger y llevar en andas.

Aunque todos ellos tienen grandes obras en su haber, me da la sensación (y es muy personal, obvio) de que estamos como en aquel momento que el filósofo de turno sentenció tan oportunamente: “pigmeos sobre hombros de gigantes”.

Es casi una afrenta llamar a un tipo como Warren Ellis un pigmeo… pero el tema de la comparación entre grandezas genera eso. Es muy difícil salir indemne del alineamiento con alguien como Alan Moore… ¿quién puede ganarle en algo? Si bien, como muchos, tiene obras menores… cuando el tipo se pone las pilas y pela, agarrate.

¿Lo acusaban de oscuro y depresivo? Peló Promethea, quizás la historieta más luminosa de todos los tiempos. ¿Lo acusaban de bajarse los lienzos y sacar comics de Image para pagar las expensas? Peló From Hell, uno de los comics más profundos y craneados que existan.

Quizás Miller sea un tipo más acotado en el sentido en que suele abrevar en un género, digamos más realista, grim & gritty y de dientitos apretados (aunque también tiene cositas muy lindas por fuera de ese mundo), pero cuando alquien salte a decirle algo (que está hecho mierda, que es un facho, lo que se te ocurra), el tipo pela el DK y te cierra el orto, porque la obra es una Obra Maestra.

Hoy día, la proliferación de grandes autores se ha consumado. En todo el mundo hay una especie de nueva Edad de Oro, pero no de ventas, sino de calidad. Lo que en los ´40 se llamó así debido a la cantidad de personajes que aparecían y las enormes ganancias que generaban, hoy día podría atribuirse no al rédito generado, sino a la enorme, gigantesca calidad que se encuentra (a los que saben buscar).

Como en todo medio artístico, también existen y existirán las bazofias, el pochoclo, la historieta por kilo. Por cada diez películas que salen a la luz, nueve son chotas. Una es trascendente. Lo mismo en la literatura, en la música, en la pintura, etc, etc. Y el Noveno Arte no es diferente en ese sentido.

A lo que voy es que hoy día encontrás casi sin esfuerzo obras que te parten la cabeza, en el guión, en el dibujo… ¿pero son obras maestras de la altura de las que antes nombré?

Quizás comparar sea inútil. No sirve de nada pensar si una manzana es o no más rica que una pera porque ambas son cosas distintas. Pero en el arte, hacerlo es casi inevitable. Para llegar a determinadas expresiones artísticas, es necesario para el lector un camino, un paso a paso. No podés leer Watchmen”sin antes haber tenido un mínimo encuentro con el medio. Es como ver “Citizen Kane” solo habiendo consumido “Los bañeros más locos del mundo”.

Y una vez que llegaste a la obra de Moore, necesariamente se hará muy difícil bajar escalones para agarrar, por ejemplo, un Essential de Spiderman con textos redundantes, estrambóticos y totalmente prescindibles.

Quizás sea un tema de que los Genios escasean, que no es tan fácil encontrarlos en cualquier medio, y que las circunstancias que hicieron que un barbeta inglés optara por revolucionar el ámbito artístico con menos prestigio del mundo es seguramente una buena noticia para los que amamos estas revistitas llenas de color… pero no deja de ser algo raro.

Tal vez los Genios no sean escasos sino muchos, cada uno con su propia particularidad, exenta de comparaciones ni rebajes. Si ese fuera el caso, esta Edad de Oro actual sería el sueño húmedo de aquellos lectores que, como yo, llorábamos de emoción y gratitud ante aquellos hitos ochentosos que nos cambiaron la vida y que nos afirmaron en este amor que nunca dejaremos de sentir hacia el medio que contiene a Superman y a Asterios Polyp a la vez, todo junto, y que no deja de ser maravilloso.