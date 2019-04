The Invisibles Vol.3

12: En la majestuosa tapa de Brian Bolland un rey sin cara domina Egipto y las lunas esconden el 1 y el 2. Satanstorm, parte 1. Philip Bond la rompe con sus dibujos. Enero del ’99. Sir Miles reintroduce al monstruo del espejo que será el nuevo rey del mundo, vigilado por la División X. Jack Frost se entrena en la Escuela Invisible para el rol que ha aceptado.

11: Mientras al fondo se quema un muñeco de paja gigante, Jack y King Mob corren por un prado cargando un Uno cada uno. Hermosa tapa de Bolland. Satanstorm 2. Más Bond y Warren Pleece. La historia de Sir Miles. La prueba final de Jack en África. King Mob vuelve al ruedo como un yuppie terrorista vestido de Armani.

10: El número gigante en una tapa sensual de Bolland y un control remoto del futuro. Satanstorm 3. Pleece+Bond. Reaparece la droga que te hace ver lo que lees: Key 23. Sir Miles prepara la coronación para el cercano eclipse y descubre el molino de los Invisibles.

9: Tapa de Bolland a la Love & Rockets, muy punk con un 9 volteado como una e. Satanstorm 4 por Pleece y Bond. Miles enfrenta a la División X en el molino temporal, pero su mente no resiste el encuentro. Y lo devuelven con Key 23.

8: Una estatua hindú con el elefante de ocho brazos que marca un ocho con los dedos de dos manos. En otras tiene una granada, un origami de un traje temporal, una pirámide, un lápiz labial, una corona y una caja. Arranca Karmageddon con Sean Phillips y Jay Stephens. La vieja Lady Manning está por terminar sus días en la mansión con el marqués de Sade pero sigue viaje, King Mob va a la India, Jolly Roger y Jack vuelven a Londres donde encuentran a Helga, una sexy lingüista mientas Mr. Six recibe la Mano de la Gloria.

7: Como en una película italiana surrealista en blanco y negro, Bolland nos muestra a una joven Lady Manning jugando a pierda-papel-o-tijera con la Muerte (tijera=2, papel=5), mientras siete figuras bailan de fondo, se entreve un número 7 y siete piezas juegan en un tablero de ajedrez: siete Invisibles (Ragged Robin ya está fuera). Type Omega es la segunda parte de Karmageddon con el mismo equipo creativo, el mismo ritmo tranquilo y la misma demencia. Mason y King Mob charlan en Dehli junto a Edith Manning mientras en Londres la División X y sus nuevos –y bizarros- aliados tienen a Sir Miles secuestrado.

6: Tapa de Bolland de Mr. Six, con ese número de fondo y un dado mostrando otro 6. Karmageddon 3 con Phillips y Stephens, Helga con la Key 23, Orlando, el demonio asesino roba caras está al mando de la coronación a la espera del eclipse y de Sir Miles, y ahora sí, por fin, Lady Manning se muere.

5: Un monstruoso insecto de cinco brazos y un ojo creación de Bolland rompe un papel con el número 5. Es Karmageddon 4 del mismo equipo. Jack y Jolly Roger realizan una misión a la Men in Black, King Mob se droga, Helga libera a Sir Miles, Mister Six conoce los secretos del Universo cuando acepta entrar a la Arlequinada. Pero no falta el flashback de Lady Manning con Tom O´Bedlam. Se viene el Ciclo 23 y King Mob promete intervenir.

4: Excelente tapa de Bolland donde vemos a Tom O´Bedlam mostrando cuatro dedos y un número 4 apenas visible a sus pies. Arranca The Invisible Kingdom y hay seis dibujantes diferentes. Hay escenas psicodélicas de Mr. Six, escenas en el futuro (2012, ya es nuestro pasado) de Dane y Gaz y de cuando Fanny ayuda a Ragged Robin en el traje temporal de Takashi a viajar al pasado, de Orlando y Sir Miles preparando la manifestación de los Archons, más preparaciones, la última cena del equipo y se viene el eclipse. Más Mr. Six y Helga, el ser lovecraftiano a punto de ser coronado, todo por Steve Yeowell, Ashley Wood, Steve Parkhouse, Philip Bond, Jill Thompson y John Ridgway. Cóctel demencial.

