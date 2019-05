Bible John: A Forensic Meditation es la historieta sobre el famoso asesino serial escocés de la década de los ’60, realizada por Grant Morrison y Daniel Vallely.

A comienzos de los ’90, Alan Moore y Eddie Campbell crearon una de las historietas más implacables de la década, From Hell. La historia más detallada y obsesiva de Jack el destripador. Sin embargo, Grant Morrison escribió en la misma época sobre un asesino menos conocido mundialmente y sólo famoso en Escocia: Bible John.

La antología Crisis fue la que serializó Bible John (números 56 a 61), en una etapa en la que ya había perdido la identidad y mezclaba historieta europea con nuevo material hecho por autores británicos. Morrison sólo tenía publicado dos trabajos: Dare, una historieta oscura y desoladora sobre el famoso clásico del comic inglés, y Las Nuevas Aventuras de Adolf Hitler.

En el guión de Bible John, Morrison ensaya una experimentación de biografía, que buscó explicar el mal y los motivos de los asesinatos. No logró ninguna de las dos, pero sí la sensación de la búsqueda que descubrió un callejón sin salida. Morrison desarrolló un tono críptico en su voz en off, que funcionó gracias al dibujo de Vallely, quien sostuvo la oscuridad del relato y la sensibilidad del vuelo poético producido por drogas.

¿Qué se propuso Morrison al usar el tablero de la ouija? No quedó claro en la historieta y tampoco existe una historieta autobiográfica, donde él haya hablado con el asesino o las víctimas. Este es el mejor secreto del comic, ya que la sensibilidad del arte de Vallely, sí demuestra lo críptico, lo oculto y la sensibilidad de las drogas.

Vallely había trabajado con Mark Millar para la miniserie Saviour, editada por Trident Comics. Un trabajo no tan pretensioso como este y en un estilo que no tiene nada que ver con la ilustración. En Bible John, en cambio, el arte de Vallely es un experimento con collage que funcionó como motor de toda la historieta, ya que el guión no tiene sentido sin apoyarse en este tipo de estilo. Vallely aprovechó el dato histórico de que en este famoso caso se usó un mítico dibujo del rostro del asesino serial para buscarlo, y así sacar provecho con su narrativa. Una de las mejores páginas de la historieta es una puesta de nueve viñetas con el mismo dibujo, pero retocado para que parezca un homenaje al arte pop de Andy Warhol. El dibujante evoca todo un estilo muy cercano al de Bill Sienkiewicz (Elektra Assassin) y Dave McKean (Signal to Noise) mezclando una pasión por el cine, la fotografía, el diseño y la ilustración. El collage es protagonista en su composición y fundamental para entender su ideología. Los pasajes de la biblia, algo que usaba Bible John como modus operandi en cada asesinato, están camuflados en el arte de Vallely. La mezcla de la ouija con cultura hindú, sumada a citas de autores o entrevistas, es el gran acierto para entender cada viñeta.

Este trabajo es un gran misterio dentro de la carrera de Morrison, ya que no es popular y accesible, pero es un acierto en su tono. Después de este proyecto, Morrison lograría mejorar su carácter críptico en una revista como The Invisibles y volvería a experimentar con su voz en off.

En esta época en que están de moda las series y documentales sobre asesinos seriales, reeditar una obra como esta sería un gran acierto. El problema es que el dibujante destruyó todo el arte original de la historieta y se exilió del ámbito para ser músico. Sin embargo, planear una cruzada para buscar esos números de Crisis y tener más aventuras que Indiana Jones y Dylan Dog juntos, es una buena idea.