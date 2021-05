Espero que tengan sus joysticks listos y le den START. Bienvenidos a Nivel X… ups, perdón. Digo: ¡Ni ahí!

Les propongo algo, hágamos un experimento: ¿Qué pasa si juntamos dos franquicias populares como Batman y el juego Fortnite, que no tienen un carajo que ver? El resultado es un choreo a mano armada en forma de comic.

Fortnite, por si no lo tienen presente, es un juego de consolas y computadoras en el que pueden participar hasta 100 jugadores que lucharán en una isla, espacios que se van reduciendo a causa de una tormenta hasta que quedara un sólo jugador. Yo les admito que de juegos llegué hasta la Sega Megadrive.

Ojo, Batman/Fortnite no es sólo un comic, porque además te va a traer un código canjeable para obtener elementos en el juego y nuevas ropas de personajes del Universo DC. Y además Batman no va a estar solito, también aparecen Catwoman y Harley Quinn (Harley, hasta en la sopa) que terminan atrapadas junto al encapotado en el mundo de Fortnite. Preparate para esto que es muy fuerte: En el nº 3, el Caballero Nocturno se enfrentará a Snake Eyes de G.I.Joe. ¿Cómo? ¿Esto es un crossover entre DC y Hasbro? No entiendo nada, con esta falopa me explota la cabeza. Seguro que meten a Snake Eyes para vender la nueva película que contará su origen. Larry Hamma, si querés llorar, llora. El nº 3 también tendrá la portada variante que te la hace Jim Lee (el Chino por plata te dibuja hasta tu abuela peleando con Jason y Freddy).

Ahora veamos quiénes son los responsables de este hermoso choreo. En el guion lo tenemos a Christos Gage, que trabajó en televisión para series de TV y en historieta fue guionista de Avengers Academy, Amazing Spider-Man y Superior Spider-Man, por mencionar algunas. Y en cuanto al dibujo, lo tenemos a Reilly Brown, que hizo en Marvel The Amazing Spider-Man, Incredible Hercules, también escribió y dibujo Cable & Deadpool: Dracula`s Gauntlet y en DC dibujó a Lobo en la época del olvidable New 52.

Y ahora sí, sin más preámbulos, te transcribo cómo te venden la trama de Batman/Fortnite: Zero Point.

“El cielo se resquebraja sobre Gotham City… y rasga la mismísima realidad. La grieta traslada al Caballero Oscuro a un mundo extraño y desconocido, donde queda despojado de todo recuerdo sobre su identidad y su origen”

Faaaaaaaaa, No solo es mejor que la serie Lost, sino que es mejor que la película Memento. Hay más…

“¡Batman, de DC Comics, ha aterrizado en Fortnite! Nuestro héroe intentará rememorar su pasado mientras huye de un bucle infinito de lucha y caos, y se las verá cara a cara con enemigos como Asaltante Renegada, Palito de Pescado o Bandolero, entre otros”

¡Seguro que Batman aterrizó de culo en este curro!. No puedo esperar para la batalla de Batman contra Palito de Pescado! Sigue…

“En su lucha por desentrañar el misterio de este mundo nuevo e ignoto, el mejor detective del mundo descubrirá la impactante verdad sobre la Isla, lo que subyace tras el bucle y cómo se conecta todo con el misterioso Punto cero ¡Descubrid secretos que jamás se han revelado en el juego ni en ningún otro medio!”

Al fin alguien va a explicar qué carajo pasa en este juego. Y tenía que ser Batman el que lo descubra. Obviously, papi.

Los seguidores de Batman, los jugadores de Fortnite y todos los que disfrutan de comics con dibujos tan impresionantes y emociones tan intensas que te mantienen pegado hasta la última página no querrán perderse el espectáculo de ver cómo se enfrenta el Cruzado de la Capa a los campeones de Fortnite en la Isla en un intento desesperado de salvarse y de rescatar a otros rostros del universo de DC Comics… ¡Quizás incluso del multiverso al completo!”

¡Jaa! Cómo te venden pescado podrido. Dibujos impresionantes y emociones intensas. Esto es mejor que la droga. Y para rematar cierran con una frase final exquisita: ¡Quizás incluso el Multiverso! Olvidate de Death Metal, el Omniverso y la mar en coche: acá en Batman-Fortnite te define todo el Multiverso DC. ¿Te lo vas a perder? Yo tiro todos mis comic de Batman y mi consola Megadrive a la mierda y me voy corriendo a comprar Batman/Fortnite. Necesito esos códigos que te dan gratis para poder vivir.

Hasta el próximo ¡Ni ahí! Esto es un GAME OVER.3

PD: A como viene el ritmo de crossovers de Batman no puedo esperar el próximo. ¡“Batman / Among Us”, es la que va!