Batman: Last Knight on Earth

Bienvenidos a un nuevo y apocalíptico ¡Ni Ahí!

En nuestra anterior entrega me despedía diciéndoles que esperaba no tener que escribir la reseña dentro de un bunker. Bueno hoy lamentablemente lo estoy haciendo en uno llamado hogar. ¿Que catzo paso? ¿Cómo fue que este virus se expandió tanto? Igual estoy tranquilo: esto no ocurría desde 1918. Veremos cómo salimos de esta Crisis en Tierras Infinitas. Y veremos cómo afectara a la industria de comics en general. Yo por las dudas ya me armé un traje tipo Juan Salvo para ir a comprar al chino de mi barrio más cercano.

Y hablando de post-apocalipsis, hoy les traigo una “gema” muy en sintonía con ello. Me refiero a Batman: The Last Knight on Earth, obra en tres partes publicado por el sello de DC Black Label, realizada por Scott Snyder y Greg Capullo, ese loco equipo que nos dio su etapa en Batman (en el New 52) y la divertida fumarola de Dark Nights Metal.

Sin duda, The Last Knight esta más en sintonía con Metal que con su etapa en Batman. En entrevistas, los autores aseguran que esta será su última obra en conjunto con Batman. Si van a despedirse con este comic, más vale que así lo hagan. No insistan en seguir, muchachos, gracias por todo.

Hablemos de qué la va este comic post apocalíptico. Es simple… bueno, en realidad no. Bruce Wayne despierta en una versión más joven de sí mismo y descubre que el mundo que conocía ha sido destruído. Deberá descubrir quién es el responsable de semejante acto y qué les pasó a sus amigos de la Justice League. Pero esta travesía no está solo: lo acompaña… la cabeza del Joker. ¡Chupate esa, Futurama!

Con esta premisa pensás: “Che, no está mal la idea… es re-limada, pero puede ser interesante”. Lamento informarte que la premisa suena mejor de lo que termina siendo. No puedo evitar compararla con Old Man Logan, de Mark Millar y Steve Mcniven. Acá este Batman del futuro también se va cruzando con algunos héroes perdidos y con consecuencias del evento que desencadenó todo este apocalipsis. Pero en Old Man Logan se siente mejor ejecutado.

La sensación que me da este comic es primero, que se podría haber contado en un sólo número. Segundo, que esta historia realmente no aporta. Ya vimos versiones distopicas y futuristas del personaje que –con tropiezos y todo- se sienten menos forzadas. Por ejemplo, el DK2 de Frank Miller. Yo soy bastante crítico de ese material, pero no lo noté tan forzado como este comic. Sin dudas el DK3 De Miller y Azzarello cae mejor parado. Para resumir mejor esta historieta, tengo un dicho: “El que mucho aprieta poco abarca”. Les traduzco lo que quiero decir con esto: Snyder llena la trama de conceptos y personajes a los que después no les termina por sacar el provecho adecuado.

Pero para ser justo, no todo es malo y algunos conceptos podemos rescatar. Como la causa de la caída de la civilización en este mundo. No fue por el triunfo de los villanos, si no simplemente la humanidad, que -cansada de ser manejada por una elite egoísta y corrupta- se alzó contra el status quo y derrumbó todo a su paso. Y también la revelación de quién es el GRAN villano detrás de todo. Si bien te lo podés llegar a ver venir, es interesante su resolución. Nos referimos a Omega, un villano que tiene en su poder la cabeza de Darkseid (sí, otra cabeza dando vueltas, pero no viva) y con su poder reina en la nueva Gotham. Otro punto a favor es el dibujo de Greg Capullo que nunca falla.

Para ir cerrando ,voy a confesarles algo: Tengo muchas ganas de ir a la casa de Snyder y decirle “Che, Scott, mejor seguí jugando con Tynion en la Justice League y déjate de hinchar las pelotas con Batman. Gracias”.

Dicho esto, desde mi bunker apocalíptico les recomiendo mejores lecturas que esta, para pasar la pandemia loca que nos acecha. Si quieren leer una buen comic en una temática post-apocalíptica, lean Nueva York Año Cero, de Ricardo Barreiro y Juan Zanotto.

Gracias por acompañarme en esta particular entrega de ¡Ni Ahí! Espero que la próxima vez que nos encontremos todavía me queden suministros alimenticios y una buena pila de comics y libros para leer.

PD: Si lo ven por ahí a Robert Neville de soy Leyenda díganle que me alcance un par de estacas al bunker. No sé cuándo van a empezar a atacar los vampiros mutados por el virus. Ojo, no se confundan con el de Will Smith. Yo les digo el otro… si, ese, el del libro. Bueno, ahora sí me voy. Cambio y fuera desde el bunker en Caballito.