Batman, Inc (parte 3)

Continuamos con la mega nota de Batman INC.

Habíamos terminado la primer temporada bien alto, con Dedalus muerto (a manos de Damian) y la revelación de quién es en realidad Leviathan: la femme fatale Talia Al Ghul.

En toda esta segunda temporada, el dibujante titular (con algún reemplazo ocasional) será el genial Chris Burnham, que pela mucha pila y creatividad en la puesta en página y en el acabado total de cada número (lápiz y tinta).

Pero antes de arrancar, tenemos el nº0, a cargo del genial Frazer Irving, que vendría a ser una especie de recuento de la historia (desde RIP en adelante), que amplía un poco más el reclutamiento de Johnny Riley (Dark Ranger), el “Batman de Australia”, el ruso y el francés. El querido Mr. Unknown (de la primera temporada) sufre un cambio de look radical y El Gaucho sigue en carrera. Cortito al pie, y seguimos.

El nº1 arranca con todo, con Bruce Wayne postrado ante dos tumbas (¿de quién?) y decidido a cerrar para siempre su carrera como Batman. Pero volvamos atrás, donde Leviathan se asienta cada vez más como el más (o “la más”) pulenta de Gotham. Hood, Batwing, los Outsiders y Gaucho (que no murieron) se reúnen en una batcave secreta a las órdenes del nuevo (y de identidad secreta) Wingman. En una ciudad donde aparecen los mutantes del Dark Knight Returns, la recompensa por la vida de Damian se vuelve frenética y un tipo de la B, desesperado por guita, logra meterle un tiro y matarlo (yeah, sure), y de paso herir grosso al murciélago. Nota al pie: aparece la “bati-vaca” (believe it or not).

El nº2 es un hermoso recuento de la vida de Talia. Desde que su madre conoce a Ra´s (en lo que parecería ser Live Aid o un concierto similar) hasta la actualidad. El paralelo con Bruce es notable (cuadrito con Talia contra varios ninjas a espada limpia; cuadrito con Talia que baja un árbol de una patada onda Year One; cuadrito con Talia haciendo experimentos en laboratorio). La compleja relación con su padre, la profecía de su madre (vidente) que le habla de alguien que la despechará (como le pasó a ella, con un Ra´s cruel). Flashback a la noche arábica donde conciben a Damian con Bruce, a Talia como mastermind de eventos como “Villains United”, y lo más importante: a Talia cuando reclutara a sus propios agentes para el Black Glove. La mina vino para quedarse: se revela contra Ra´s y se vuelve más grossa que él Nota al pie: Talia habla de la forma en que Netz le recomienda cómo deber ser la guerra que deberá luchar, y le sugiere a Kali Ma, Medusa, Tiamat, “identidades” que adoptará. Recuerden los desvaríos de Pyg en B&R: “…los martes es Tiamat esto, Tiamat lo otro…Los miércoles, la reina Gorgon viene de puntitas de pie y con un millón de lenguas como pelo”. Morrison pensó en Talia como mastermind oculta desde el principio. Aplausos.

En el nº3, Leviathan sigue su avance en todos los estratos sociales: escuelas, juzgados, familias, comerciantes. Cito esta gema, de una “maestra” al empezar el día: “A ver, escuchen, pedazos de mierda. Todo lo que les enseñaron es una mentira. Los están criando para ser esclavos, mientras los ricos se les cagan de risa con la eterna promesa de un éxito que nunca alcanzarán. Hoy aprenderemos algo nuevo. Leviathán propone algo mejor”, dice, mientras los apunta con un arma. Directo, ¿no? Y atrayente. Pero volvamos. Matches Malone (el alter-ego del alter-ego) busca información en los bajos fondos (el enano “Fry” como fuente principal), y encuentra una minita cantante (Lúmina Lux, nombre que presagia traición – Lucifer – ), desesperada por ayudar a su hermana enferma, que termina (justamente) por traicionarlo. Matches cae en manos del “asesino” de Robin, quien debe cumplir un rito oscuro para cobrar la recompensa que le prometieron y, en su locura, entrar en la League of Assassins. Casi desquiciado (Leviathan corrompe, enloquece; el “Batman Monstruo”, mano derecha de Talia (que ya vimos al final de “Batman:The Return”), es despiadado) debe hacer tres sacrificios (otra vez el 3) a la diosa Kali. En su locura, mata al enano Fry, y a Matches (o al menos lo intenta) ¿quién será el tercero? Terminamos con la cada vez más infinita chapa de Damian quien, escondido (aunque a regañadientes) en la cueva mientras lo creen muerto, pela una nueva identidad: Redbird (o sea, no me dejás salir como Robin… bueno, me calzo otra identidad secreta y vení a buscarme) para ir a ayudar a papá, a quien cree desprotegido sin su ayuda. Tierno, el mocoso. Y con mucho huevo.

Ah, Alfred descubre una hormona en la Bativaca que es parte de la droga de control mental de Leviathan: ya van hasta por los alimentos, en un lavado cerebral total.

El nº4 es una bomba. Damian llega junto a Wingman, Gaucho y Hood justo a tiempo para salvar a Bruce (la secuencia de acción que se manda Burhnam es espectacular). Mientras, Dick, Knight (con Squire), Red Robin y los Outsiders se cargan a buena parte de la League of Assassins de Talia. Batwing sólo se carga a quince manbats e, importantísimo, toma una muestra de sangre de uno de ellos. El “asesino de Robin” finalmente muere a manos de Lúmina, que se redime, y por la que Bruce tiene un gesto de amor inolvidable. Es un punto para los héroes, contra Leviathan que en esta pierde (o casi). Bruce le pide a Talia que detenga la guerra, pero no hay caso. Wingman revela su identidad: Jason Todd, en otro intento de redención excelente que pela Morrison. Damian no entiende nada, no puede aceptar que Bruce banque ahora al resucitado segundo Robin y lo que es peor, la revelación que le tira al final: Robin, Damian, debe volver con su madre, debe desactivar todo. Si no, será (en el futuro, como Batman) la causa del mundo en caos, en llamas, de la destrucción de Gotham. Por primera vez el pibe se quiebra, abrumado por el peso de la situación.

(Muy pronto, la cuarta parte)