Buenas, buenas, ¿Cómo les va? Yo aquí, surfeando el frio polar que nos vino a visitar. Ya se podría ir retirando, porque nadie lo invitó. Y con el invierno también se vienen las vacaciones de invierno. Y ya la cartelera de cine está dispuesta a vaciar los bolsillos de los padres. Disney nos trajo Toy Story 4, que cuando uno pensaba que ya no se podía contar más nada con la pandilla de Woody nos dieron una cuarta parte bastante buena y muy divertida. Yo -en primicia exclusiva para ustedes- tengo el guión para la Toy Story 2099. Futuro post-apocalíptico, la raza humana quedo extinta y los únicos sobrevivientes son los juguetes. Pero ellos están viviendo una Civil War. Woody por un lado y Buzz por el otro. Pero deberán unir sus fuerzas para enfrentar al Titiritero Supremo. El es el responsable de que los juguetes tengan vida y de la extinción de la raza humana. ¿Compran, no? Por el otro lado tenemos el regreso del Spider-Man de Tom Holland en Spider-Man Lejitos de Casa. En mi humilde opinión lo mejor de la peli es el Mysterio de Jake Gyllenhaal y la primera escena post-créditos. A mí me cuesta todo este rollo de Spider-Man como sucesor de Iron man. Pero bueno, no me quejo.

Ahora sí, basta de parla y concentrémonos en lo que nos compete. Esto es ¡Ni ahí! y hoy les traigo una poderosa gema mundial del comic, en este caso la particular obra titulada Batman and the Justice League, de Shiori Teshirogi.

No puedo dejar de mencionar como antecesores de esto al Batman de Jiro Kuwata, inspirado en la serie de TV Batman de los ´60. Una gema, a diferencia del Batman: El Hijo de los Sueños (2004) de Kia Asamiya, que pasó sin pena ni gloria. En cuanto a Batman and the Justice League tenemos que decir que la autora de este manga es Shiori Teshirogi, responsable de Saint Seiya: The Lost Canvas. La autora es una fana confesa de los Caballeros, como le decimos por acá. Quizás por ello tenga sentido que ella haya hecho esta obra con la Liga y quizás no… lo dejo a su criterio.

¿De qué va la historia? Llega un joven japonés (obvio) llamado Rui Aramiya a la hostil Ciudad Gótica a investigar la desaparición de sus padres. En su búsqueda se cruza con Batman (obvio) que lo salva del ataque (obvio) y esto desencadenara a una sucesión de eventos donde descubrimos que el Joker está detrás de la creación de una popular bebida que canaliza las emociones de quienes la toman, que hace aflorar los instintos más primarios de la gente. Superman y Batman unen sus fuerzas para detener al Joker pero pronto son concientes de que para tener éxito necesitarán ayuda del resto de la Liga :Wonder Woman, Green Lantern, Aquaman y Cyborg (el equipo del new 52). El joven Rui es clave en el desarrollo la historia: el flaco aprendió a usar un extraño arte marcial similar al Ninjitsu, pero no lo usa porque detesta la violencia. Sin embargo, cuando la situación de Gotham se descontrola por culpa del malvado Joker, no le quedará otro recurso. ¡Qué trillado todo esto!

Para ser justos, tenemos que decir que esta obra está pensada para un público japonés y por eso utiliza a Rui como extranjero recién llegado a un mundo nuevo y a través de su mirada el lector irá conociendo a los poderosos héroes de la tierra. Pero bueno, aún así eso no justifica que la obra flaquee por varios lados, salvo en el dibujo que cumple y el hecho que es divertido ver a estos personajes en versión manga.

Si quieren tener su propia mirada a esta bizarreada, está editada en castellano por la editorial que nos trae a DC Comics desde España. Pregunten en su comiquería amiga, pero les advierto que es bajo su propio riesgo.

Me despido de otra fantástica edición de ¡Ni Ahí! en donde vengo a chorear con reseñas de maravillosas obras del comic mundial. Chau, nos vemos en Disney, con otra función de cine porque estos pibes vienen copando el mercado cinematográfico fuerte.