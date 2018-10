Un mundo nuevo

A partir de la semana que viene, vamos a internarnos en el mágico mundo de Grant Morrison, a través de artículos centrados en todas (o por lo menos en muchas de) sus obras, y en la vida, el pensamiento y la mística en torno a este artista definitivo, fundamental para entender los últimos 35 años de evolución del comic, tanto en el Reino Unido como en los EEUU.

Para los que no lo ubican, Grant Morrison nació en Glasgow, Escocia, el 31 de Enero de 1960. Fue el único hijo de la militante pacifista Betty Campbell y de Walter Morrison, un famoso militar escocés que en un momento se hizo pacifista, socialista y fundador del Comité Escocés Anti-Actividades Nucleares. Fanático de los comics de superhéroes desde que aprendió a leer, el pequeño Grant asistió a la escuela Allan Glen´s, donde sus asesores en materia de orientación vocacional le rebotaron su carpeta de dibujo y le recomendaron conseguir trabajo en un banco.

De todos modos, Grant se vinculó con otros aspirantes a profesionales del comic y publicó sus primeros trabajos (las primeras aventuras de Gideon Stargrave) en 1978, en la revista Near Myths, una de las primeras antologías británicas surgidas en el under de aquellos tiempos de rebeldía punk. Este trabajo en Near Myths lo llevó a publicar en el diario The Govan Press, un medio local de Glasgow, donde empezó a serializar Captain Clyde, con periodicidad semanal. Y de ahí a Starblazer, una revista de historietas de ciencia-ficción que publicaba la editorial DC Thompson, hogar de la tradicional Commando. Starblazer no publicaba los nombres de los autores, y así fue como pasaron décadas hasta que nos enteramos que en esos años (1978-79) aparecieron en la revista guiones de Morrison dibujados por Quique Alcatena, que también era un autor muy joven, que estaba dando sus primeros pasos.

A principios de los ´80, Morrison estaba bastante alejado de la historieta. Publicaba cada tanto algún guión en alguna publicación independiente del Reino Unido, y sentía que su sueño (escribir superhéroes para DC), estaba muy lejos. Así es como se dedicaba básicamente a la música, a grabar discos y salir de gira con The Mixers, la banda que integró hasta 1984, cuando decidieron separarse.

La segunda mitad de los ´80 marcará el estallido de Grant Morrison como guionista de historietas. Dez Skinn lo suma a la revista Warrior, donde escribe The Liberators (una de superhéroes) y donde comparte antología con Alan Moore. Morrison era muy fan de Marvelman (una de las series del Mago de Northampton que aparecían en la Warrior) y se acercó a Moore para decirle que, si alguna vez decidía abandonar esa saga, él se ofrecía para continuarla. Moore escuchó atentamente a Morrison, sopesó las ideas que el escocés proponía para Marvelman, y finalmente lo sacó carpiendo. No le recomendó que consiguiera trabajo en un banco, pero casi. Desde entonces, Morrison se quedó muy dolido con el Mago, y empezo entre ambos una especia de ”guerra fría”.

Al igual que Alan Moore, Morrison entró después a la Marvel U.K., donde escribió historietas de Dr. Who (la última, dibujada por un Bryan Hitch que todavía era menor de edad) y de Zoids. Y también al igual que Moore (y que Neil Gaiman y tantos otros), en 1986 llegó a las páginas del semanario 2000 A.D., donde escribió un montón de historias cortas (las famosas Future Shocks), y más tarde series más extensas, de las cuales la primera fue Zenith, iniciada en 1987.

Y de acá en adelante, la trayectoria de Morrison es ampliamente conocida. A partir de la semana que viene, vamos a empezar a enfocarnos en los distintos trabajos de quien es hoy coordinador de la revista Heavy Metal, guionista de Green Lantern y referente del comic a nivel global. El Mundo Morrison es un mundo complejo, cautivante, lleno de héroes, antihéroes, citas literarias, experiencias extrasensoriales, metatextos y mensajes socio-políticos. Te invitamos a descubrirlo y a explorarlo a fondo en esta nueva propuesta de nuestro sitio web.