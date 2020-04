La dupla con Rian Hughes

En 1990, la editorial Fleetway planifica una renovación de su línea de historietas y lanza una antología llamada Revolver. No es casualidad que hayan elegido el título de un álbum de The Beatles: además de historietas, Revolver ofrecerá artículos acerca del rock y el pop británicos, que por aquel entonces experimentaban un momento de explosión creativa. Los contenidos de la revista eran modernos y osados, con historietas de gran diversidad, no atadas a las viejas fórmulas de “bueno vence al malo”, y el elenco de autores reunido por los coordinadores (Steve MacManus y Peter Hogan) incluía a figuras de gran relevancia, como Peter Milligan, Steve Parkhouse, Ian Edginton, D´Israeli, Shaky Kane, Brendan McCarthy o Al Davison.

Pero sin dudas, la dupla autoral más resonante, el as de espadas que Revolver tenía en su mazo, era la integrada por Grant Morrison y Rian Hughes, el Daniel Torres británico, un dibujante de estilo atómico exquisito, totalmente distinto a todo lo que solía verse en aquel entonces en el mercado editorial del Reino Unido. Por si faltara algo, esta dupla explosiva tuvo la posibilidad de jugar nada menos que con Dan Dare, uno de los grandes íconos del comic británico de aventuras, creado en 1950 por el maestro Frank Hampson.

El resultado es uno de los mejores trabajos de nuestro guionista estrella. En sólo 70 páginas, Morrison corrompe por completo el futuro utópico y luminoso de las aventuras clásicas de Dare y empuja al atildado héroe espacial al barro de una sociedad injusta, de atroces desigualdades de clase, en la que el gobierno supuestamente democrático es el artífice de un plan para sacrificar a millones de pobres para que una pequeña élite viva sin sobresaltos. No hay en la bibliografía de Grant Morrison una obra tan política como Dare, si bien comparte con St.Swithin´s Day la presencia de Margaret Thatcher (acá mínimamente camuflada como Gloria Monday) en el rol de la villana.

Sobre el final, Morrison sube la apuesta: en un thriller crepuscular, sórdido, de fuerte contenido sociopolítico, irrumpe un clásico villano alienígena, eterno enemigo de Dan Dare. Y si bien el rol del Mekon en esta conspiración está bien justificado, su aparición le agrega a la historia un elemento casi más bizarro que fantástico, sin el cual el resultado final sería un poquito más consistente. De todos modos, estamos ante una excelente historieta, con un clima opresivo, dilemas éticos, replanteos a fondo y –en las últimas páginas- un cambio radical en el status quo del que ningún otro guionista se va a hacer cargo jamás.

Falta agregar simplemente que Revolver fue un fracaso estrepitoso, que se canceló luego de apenas siete números, y que los episodios finales de Dare aparecieron en la revista Crisis, a principios de 1991. A fines de ese mismo año, Hughes aportará unas poquitas (pero preciosas) páginas al nº50 de Doom Patrol, en una de sus muy escasas colaboraciones con editoriales de este lado del Atlántico.

Pero, no contentos con haber deconstruido a uno de los héroes intocables del panteón del comic británico, Morrison y Hughes volverían a las andadas en 1993, para una serie mucho más breve en las páginas de la revista 2000 A.D.. La segunda y última colaboración importante de la dupla se titula Really and Truly y es básicamente una aventura “de palo y palo”, protagonizada por dos chicas que, además de estar buenísimas, están siempre armadas con unos chumbos futuristas alucinantes.

Son sólo 40 páginas, con lo cual no se le puede pedir mucha profundidad, pero la verdad es que Really and Truly arranca bien, con ideas locas y copadas, con una onda pop estridente y atractiva, y rápidamente se conforma con acumular peripecias que no van más allá del mero golpe de efecto. El tema de las aventuras a todo ritmo con ropa de moda y referencias musicales y de cultura pop va a volver a aparecer en The Invisibles, pero las puntas realmente interesantes que plantea Morrison en Really and Truly (básicamente el enclave tecno-bolche en la jungla de Colombia) no llegan a dar sus frutos, aplastadas por el frenesí de esta road movie kilombera y a la larga, intrascendente.

Por supuesto vale la pena leerla igual, simplemente porque la dibuja Rian Hughes, un genio que nunca pone en la página nada menos que lo máximo. Morrison y Hughes siguen siendo amigos (de hecho Hughes diseñó el famoso “mapa de las esferas” de Multiversity), así que, en una de esas, algún día, se vuelven a juntar para crear otra obra en conjunto. Por ahora, esto es lo que hay.