3: Los tres miembros de la Arlequinada a todo Bolland. Es Goodbye Rag, la segunda parte del Invisible Kingdom, también por una plétora de dibujantes, como para sumar claridad al caos. Steve Yeowell, Rian Hughes, John Ridgeway, Paul Johnson, Michael Lark, Jill Thompson y Chris Weston se suman a esta fiesta de despedida que está armando con una periodicidad incierta el escocés demente. Arranca con King Mob herido dentro de una cabina telefónica contándole a Jaqui qué pasó. Y parece que ganaron los buenos. El monstruo espantoso salió del espejo y Sir Miles y John A Dreams esperan los segundos que faltan para el eclipse y la coronación. Salta en medio la División X con la Mano de la Gloria pero Orlando se carga al jefe y al Guv’nor. King Mob sigue su narración y vemos un flashback de cuando quemaron el molino con Jack Frost. Entre las víctimas para lubricar el paso entre mundos aparece King Mob y a Orlando le llega su Fanny mientras Jack y Jolly irrumpen en pleno conjuro interdimensional en la abadía de Westminster, pero ella es destruída por una entidad monstruosa, Jack apresado y King Mob es entregado a Miles que está por matarlo. Tremendo.

2: Entre dos perfiles (King Mob y Helga) Bolland juega con la psicodelia photoshopeando pedazos de tapas anteriores y esconde un número dos. Esta tercera parte cuenta con dibujos de Steve Yeowell, los Pander Bros, John Ridgeway, Cameron Stewart, Mark Buckingham, Dean Ormston y hasta el mismísimo Grant ilustra una página (22). King Mob se suelta y comienza a matar enemigos, pero se come un tiro. Sir Miles revela que el rey monstruoso era una sarasa, el verdadero plan era poner de rey a Jack Frost poseído por un Archon, por eso lo buscaban desde el principio. Pero Jolly Rogers antes de morir le lanza un dardo con Key 23 al mismo tiempo que Fanny vence a Orlando y junto a George de la División X ahora se enfrentan a John A Dreams. Pero Jack no es poseído por el Archon, él se devora a la entidad de la otra dimensión y con ayuda de Mr. Six y Helga se mete a través del espejo/portal/OVNI de donde venía el monstruo cthulhesco. Va a un futuro tremendo donde descubre cosas colosales sobre viajes en el tiempo y los misterios detrás de los Invisibles y la Arlequinada. Sir Miles se cuelga de una viga y mientras Lord Fanny y Jack deciden armar un nuevo grupo de Invisibles, King Mob se arrastra hasta la cabina. Ahora ya está a salvo en un hospital, con nuevas ideas, un cambio radical que explorará junto a Helga. Saltamos a mayo del 2001 donde vemos a Jack convertido en profesor, reclutando una alumna rebelde. Fin.

1: Floja tapa de Bolland, un brazo armado sale del agua en un yuyal, con un 1 grandote arriba. Glitterdammerung! dibujada de punta a punta por Frank Quitely como los dioses y tintas de John Stokes es un epílogo delirante, donde en gran medida Morrison falla en la consigna de la serie “Todo se va a explicar”. Bueno, no, no todo se explica. No todo engancha, no todo se entiende. En el 2012 Jack sigue en la calle abrazado a su amigo al borde de la muerte, contándole historias. En este distópico futuro- cuenta Jack- se infiltra en unas oficinas donde encuentra a King Mob como fabricante de un juego mental que se aspira para vivir aventuras de los Invisibles. Jack lo prueba y de ahí, todo pueden ser historias alucinadas por efecto del gas. Vuelven a aparecer todos los personajes de la serie, King Mob elimina al Archon Rey con Key 64, aparentemente se destruye Barbelith, el satélite detrás de la Luna, y muere Gaz. Jack se despide: “Nada se termina sin ser algo más que empieza. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Ya lo sabés? De cualquier forma… Yo ya dije mi parte y ahora es tu turno. Entonces, mientras lo pensás, pensá en esto: Mi amigo Elfayed me dijo algo cuando yo era chico y me pajeaba veinte veces al día. “Creamos dioses y carceleros porque nos sentimos pequeños y avergonzados y solos”- me dijo.- “Dejamos que nos enjuicien y nos juzguen como ovejas al matadero, dejamos que nos… sentencien. Mirá! Ahora! Nuestra sentencia terminó”.”

Fin. Aplausos. Gracias, Grant.