El alba del nuevo milenio trae la renovación en Marvel Comics. El regreso de Chris Claremont a los mutantes no estuvo a la altura de las expectativas y no aprovechar el éxito de la película X-Men del año 2000 pasó factura al entonces Jefe de Coordinadores de la editorial Bob Harras, quien fuera sustituido por Joe Quesada, hasta ese momento se desempeñaba como coordinador de la línea Marvel Knights, que desde su lanzamiento en 1998 venía encadenando un hit tras otro. Quesada la tiene clara: es momento de renovarse o morir y los mutantes necesitan una soplo de aire fresco urgente, y este vino ni más ni menos de manos de nuestro escocés favorito, el inigualable Grant Morrison.

Morrison arranca en la serie a mediados de 2001 con el número 114. Sí, no hubo relanzamiento de numeración, sino un pequeño agregado al título: el New era una declaración de intenciones, era romper con una década de refritos y melodrama y apostar por algo nuevo, fresco y con un corte más cinematográfico (cabe aclarar que una de las características de los títulos mutantes desde siempre era el exceso de narrativa encapsulada, que en algunos casos sobraba y mucho). Su etapa se inicia con un arco argumental centrado en Genosha y en un nuevo personaje: Cassandra Nova, la hermana gemela (¿cómo?!?) de Charles Xavier, el punto de partida para una concatenación de plots que van desde la destrucción de Genosha (aquella tierra prometida para el Homo Superior), la supuesta muerte de Magneto, el cambio de actitud de Charles ¿(o no es Charles?), personajes de nuevo cuño, el Imperio Shi’Ar y mucho más. Morrison golpea fuerte y no quiere dejar indiferente a nadie, combina personajes tridimensionales con diálogos filosos, ideas bizarras y escenas de acción bastante originales para lo que estábamos acostumbrados en las series X.

Y no podemos olvidar los grandes artistas que lo acompañaron, empezando ni más ni menos que con el gran Frank Quitely, co-equiper de confianza del calvo que acá se luce con unos diseños de personajes y uniformes muy interesantes y que rompen un poco con la monotonía de la década anterior. Pasan los números y tenemos a dibujantes con el detallismo de Ethan Van Sciver, el extraño estilo de Igor Kordej (tal vez el más flojo, lejos de la calidad artística que ha demostrado en otras oportunidades) y el muy competente Keron Grant, entre otros. Curiosamente uno de los dibujantes que más aportaron a la serie fue un viejo conocido de la franquicia, el genial Chris Bachalo, con su característico estilo entre caricatura y manga pero siempre bien logrado.

Por esos números descubrimos nuevos conceptos como el Programa Arma Plus, la creación de Fantomex, las oficinas X en Europa, revueltas en la escuela Xavier, traiciones y romances, Ciclops, Emma Frost, Jean Grey y la mar en coche (lo que sea que eso signifique), y la aparición de un curioso personaje llamado Xorn que se la trae. Morrison tira sobre la mesa una catarata de ideas y conceptos que desarrolla con irregularidad. Algunos finales están más trabajados que otros, pero todo se encamina directo al número 150 de la serie, que dibujaría Phil Jimenez. Un clímax con toda la épica que dicho aniversario requiere y con algunas escenas tremendamente poderosas, particularmente alguna que otra centrada en esa pareja mágica que pudo ser y no fue (¿por qué no te animaste, Grant?!) entre Logan y Jean Grey. Como siempre, la Fuerza Fénix presente y un par de sorpresas para coronar arco argumental y número.

ero faltaba una saga más, si la anterior rendía homenaje a la que tal vez es la más importante historia mutante (The Dark Phoenix Saga, 1980) en esta suerte de epílogo a su etapa Morrison no podía dejar de hacer referencia a esa otra joyita que en su día fue Days Of Future Past, con Here Comes Tomorrow, una saga que recorre los nºs 151 a 154 (2004) y que pone punto final a la colaboración del bueno de Grant con los mutantes. Para este último arco Morrison contó en el aspecto gráfico con Marc Silvestri, dibujante de los X más de una década atrás, como una curiosidad más de esta atípica y fascinante etapa.

En total fueron 41 números y un anual (dibujado por Leinil Francis Yu) que marcaron un antes y un después en la franquicia mutante. Con sus altas y bajas, Morrison logró llamar la atención sobre una serie que creativamente estaba en sus horas más bajas, y sirvió de base para la siguiente gran etapa mutante a cargo de Joss Whedon y John Cassaday en Astonishing. Además permitió que cualquiera pudiera acercarse a los X-Men, al realizar una suerte de etapa contenida que no necesitaba de nada anterior para poder entenderla (aunque para disfrutarla a full conviene tener presente los mejores arcos del grupo, como los ya mencionados). Una etapa con una impronta muy fuerte que vale la pena releer y que si se complementa con Astonishing X-Men mejor aún, para más placer (?).

Morrison estuvo aquí.