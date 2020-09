Batman (parte 2)

EL LIBRO NEGRO DE PETETE

Como ya dije antes, Andy Kubert deja la serie de Batman en el nº 666 y es por eso que para el siguiente arco viene J.H. Williams III. Ya acá empezamos a tomar conciencia de lo que está armando Grant Morrison: de a poquito y como quien no quiere la cosa, de una forma o de otra, el muy turro va metiendo en continuidad toda puta historia de Batman, o algo cercano a eso. Así es como vuelve a reunirse el “Club of Heroes”, una agrupación conformada por los “Batman” de distintos países, y empezamos a ver los entretejidos del Black Glove, la organización que planea destruir a Batman.

Después de esto vendrán los crossovers de lo de Ra’s Al Ghul que ya reseñamos y después de ese ligero interludio, todo conduce hacia un sólo lugar y es Batman RIP. Acá se hace cargo de la faz gráfica el verdulero de Tony Daniel, una especie de Jim Lee de la B que no tiene con qué llenar los zapatos que le dejaron, pero por suerte el guión está tan bueno que lo podemos dejar pasar.

Todo arranca con el enfrentamiento con el tercer fantasma (otro de los imitadores de Batman) y de esta forma vemos que estos fueron seleccionados por el Dr. Hurt, quien aparenta ser una pieza fundamental del Black Glove y se revela ante Alfred como Thomas Wayne. Aparentemente fue él quien estuvo tirando los hilos de todo el plan para quebrar a Bruce mentalmente y sacarlo del medio. Pero al final Hurt será solo un peón más, y tendremos que esperar que salga la serie de Batman y Robín, para saber algo más sobre este personaje, que es uno de los grandes cabos sueltos de la colección.

Pero volviendo a lo que pasa, es por acá que nos enteramos de un experimento al que se sometió Bruce años atrás, en un intento por comprender la mente del Joker. Se aisló en una cámara durante días, lo que lo hizo alucinar –entre otras cosas- la muerte de Robin (como se vio en el clásico n° 156). Pero Morrison va más allá y explica que todas esas historias fumadas de los años´50 y ´60 que no tienen ninguna conexión en el Batman de hoy en día, forman parte del “Black Case Book”, una serie de casos resueltos por Batman que no tienen explicación aparente y se supone tienen que ver con alucinaciones y cosas por el estilo. De esta manera, todo lo que exista de Batman pasa estar en continuidad, sólo que mucho de lo más fumado transcurrió dentro de la mente del encapotado y no en la realidad. Sin dudas un giro magistral de esos que sólo se le pueden ocurrir al escocés drogadicto.

Esta etapa “oscura” de la carrera de Batman también sirve como excusa para crear lo que va salvar a nuestro héroe de sucumbir ante el Black Glove: cuando está todo mal y Bruce es sometido mental y emocionalmente, surge el Batman de Zur-En-Arrh, una suerte de identidad de back-up que se activa en estas situaciones (sí, así de delirante como suena). La verdad que no me dan ganas de contar mucho más, porque les cagaría gran parte de la historia (de hecho, con esto me parece que ya lo estoy haciendo). Pero lo cierto es que los conceptos que pela Morrison en estos 20 números son espectaculares e involucran una auténtica revitalización del personaje. Lo que no me termina de cerrar es que haga todo esto para que al final se muera en Final Crisis n° 6… Qué sé yo… es cuando menos sospechoso.

CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Cuando empezó Batman RIP, Morrison aclaró en la editorial que el destino final del murciélago se iba a ver en Final Crisis, y es por eso que al ídolo de Dan DiDio se le ocurrió que la saga terminara con la explosión del helicóptero y todos dieran a Bruce por muerto, para que el que comprara el TP o la saga pudiera cerrarla ahí. Una cagada y un choreo. ¿Hay algo más choto e inverosímil que creer que Bats se muere porque explota un helicóptero? Y para peor, en el libro que recopila la saga (como es lógico) incluyen los dos números siguientes al final de RIP (Batman n° s 682 y 683), los que se cruzan con Final Crisis y llenan el bache que hay entre el final de RIP y la macrosaga de ese año de DC, para cerrar con la leyenda “Sigue al Dark Knight en su última aventura en Final Crisis n° 6”. ¿Me están jodiendo? ¿Me hacen creer esa muerte chota del helicóptero, para al número siguiente decirme cómo zafó y se fue a Apokolips a salvar el universo?!! Posta, otra vez DC nos faltó el respeto. Más allá de la calidad de estas sagas, es una mierda que a uno lo hagan saltar como un boludo entre colecciones para enterarse qué le pasa a un personaje, sobre todo cuando anunciaron su muerte a todo culo en una saga que se llamaba ¡¡RIP!!!!! Pero bueno, si algo caracteriza toda esta etapa es el tener excelentes autores haciendo lo mejor que pueden a pesar de la inoperancia de los editores.

Para no hacerla muy larga, en esos dos numeritos que crossoverean con Final Crisis, Batman es prisionero de Mokkari y Simyan, que lo hacen vivir en una realidad falsa tratando de obtener sus memorias y con ella alimentar un ejército de clones que trabajaría para Darkseid, con todas las habilidades del batiorejas. Pero obviamente la voluntad de Batman puede mover montañas, y conforme avanza el procedimiento, los científicos de Apokolips encuentran más y más resistencia, hasta llegar al punto de no retorno en el que Bruce toma conciencia de que se encuentra dentro de una simulación y consigue liberarse de la misma. Las cartas están sobre la mesa, llego la hora de abrazar a la muerte, pero como puse mas arriba, para esto nos mudamos de revista.

El número 6 de Final Crisis es un quilombo y no los quiero aburrir con lo que pasa en el mismo, ya que de seguro alguien más ya se encargará (en esta misma sección) de meterse en semejante berenjenal. La posta, lo que importa y vamos a rescatar en esta nota, son apenas 4 paginitas, que van a marcar la historia del murciélago para siempre… Bueno, no… en realidad nunca nos vamos a creer que está muerto y algunos meses después va a volver como si nada, pero no es lo importante.

En estas páginas, Batman aparece en el salón del trono donde se encuentra Darkseid y con una pistola cargada con la misma bala que mató a Orion, se dispone a pasar a mejor vida al villano. Esto rompería el juramento que se hiciera hace años de no empuñar nunca un arma de fuego, pero la situación lo ameritaba. De esta forma, Batman le mete un tiro a Darkseid en el pecho, pero no sin que antes este lance la Sanción Omega, que impacta en nuestro héroe un segundo después de que este dispare, mandándolo a mejor vida. O eso pensamos todos, cuando en la página final del numero vemos a Superman cargar su cadáver. Lo bueno es que Darkseid está herido por la bala y eso debería ser definitorio para derrotarlo, pero como dije… es parte de otra historia.

Para cerrar, que quede claro que recomiendo muchísimo leer todo esto y por eso traté de spoilear lo menos posible. Más allá de puteadas a cosas concretas y a las cagadas del coordinador, es todo material de primera que -si sos fan del encapotado- no puede faltar en tu biblioteca.