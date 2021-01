Batman, Inc. (parte 2)

Seguimos recorriendo esta serie y en el nº6 Morrison baja la velocidad, pero tan sólo un poquito, y para no abrumar con tanta información. Inc comienza a ser cada vez más grande. En Francia (Nightrunner), donde desbaratan el secuestro de unos pibes que terminan por asesinar a sus captores, lavado de cerebro leviatánístico mediante. En Japón (con la querida Cassandra Cain ahora bajo la nueva identidad de “Black Bat”) combatiendo al poder real. En Australia (con un nuevo Dark Ranger), y en casa, donde un nuevo Wingman mantendrá su identidad en secreto, y Gordon (chapita de murciélago mediante) también se unirá a la fiesta. Bruce Wayne se hace R&D y presenta a los “Ro-bats” (genial nombre para su idea de Robot Murciélago nacional y popular al alcance de todos) muy al estilo Kingdom Come, saga de la que es confeso fan (¡lean “Supergods”!). Todo narrado por un tal “Nero Nykto” (cuasi anagrama de Dark Knight. Ojo a los anagramas, lo veremos al final) y Batman que reforma Infinity Inc (con Red Robin a la cabeza) y les cuenta (sólo a ellos, no a nosotros lectores) su plan. Mientras, Dedalus y Leviathan construyen su plataforma espacial y se congratulan de la cantidad de infiltrados en todas las áreas de la sociedad que van largando. Dibuja nuevamente Chris Burnham, que la descose, y que pela un doble splash-page final que te pone los pelos de punta: absolutamente inolvidable.

En el nº7 nos metemos en la vida del gran Man of Bats (quien ya había tenido importancia desde el comienzo de la serie), el Batman “indio” (Y Raven, su hijo). Su vida como médico de hospital, de justiciero nocturno, de su obra de ayuda en la comunidad a la que pertenece. El Batman “socialista” que no tiene un mango; cuyo “batimovil” es una camioneta hecha percha; cuya “baticueva” dona el valor de la entrada a beneficencia, donde podemos ver la enorme moneda con el rostro de un jefe indio, entre otras cosas. La historia pasa por eso, por lo chiquito y grande de este personajón, y por cierta banda (bancada por Leviathan) que distribuye droga en forma de tableta (u hostia, como ya veremos), pero que no te quema la mente sino que te la controla (hoy se llamaría “medios hegemónicos”). Acción social, Batman del pueblo, y dos miembros más a Inc que son tan queribles que querés verlos siempre. Historia chiquita y genial, con Burnham como dibujante, que de nuevo la rompe.

El nº8 es el típico comic “dibujado” en 3D, o sea, horrible. Pero acá tiene un sentido: Wayne presenta “Internet 3.0”, una especie de plataforma social, pero virtual. Es muy bueno el planteo que hace acerca de lo poco divertido que debe ser el mundo para alguien que lo tiene todo. El poco riesgo. Y acá, uno de los que asisten a la reunión en VR trae con él un virus (en forma de banda asesina) que te quiere matar y, si te vas del juego, perdés toda tu fortuna. Oracle como Batgirl virtual, Wayne al frente de dos avatares al mismo tiempo (el suyo y el de su alterego). Simpática y entretenida historia, pero no es la gran cosa. Lo importante: Bárbara le cuenta que Batgirl (Stephanie Brown) encontró algo raro en la escuela a la que Bruce la mandó en Inglaterra (durante “Batman: The Return”). Además, el bussines-man virus que estaba en el VR de Wayne lavaba dinero a través de Mtamba, y creen confirmar que quien está detrás de todo es, ahora sí, Jezebel Jet. El “dibujo” va por cuenta de Scott Clark y Dave Beaty, que jugaron mucha Playstation y se olvidaron de aprender narrativa y darles alma a sus personajes. Pero bueh…

Acá saltamos a dos especiales que cierran el primer arco, dividido en dos partes, “Leviathan Strikes!”.

