¡Hola! Aquí llega otra loca loca entrega de ¡Ni ahí!.

Hoy les traigo AION, un comic realizado íntegramente por Ludovic Rio y publicado casi simultáneamente en Francia y EEUU en el año 2019.

Nuevamente volví a caer como un chorlito en otra historieta de ciencia-ficción que prometía y terminó por decepcionar. Y otra vez con algunos detalles que hacen imposible no caer en la comparación con la película Alien.

Y para que vean que no miento, les comparto la información de la historieta:

“La capitana Lexi Neel pensó que había sacrificado años de vida con su hija cuando dejó la Tierra en un viaje de décadas a través de las profundidades del espacio. Pero cuando una señal de socorro la saca del hipersueño años antes de lo previsto, se encuentra en la misteriosa luna Aion, hogar de vida salvaje exótica y una estación de investigación dedicada al estudio de las «particularidades» de esa luna. ¿Podría significar una oportunidad para empezar de nuevo como si nunca se hubiera ido?… como Lexi está a punto de ver, el tiempo es una experiencia”

AION no solo tiene elementos de la película Alien, sino también de “The Groundhog Day”, la película protagonizado por Bill Murray en donde su personaje vive siempre el mismo día.

Pronto o no tan pronto (porque la verdad tenemos que decirlo, esta obra tiene un inicio bastante lento) descubrimos que el científico del planeta estaba trabajando en teorías sobre el movimiento de grandes distancias a través del espacio en un tiempo más corto. ¿Lo qué? Interesante concepto, pero es algo confuso. Y nuestra protagonista sin saberlo se convierte en parte de sus experimentos. Lexi desaparecerá solo para volver a vivir lo mismo sin recordar los eventos pasados. Pero algo ocurre que romperá esta “maldición” y podrá vengarse del malvado científico que la usa de conejillo de indias. Si, ya les cuento que no hay grandes sorpresas por aquí.

La historieta en su primera parte, si bien va lento, se hace llevadera gracias al dibujo. Se puede pasar las páginas rápidamente, porque hay unas cuantas sin texto, y aún así se entiende todo lo que pasa. Puedo decir que es una de las mejores cosas de la obra. Levanta en la segunda parte, pero se cae muy en picada en la parte final con la resolución del conflicto. Con un final muy apresurado y super predecible.

En conclusión, AION es un comic de buenas premisas y conceptos interesantes, pero con homenajes demasiados obvios a películas y una historia que al final no convence por más buena voluntad que le pongas como lector.

Yo me despido hasta nuestro próximo ¡Ni Ahí! Me voy a volver a mirar Groundhog Day con el grosso de Bill Murray. Espero no estar atrapado en un bucle temporal repitiendo siempre la misma reseña una y otra vez… De alguna manera el género me tiene atrapado en ese bucle del que no puedo salir de malas historias. Espero despertar y que no se repita.

¡Hola! Aquí llega otra loca loca entrega de ¡Ni ahí! Hoy les traigo AION un comic realizado tanto el guion y dibujo por Ludovic Rio y publi… ¡Nooo! Estoy atrapado en esta mala reseña y no puedo salir… bueno quizás si escribo mejores reseñas este bucle se termine, pero con mi nulo talento lo veo difícil…

¡Hola! Aquí llega otra loca loca entrega de ¡Ni ahí! Hoy les traigo AION… Si definitivamente esto va para rato, sepan disculpar las molestias ocasionadas.