La dupla con Mark Millar (parte 1.5)

Es el año 2021 y existen los fans de Grant Morrison, Mark Millar, Carlos Ezquerra y una pequeña secta que adora a Paul Johnson. Pero la duda existencial es la siguiente: ¿hay adoradores de Judy Janus?

Intrascendente, oculta y final

El personaje de Judy Janus debuta en el nº 842 de la antología 2000 AD en el arco argumental Inferno. Judy es una joven jueza que pertenece a la división de psíquicos y asiste a un llamado de urgencia para combatir con Judge Dredd y otros al súper villano de turno; un evento que se destacó por el dibujo de Ezquerra pero que quedó en la típica aventura contra un malo enojado que quería la destrucción de la ciudad. No funcionó ni estuvo al nivel de la expectativa que generaba la dupla de Morrison y Millar.

La primera historia corta que protagoniza Janus es Will o’ the Wisp, que se podría traducir como La voluntad de la brizna, la cual se publicó en el Winter Special de 1993. Se trata de una aventura breve en la que Janus descubre que la entidad contra la que pelean proviene del deseo reprimido del subconsciente del juez Roerich; un relato dibujado por Ezquerra en un nivel inalcanzable y con el detalle de que está todo pintado por el maestro. Lo que se más se destaca del guion de Morrison es la sugerencia de que, en realidad, ese deseo reprimido del subconsciente fue impuesto por alguien y que la joven heroína se pregunta qué pasaría a futuro si esto le sucediera a ella o a otros jueces de la división psíquica y las consecuencias que esto traería a la ciudad. Sin embargo, estas ideas de Morrison quedan opacadas porque el guionista Alan Grant ya había escrito sobre conspiraciones, suicidios y una sociedad mucho más oscura en la serie Judge Anderson.

La casa de los suspiros fue la segunda historia corta, publicada en el nº 953 de la 2000 AD. Se trata de una aventura onírica en la mente de Janus monitoreada por jefes de la división psíquica; una travesía en la que Janus se encuentra con la jueza Corey (personaje que se suicidó) que ahora maneja la casa de los ancestros en una realidad paralela donde los vivos van a buscar la sabiduría de los muertos. Es un rito iniciático para demostrar que Janus puede superar esa realidad y salirse con la suya. El dibujo de esta historieta es de Paul Johnson y está coloreado por Junior Tomlin. Es raro ver el trabajo de Johnson coloreado por otra persona que no sea él mismo, pero el resultado es correcto. La sombra del trabajo de Alan Grant se hace presente otra vez acá, ya que aparecen un personaje muerto, reutilizado para dar conocimiento, y la típica fórmula de aventura en otro plano con un poco de absurdo. Grant no solo escribió el suicidio de la jueza Corey, sino que también fue el que mezcló la idea de las aventuras de terror y ciencia-ficción con un poco de surrealismo.

Una nueva estrella es el único relato escrito por Millar y dibujado por Paul Johnson, el cual se publicó en la 2000 AD desde el número 980 al 984. El arte de Johnson es tan impactante que le roba todo el protagonismo al guion. Johnson deja la vida en cada página, que parece Katsuhiro Otomo en Akira y Domu a la vez. La cantidad excesiva de sangre, muerte, explosiones, locura y poderes psíquicos está tan presente que parece una aventura corta de los X-Men en la 2000 AD. La trama sigue a una vieja amiga de Janus que, tras despertarse de un coma, busca venganza contra Janus y sus pares con 85 litros de speed y vodka en la sangre. Parece una máquina de matar digna de Wolverine con adamantium reimaginada por Bill Sienkiewicz. Además de esto, Millar le agrega la figura de Ganesha para introducir conceptos del panteón hinduista y generar algún tipo de efecto sofisticado, pero al estar poco exploradas, estas ideas se diluyen.

La última aventura de Janus fue Faustus, publicada en los nºs 1024 a 1031 de la 2000 AD. Es el relato más ambicioso de Morrison y Millar, en el que crean una súper aventura épica con un villano bien oscuro que mata jueces y es un asesino serial. En este arco argumental, Janus viaja al futuro y ve un sistema manejado por unas entidades llamadas “El Tribunal” que funcionan como jueces-ángeles y forman parte de una distopía donde gobiernan el espacio-tiempo y la raza humana se extinguió. La clave de esta historieta es (otra vez) el arte de Paul Johnson, que muestra su mejor versión como en Books of Magic, el crossover de Hellraiser con Nightbreed, Mercy y todo lo que el maestro hizo a color directo.

La mística de la epopeya de Janus es similar a la onda de X-Men: Days of Future Past, pero el problema es que, al tener tan pocas aventuras, nunca pudo trascender y generar algo alrededor de su propia mitología, ya que se veía opacada por otros personajes como Dredd y Anderson.

Alan Grant, el Gran Hermano de la división psíquica

El epitafio de Judy Janus podría ser la lista completa de historias que escribió Alan Grant para la serie Judge Anderson. Grant es quien escribió su propia biblia para el personaje y una cantidad de sagas memorables donde no solo se cuestiona a la sociedad y a la autoridad, sino también a la religión, la familia y hasta la violencia infantil. Con Anderson, Grant fue el primer guionista que anticipó un prototipo de aventura con tintes superficiales de Robert Anton Wilson (Trilogía Illuminatus) y que posteriormente Alan Moore y Morrison redefinieron en títulos como Watchmen y Los invisibles. Ese es el modelo de escritura para un personaje que compite con Dredd dentro de ese universo. Morrison y Millar no logran la consagración con el título, ya que desarrollan pocas historias y nunca generan frescura (como sí logra Anderson, que también tenía relatos que pertenecían al universo de la división psíquica y que tenía al menos una diferencia de más de 13 años de relatos publicados).

Morrison utiliza el mito de Inanna en el personaje de Janus, pero nunca termina de darle forma. El personaje no logra recolectar toda esa sabiduría e información para pasársela al departamento de la división psíquica. El escritor encara los relatos como si se tratara de ritos iniciáticos en otras realidades, pero estos no terminan de adquirir trascendencia. Sin embargo, luego utilizaría más ideas y conceptos de la mitología sumeria para que varios personajes de The Invisibles no solo puedan iluminarse, sino que también formen parte de algo más grande. En The Invisibles, Morrison alcanza la mística y la aventura que jamás pudo lograr en 2000 AD.

En la saga Faustus, la fórmula Millar-Morrison busca un arco argumental exitoso y que impacte en los lectores, pero en el fondo parece una historia con fórmula y con todos los clichés de los viajes al futuro. El gran problema de la dupla en esta serie (y en la de Dredd) es que hicieron poco y no se puede inventar un evento que sea un clásico, a menos que tu nombre sea John Wagner. Distinto habría sido el panorama si los autores se hubieran quedado durante muchos años escribiendo a los personajes para sumar muchos relatos cortos y así conectarlos con un megaproyecto que redefiniera a Mega-City One.

La triste actualidad

El material producido por Millar y Morrison se reeditó como suplemento para Judge Dredd: Megazine y, posteriormente, en el tomo Judge Dredd The Mega Collection: Stars of Psi-Division. Sin embargo, fuera de estas reediciones, el personaje de Janus es un fiasco olvidado dentro de un ataúd enterrado en un desierto que nadie quiere visitar. Ojalá a futuro se construyan nuevos personajes de la división psíquica, pero sin la ambición hitera de Janus y con algo más de coherencia.