La primera, a cargo de Cameron Stewart (dibujante que se supera a sí mismo en cada cosa que hace), es la investigación e infiltración de Batgirl en la escuela para chicas de Inglaterra. Descubre nexos con Scorpiana (lo que hablábamos antes de cómo había entrenado una gimnasta para ser doble de Kathy Kane). Las chicas que allí “estudian” son en realidad formadas como espías para organizaciones internacionales: eficaces, hermosas, letales. La directora es una figura que no termina de mostrarse, y Stephanie debe preocuparse por derrotar al huidizo Johnny Valentine (que escapó de Batwoman en el nº4, dejando atrás a una de sus “estudiantes”), hijo de Pyg, creador también de sustancias alucinógenas, produce la tableta (u hostia, que vimos en el nº7 con Man of Bats) que controla mentes. En el momento más complicado, Batman salva las papas (siempre estuvo ahí, disfrazado. “Nadie está solo en Inc”) y desarticulan este internado extraño. Linda historia, con momentos tensos muy bien llevados.

Y terminamos esta primer temporada con la segunda parte de “…strikes!”, a cargo del cada vez mejor Chris Burnham. Acá, Morrison se despide con todo y cierra varios plots que venían dando vueltas, no sólo de Inc ,sino de incluso antes.

Empezamos con Lucius analizando el meta-material que encontrara Bruce en aquel lejano nº1. Una de sus virtudes: te puede hacer invisible. Y la narrativa empieza a resquebrajarse, de entrada nomás. Porque el tiempo empieza a mezclarse. Morrison quiere dar a entender cómo funciona la mente con Alzheimer, y vaya si lo logra. Además, todo empieza a tener más de un sentido. Cualquiera (o cualquier cosa) puede ser una cosa, dos, tres, o todo a la vez. ¿Complicado? Sigamos (lo narraré en orden, porque contarlo del modo en que lo hace Morrison me llevaría mucho más espacio del que tengo). Gaucho manda una señal de auxilio desde un barco en altamar: el Leviathan. Batman, Dick, Tim y Damian acuden y luchan contra Dedalus (cuyo nombre de pila es Otto Netz, o sea, redes, espirales, anillos… brillante). Bruce respira el gas que el nazi le tira y empieza a experimentar todo como el otro lo ve en su mente enferma. Netz no está; Netz está muerto; Netz no está enfermo y está a punto de matarte (volvemos al nº 3 del comienzo).

Va a matar a un integrante de Inc. cada 5 minutos… y “mueren” Batwing, los Outsiders (a manos de Lord Death Man, quien estaba en el espacio, ¿se acuerdan?), Hood (otra vez 3 en total), Batman alucina y ve la “dark mommy” del Pyg original (¿es Jezebel o no?), el futuro del mundo depende de la poca racionalidad que le queda a nuestro héroe y, a último momento, lo salva Damian, que mata a Dedalus (ups, sorry, pa).

Pero la revelación más shockeante es el descubrimiento de Jezebel Jet, muerta. Su cabeza frente a dos tibias, sin un ojo. El ojo que está en el logo de Leviathan desde siempre, en el de Spyral, como un mensaje subliminal. “El ojo de la górgona es el otro nombre de una estrella en la constelación de Perseus”, dice Batman. “Algol, la Cabeza del Demonio”.

Sí, la mastermind que está detrás de todo desde el principio, la que ahora pone una recompensa de medio billón de dólares por la cabeza de Damian, la que compra el Monarch y lo hace un restaurant (humillante), no es otra que Talia (Leviathan, si le sacamos alguna que otra letra, da su nombre). Es la guerra, como prometió al final de aquel primer arco, en “Batman & Son”. Es la mujer despechada que clama venganza, hija de Ra´s Al Ghul, inteligente, hermosa y con recursos ilimitados. Y el rechazo del hombre de su vida. Beware Batman.

“Tu mueves, amado”, termina diciendo.

Perfecto, sorprendente, obra de un GENIO.

Y para ver cómo continúa, deberemos entrarle a la temporada 2.

¿Alquien se opone?