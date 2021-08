Flex Mentallo (parte 1)

¿Vas a leer esto? ¿Estás seguro? Bueno, preparate para el que quizás sea el más vertiginoso, psicodélico y alucinante viaje por este Mundo Morrison.

Si bien Grant ya nos había volado la cabeza con el concepto de las capas de realidad en aquel glorioso “The Coyote Gospel” (Animal Man nº5, diciembre 1988), donde de una forma genial postula la existencia de los planos del dibujo animado, el comic y los lectores/autores como capas permeables, en Flex Mentallo (miniserie de cuatro partes de 1996 dibujada por el increíble Frank Quitely) lleva ese concepto al carajo y más allá.

Quizás primero deberíamos hablar de Flex Mentallo el personaje, para después entrar en los vericuetos narrativos de la miniserie, como para ir metiéndonos de a poco en la demencia. Su primera aparición es en Doom Patrol nº35 (Agosto de 1990, con dibujos de Richard Case) y él va a parodiar al personaje del aviso de Charles Atlas que venía en las revistas de superhéroes (“La ofensa que hizo de José un hombre de verdad”). Los memoriosos recordarán que hasta en las contratapas de las historietas de editorial Novaro venía esa tirita dibujada junto al cupón para que te enviaran el curso y convertirte en el poronga de la playa.

Es decir, que desde su concepto más básico, Flex ya está bebiendo de fuera del tarro, es un homenaje a un personaje que no era parte del universo superheroico, pero que estaba muy ligado a él, que a cualquier comiquero le despertaba una alarma en el fondo del cráneo (“¡Es el tipo del aviso de Charles Atlas!”). Morrison mete dentro del Universo DC/Vertigo a un personaje de una publicidad cercana a los comics de su niñez, que en su primera aparición es apenas un espectador de entre los muchos que viven dentro del Cabaret Perpetuo de Danny the Street, sin memoria, irreconocible. Cuando el demente de Darren Jones comanda a los falsos Men from N.O.W.H.E.R.E. para destruir a Danny, la Doom Patrol los enfrenta y en medio de esa disputa, Flex recupera su memoria. Él es el Héroe de la Playa, «The Man of Muscle Mystery».

En el episodio «Flex Mentallo» (Doom Patrol nº42, de 1991) se cuenta el origen de este asombroso personaje, donde toma su apariencia icónica definitiva, y queda claro que es una parodia al flaquito de Charles Atlas que se transformó por un cupón mágico. Ahora, cuando Mentallo flexiona sus músculos, altera la realidad. Así de limado. Sumale que cuando activa su poder le aparece sobre la cabeza unas letras que dicen “Héroe de la Playa” y obviamente se calzó los leotardos y comenzó su carrera contra el crimen y los bullies. En 1956 durante un concurso de trajes de baño, Flex como jurado se enamora y luego se casa con Dolores Watson.

Más tarde se ve envuelto en una trama oculta que involucra al Pentágono y la Granja de Hormigas, por lo que Flex pasa dos meses flexionando músculos para destruir al Pentágono (Dolores lo abandona), pero fracasa y es capturado por los verdaderos Men from N.O.W.H.E.R.E que lo encierran en el Cuarto de Té de la Desesperación donde pierde los poderes y la memoria. Sin hogar, cordura, ni propósito lo largan a vagabundear hasta que aparece en Danny the Street y se convierte en un personaje muy importante de la Doom Patrol.

En otra aventura es secuestrado y llevado nuevamente a los subsuelos del Pentágono donde descubre que en realidad él es una creación dentro de un comic de un psíquico llamado Wallace Sage. Como dibujaba la revista con tinta verde, la llamó «My Greenest Adventure», un claro homenaje de Morrison a la revista que originalmente presentaba las aventuras de la Doom Patrol, My Greatest Adventure. La ‘Patrulla’ cae para liberarlo, sueltan también a Sage que muere en seguida y Dolores se deshace como una creación de los ‘villanos’ para dominarlo.

Flex recupera una vez más sus poderes y ahora sí flexiona el músculo correcto y el Pentágono se hace un círculo, una metáfora del escocés que muestra cómo el poder de la imaginación puede –aunque sea momentáneamente- modificar la más dura realidad, cómo el mundo de reglas estrictas de los comics americanos puede dar lugar a la demencia inteligente, por lo menos por unas sagas.

De una manera bastante laxa, esta historia fue tomada por los delirantes que hacen la genial serie de TV de la Doom Patrol y Flex Mentallo, interpretado por Devan Chandler Long, es parte del show de delirios ‘morrisonianos’ que pueblan esta serie de HBO Max.

(Muy pronto, la segunda parte).