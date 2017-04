“Placeres culpables” los llamó Seba De Caro en algún podcast, y sobre eso quería detenerme un momento.

Es cierto, hay comics que están en nuestro corazón por una cuestión melanco, por tenerlos en el pedestal de “boludo, esto leía cuando era chico… ¡qué flash!”. Quiero contar mi experiencia al respecto.

Cuando más o menos me estabilicé económicamente (luego de muchos años en los que ni siquiera pude comprar el diario) decidí, de a poquito, empezar de nuevo a nutrir la biblioteca comiquera. Tengo otra, la de literatura, pero quizás le pase a alguien más también… creo que últimamente, las dos chocan, por así decirlo. Es decir, no puedo leer una novela sin que a las diez páginas empiece a extrañar las viñetas y los colores. El haber trabajado en una cadena de librerías por muchos años sin duda me ayudó muchísimo a conseguir volúmenes y volúmenes de los mejores escritores de literatura de todos los tiempos. Borges, Víctor Hugo, Eco, Dostoievski, Proust, y miles más se codean en tomos desiguales, que nada tienen de lindos sino que cada uno, en sí, es un pedazo de historia (y esa es otra maña comiquera: libros usados puedo comprar, incluso tengo algunos de comienzos de siglo, pero “comics usados”… me cuesta un poquito).

Pero, como decía, y para no irme por las ramas, cuando me pude estabilizar económicamente empecé de a poco a comprar y comprar. Y, obviamente, en un momento, las ansias de más y más se vieron interrumpidas por un detalle capital (justamente): no tenía más guita. Entonces…¿qué hacer? Empecé a mirar lo que tenía y a elegir de qué deshacerme, venderlo, y con eso seguir comprando obras maestras de verdad. Y en esa volteada, cayeron infinidad de comics que creía “menores” y que se fueron como pan caliente.

Uno de ellos, era un tomo de “Reign of the Supermen”, con la (casi) vuelta del primer superhéroe luego de su fraudulenta muerte. Era un tomo gordo, con bocha de números, en inglés, y que vendí por vaya a saber cuánto. Lo que gané con su venta, lo invertí seguramente en Brubaker, o en Morrison, o algún genio de esos.

Pasaron los años… y casi con vergüenza me empecé a dar cuenta de que extrañaba esa historia. De alguna forma, e incluso sabiendo que no es una de las GRANDES, sentía que quería leerla otra vez, aún sabiendo que quizás, al hacerlo, no sentiría nada más que aburrimiento.

Creo que todos tenemos un lado “serio”, “profundo”, “culto”, “erudito”, que se jacta de haber leído a los grandes (con el barbeta a la cabeza); y a la vez, un lado “pochoclero”, “tranqui”, más condescendiente. O sea, ¿cómo puede ser que, al mismo tiempo que me fascina From Hell, también me emocione con cosas como Knightfall, por ejemplo?

No tengo una respuesta. Como dije antes, quizás lo melanco tenga algo que ver. Quizás haya cosas que uno no pueda explicar o hasta siquiera defender, como por ejemplo esa historia del murciélago, que es obvio pochoclo y que no te deja nada más que un buen momento… pero que leíste cuando recién empezabas y que, chota y toda, la abraces contra tu pecho y le sientas el aroma y te sientas un pendejo de nuevo.

Hace poco, salió a la venta una reedición de toda la Muerte de Superman. Cinco hermosos libros que recorren todo el suceso, desde la muerte hasta las Doomsday Wars, con el obvio lomito con dibujo compartido de la S sangrante.

Cuando el mouse se desplazaba por Amazon intentando decidirme si comprarlos o no, un lado importantísimo de mi intelecto se oponía. “¿Cómo vas a comprar eso con tantas obras alucinantes que aún no tenés, de autores grosos, cosas de Vertigo, del nuevo Image, que han dejado huella, cuyas críticas han sido más que apabullantes en su nivel de calidad… cómo vas a comprar “Funeral para un amigo” antes que todo eso, la puta que te parió?”. Y no sé qué contestarle a ese lado mío. Porque no hay argumento racional que pueda justificar la inversión descomunal que esos cinco libros requerirían, más que el sentimiento de que en su momento me hicieron muy bien, muy feliz, y que quizás algo de eso quede en alguna página, en alguna viñeta ignota.

Así que los minutos, horas, días pasan mientras no me decido. Y elimino del carrito esos libros, y busco “Ed Brubaker…” , y pongo “Criminal” y digo bueno, tengo que terminar mi colección de esos libros policiales perfectos y maravillosos y que no son vergonzantes como Superboy sonriendo y señalando su S amarilla con el pulgar. Y está todo listo, y estoy por dar “OK”… pero de nuevo me detengo, y no puedo terminar la compra.

¿Qué hice al final? Creo que, lamentablemente, mi costado emocional le ganó al racional y aquí estoy, con la historia completa del kriptoniano más poderoso. Y empiezo a leerla, y le pongo huevo, y trato de tirar todas las expectativas bien abajo, y voy con cero ganas de que esté bueno. Y de pronto, me sorprendo al ver que sí, no es la octava maravilla del mundo, pero zafa. Los autores son medio pelo, sí, pero quizás la historia que quisieron contar fue la mejor de sus vidas, y los huevos se notan.

Al fin y al cabo, no sólo muere el héroe, sino que aparecen cuatro tipos diferentes proclamándose cada uno como el único y verdadero Hombre de Acero, y Mongul, y Darkseid, y el Cyborg, y el verdadero Kal-El en traje negro, ese plateada, y quilombo y cosha golda…

¡Esto es genial!

Mierda, lo admito. Me gusta, me encanta.

Sí, leo Promethea y From Hell, pero también esto.

Leo Transmetropolitan, pero también Knightfall.

Leo Asterios Polyp, pero también el primer Spawn.

Y no lo hago con un afán de conocerlo todo y saber antes de criticar (lo que no está mal), sino con sinceras ganas, con sincero interés de zambullirme en ese tipo de historias que, más allá de su (alto) nivel pochoclero, no por eso dejan de resonar bien fuerte dentro de mi gusto personal.

¿Estoy hecho mierda?